Фейк: в Москве распространился вирус, вызывающий необычную боль в ушах

В Москве и области якобы появился новый вирус, который вызывает высокую температуру, сильный кашель и специфическую боль в ушах. Симптомы заболевания сопровождаются сонливостью и болями в теле, а сама болезнь обычно длится не три, а более пяти дней.

Фейк

В Сети распространяется информация о новом вирусе в России, вызывающем высокую температуру, сильный кашель и необычную боль в ушах, которую жители сравнивают с ощущением «воткнутых ножей».

Симптомы усугубляются сонливостью и ломотой в теле, а болезнь длится чаще не три, а пять дней и более.

Правда

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о новом вирусе, сопровождающемся необычными симптомами.

Специалисты продолжают эпидемиологический мониторинг и геномный надзор. По данным на портале санитарного регулятора, в России не выявлены новые нетипичные патогены.

Сейчас в стране растет число заболевших ОРВИ и гриппом. Среди обнаруженных вирусов гриппа чаще всего встречается A (H3N2). Самый надежный способ предотвратить тяжелые формы болезни — это сделать прививку от гриппа. Важно отметить, что ситуация находится под пристальным наблюдением властей.

Боль в ушах, которую среди симптомов выделяли заболевшие, является распространенным симптомом при ОРВИ, заявил вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Ученый также отметил, что отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация с ОРВИ остается стабильной.

Статья на портале сетевого издания «Москва онлайн» и была первоисточником, и изначально заголовок звучал так: «Москвичи пожаловались на новый заразный вирус, который бушует в столице». Однако позже заголовок сменили на «„В уши как будто воткнули ножи“. Москвичи пожаловались на бушующий в столице вирус — врач объяснил, что происходит».

По данным Роспотребнадзора, на 47-й неделе текущего эпидсезона заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 17,9% по сравнению с 46-й неделей. Зарегистрировано свыше 6,4 тыс. случаев гриппа — в 2,2 раза больше, чем неделей ранее.

С начала сентября в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 73 млн граждан, что составляет 49,6% населения страны. Регулятор информирует, что сделать прививку от гриппа еще не поздно: вакцинация снижает риск осложнений, госпитализации и летального исхода, особенно у пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Таким образом, информация о новом вирусе в России, который дает осложнения на уши, не соответствует действительности.

