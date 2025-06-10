Фейк: в Россию проникла новая разновидность коронавируса, которую невозможно обнаружить

В интернете появились сообщения о новом штамме коронавируса NB.1.8.1, который распространяется в России. Якобы его невозможно обнаружить. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети получила распространение информация о том, что в России появился новый штамм коронавируса NB.1.8.1. Так, сетевое издание «Добро.Журнал» приводит мнение доктора биологических наук Анчи Барановой о том, что вакцины против «Нимбуса», так назвали новый штамм, нет.

Правда

На самом деле, в России на конец мая было зафиксировано четыре случая.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что геновариант NB.1.8.1 не вызывает более тяжелого течения заболевания. По клинической картине заболевание протекает так же, как при геновариантах омикрона. Главный санитарный врач страны отметила, что все тест-системы работают и выявляют новый коронавирус, ситуация находится под контролем.

Отдельно добавим, что немало путаницы в коронавирусную повестку за последние дни внесли новости о якобы обнаружении еще одного штамма другого коронавируса — HKU5, так называемого мербековируса, одна из разновидностей которого приводит к развитию Ближневосточного респираторного синдрома — MERS-CoV, однако речь тут идет не о распространении нового вируса и даже не об открытии.

Информация о штамме HKU5 появилась в научном британском журнале Nature. В статье рассказывается о группе ученых из Университета Северной Каролины, Калифорнийского технологического института и Вашингтонского государственного университета, которые представили результаты своих исследований по вирусам из подрода Merbecovirus, линии 1 HKU5.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре подтвердили, что не идет речи о распространении нового потенциального возбудителя ближневосточного синдрома (имевшего смертность около 30%).

Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов. Так, ученые выяснили, что большинство изученных мербековирусов, относящихся к линии 1 HKU5, проникает в клетки животных через ACE-рецепторы, которые также присутствуют в организме человека и использовались SARS-CoV-2 для заражения.

Также в пресс-службе санитарного регулятора отметили, что в некоторых СМИ появлялась информация о вирусе HKU5-CoV-2 — так называемой линии 2 HKU5. Однако, это тоже отголоски опубликованных исследований. Данные о HKU5-CoV-2 были представлены в феврале 2025 года, когда исследователи из Китая под руководством вирусолога Ши Чжэнли сообщили о способности этой группы вирусов проникать в человеческие клетки.

В ведомстве напомнили, что сами по себе новости о результатах исследований не грозят скорым распространением эпидемии вплоть до пандемии, однако они могут свидетельствовать о правильности опасений о рисках распространения новых вирусов.

В Роспотребнадзоре напомнили, что на текущий момент единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается MERS-CoV, возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома, который впервые выявили в 2012 году.

Таким образом, информация о том, что в России распространяется новый неопределяемый коронавирус, не соответствует действительности.

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