Фейк: вакцины опасны для детского организма из-за ртути и алюминия

В соцсетях появилось видео антипрививочников, рассказывающих, что в организме после введения вакцины начинают взаимодействовать ртуть и алюминий. Препараты якобы вредят организму. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В соцсети «Одноклассники» опубликовали ролик, в котором показали взаимодействие ртути и алюминия. На кадрах — алюминиевая пластина, на которую капнули ртутью. От нее поднимается колонна из белого хрупкого материала, что выглядит устрашающе. Авторы ролика утверждают, что именно это происходит в организме ребенка после прививки.

Правда

На видео обычный процесс амальгамации — соединения ртути с металлами. Сделать это с алюминием не так просто, поскольку он очень быстро окисляется, а для реакции нужен чистый металл. Для такой реакции с поверхности пластинки сначала нужно удалить весь налет. Это наглядно показал блогер с YouTube-канала Nile Red.

Ртуть и алюминий в чистом виде в вакцинах не встречаются вообще, там используются их соли — для консервации и улучшения иммунного ответа. Список вакцин, где они применяются, есть в открытом доступе.

Вакцины досконально исследуют, чтобы исключить негативное влияние на организм. Согласно брошюре ЮНИСЕФ, соединения алюминия используются в вакцинах уже много десятилетий и в минимальных дозах, не причиняющих вреда. До семи лет в составе всех вакцин вместе взятых ребенок получает примерно 3,6 миллиграмма гидроксида алюминия. Эта доза безопасна даже при единовременном введении.

Гидроксид алюминия не растворяется в воде, поэтому не разносится по организму. Он используется во многих дезодорантах, продуктах питания, тарах и упаковках и в микроскопических дозах спокойно выходит из организма.

Что касается ртути, то в состав вакцин входит содержащий ее тиомерсал, он же мертиолят. Однако в одной дозе вакцины его меньше, чем получает городской ребенок в течение дня с едой, водой и воздухом. Например, в морепродуктах концентрация солей ртути может достигать 165 микрограммов на килограмм. Кроме того, тиомерсал содержится в вакцинах в виде соли, а не паров, и выводится из организма с мочой за несколько дней. Это подтверждают исследования ФМБА.

Таким образом, видео с реакцией алюминия и ртути — не более чем страшилка, не имеющая ничего общего с реальностью. Дети получают гораздо большие дозы этих веществ в бытовых условиях.

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