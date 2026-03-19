Фейк: россиянок, которые не планируют детей, по указанию Минздрава отправят к психологу

Женщин, не желающих рожать детей, не будут отправлять к психологу принудительно

Женщин в России в возрасте от 18 до 49 лет, не планирующих заводить детей, якобы будут принудительно направлять на консультацию к психологу. Такие рекомендации выпустил Минздрав.

Фейк

В различных телеграм-каналах распространилась информация о том, что, согласно новым методическим указаниям Минздрава, женщин от 18 до 49 лет, которые на диспансеризации укажут, что не планируют заводить детей, будут направлять на консультацию к психологу.

Правда

Речи об обязательном направлении к психологу женщин, которые не желают иметь детей, нет. Это лишь рекомендация, обязать идти к психологу никто не может.

В приложении № 1 даны методические рекомендации по диспансеризации женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья. В частности, показан пример анамнестической анкеты для женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

В самом примере прописано, что при указании «0» на вопрос 61 «Сколько детей вы бы хотели иметь, включая родившихся?» рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей.

Федеральные СМИ, освещавшие тему, тоже обратили внимание на то, что направление к психологам — это лишь рекомендация.

Агентство «Интерфакс» в заголовке пишет: «Не планирующих ребенка россиянок рекомендовали направлять на консультацию психолога». Именно рекомендовали, а не обязали.

Еще меньше возможностей для неверной трактовки оставило агентство ТАСС. В заголовке к новости написано, что «в России женщин, не планирующих ребенка, могут направить к психологу». Тут уже применено слово «могут», что лишний раз указывает на отсутствие обязательства по посещению специалистов.

В целом в рекомендациях прописан алгоритм работы врача по индивидуальному консультированию женщин во время диспансеризации. Там нет ни слова про порицание или наказание ответивших в анкете, что они не желают иметь детей.

В Госдуме отреагировали на неверную трактовку новых рекомендаций Минздрава РФ. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в комментарии для ТАСС подчеркнул, что женщины, которые не планируют заводить детей, не будут обязаны посещать психолога при получении направления, решение останется за ними. Государство, со своей стороны, лишь предоставляет им такую возможность.

Леонов попросил не реагировать негативно на заботу со стороны государства. Он подчеркнул, что обычно «консультация у психолога стоит немалых денег, а здесь она будет бесплатная».

Таким образом, информация о том, что россиянок в возрасте от 18 до 49 лет, не желающих иметь детей, будут направлять к психологу, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.