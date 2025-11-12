Фейк: в России появился новый вирус, который опаснее SARS-CoV-2

В Сети появились сообщения, что в России зарегистрировали новый и очень опасный вирус, который якобы превращает обычную простуду в борьбу за жизнь. Ничего общего с действительностью эти данные не имеют.

Фейк

В различных Telegram-каналах и изданиях опубликовали данные о том, что новый вирус серьезно осложняет обычную простуду. Некоторые исследователи посчитали, что он даже опаснее SARS-CoV-2 — возбудителя COVID-19.

Правда

На самом деле в статьях говорилось о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который не является чем-то новым — медицина с ним знакома уже давно.

Волна публикаций последовала после появления работы исследователей Сингапурской больницы общей практики на портале JAMA Network. Этот сайт объединяет медицинские журналы, издаваемые Американской медицинской ассоциацией.

Ученые предупредили, что РСВ часто принимают за обычную простуду, однако он может вызывать тяжелые осложнения и по степени опасности сопоставим с гриппом и COVID-19.

Специалисты из программы PREPARE (Program for Research in Epidemic Preparedness And REsponse) изучили данные десятков тысяч госпитализаций из-за РСВ, гриппа и COVID-19. Они пришли к выводу, что тяжесть заболеваний при респираторно-синцитиальном вирусе оказалась сопоставимой или выше, чем при других вирусных инфекциях.