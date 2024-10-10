Фейк: в России сократят расходы на здравоохранение

В российском сегменте интернета начали распространять сведения о том, что в стране якобы сократят расходы на здравоохранение. Ничего общего с действительностью эта информация не имеет.

Фейк

В Telegram-каналах распространяют информацию о том, что в России якобы сократят расходы на здравоохранение. Выводы сделаны на основании разбора пояснительных записок, которые подготовили к закону о бюджете страны.

Правда

На самом деле данные публикации искажают факты и общую суть документов, в которых поясняется бюджетная политика в области здравоохранения. Авторы фейка использовали тезисы пояснительной записки к законопроекту «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Они переработали факторику и скомпилировали новость, которая не имеет ничего общего с реальным положением вещей.

В частности, в Минфине России заявили, что здравооохранение продолжает оставаться одним из приоритетов федерального бюджета. В рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (предусмотрено почти 940 миллиарда рублей на 2025–2027 годы) продолжат мероприятия федеральных проектов «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Одними из важных акцентов программы станет модернизация первичного звена. Программа продолжается, ее распространят и на небольшие населенные пункты.

Что касается тезиса о том, что финансирование ремонтов учреждений здравоохранения прекратят, то это очевидная ложь. Работы продолжаются в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения», в которой на эти цели заложили 204 миллиарда рублей.

В целом на здравоохранение в России в следующем году выделят более 1,86 триллиона рублей. На это указали в пояснительной записке к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Таким образом, информация о том, что в России сократят расходы на здравоохранение, недостоверна. В действительности на здравоохранение в стране в следующем году направят более 1,86 триллиона рублей. Данное направление продолжает оставаться одним из самых приоритетных в государственной политике страны. Часть проектов перераспределяется в другие программы, которые получат необходимое финансирование и будут продолжены в дальнейшем.

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