Фейк: в России появился новый вирус, который опаснее SARS-CoV-2
Информацию о появлении осложняющего простуду вируса опровергли
В Сети появились сообщения, что в России зарегистрировали новый и очень опасный вирус, который якобы превращает обычную простуду в борьбу за жизнь. Ничего общего с действительностью эти данные не имеют.
Фейк
В различных Telegram-каналах и изданиях опубликовали данные о том, что новый вирус серьезно осложняет обычную простуду. Некоторые исследователи посчитали, что он даже опаснее SARS-CoV-2 — возбудителя COVID-19.
Правда
На самом деле в статьях говорилось о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который не является чем-то новым — медицина с ним знакома уже давно.
Волна публикаций последовала после появления работы исследователей Сингапурской больницы общей практики на портале JAMA Network. Этот сайт объединяет медицинские журналы, издаваемые Американской медицинской ассоциацией.
Ученые предупредили, что РСВ часто принимают за обычную простуду, однако он может вызывать тяжелые осложнения и по степени опасности сопоставим с гриппом и COVID-19.
Специалисты из программы PREPARE (Program for Research in Epidemic Preparedness And REsponse) изучили данные десятков тысяч госпитализаций из-за РСВ, гриппа и COVID-19. Они пришли к выводу, что тяжесть заболеваний при респираторно-синцитиальном вирусе оказалась сопоставимой или выше, чем при других вирусных инфекциях.
Исследователи отметили, что РСВ опаснее всего для маленьких детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. По словам ученых, вирус чаще вызывает воспаление легких и дыхательную недостаточность именно у этих категорий заболевших.
Роспотребнадзор уточнил, что РСВ не является новым вирусом. Ведомство назвало его известным и широко распространенным возбудителем острых респираторных заболеваний. В отдельных сезонах вирус может влиять на рост заболеваемости, но это характерно для многих сезонных респираторных инфекций и не говорит о появлении нового патогена.
Ведомство также отметило, что ситуация с распространением РСВ в России находится под контролем. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора уже создал тест-систему, позволяющую выявлять его.
Пресс-служба ведомства уточнила, что РСВ — это РНК-содержащий вирус из семейства Pneumoviridae. Он передается воздушно-капельным путем, поражает эпителиальные клетки отделов дыхательных путей и может вызывать разные респираторные заболевания, в том числе бронхиолит и пневмонию.
В большинстве регионов мира распространение РСВ имеет сезонный характер. Многие дети переносят инфекцию в первые два года жизни. Как правило, заболевание протекает в легкой форме, но возможно и развитие тяжелых форм, требующих госпитализации.
В Роспотребнадзоре рассказали, что вакцин от большинства респираторных инфекций не существует, поэтому в качестве мер защиты от ОРВИ рекомендуется неспецифическая профилактика. Ведомство посоветовало избегать мест массового скопления людей, ограничивать контакты при первых признаках недомогания, регулярно проветривать помещения, мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.
В случае появления симптомов ОРВИ специалисты призвали оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Релиз Роспотребнадзора с опровержением данных о появлении нового опасного вируса в России публиковала Lenta.ru. Ведомство подчеркнуло в сообщении, что контролирует ситуацию.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.