Фейк: прививки от COVID-19 спровоцировали всплеск СПИДа среди детей

В Сети распространилась информация о новом исследовании израильских ученых, якобы доказавших всплеск аутоиммунных заболеваний (СПИДа) у детей из-за прививки от COVID-19. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В информационном пространстве появились сведения о проведении израильскими учеными нового исследования. В рамках него они, как утверждают источники, якобы установили взаимосвязь между вакцинацией против COVID-19 и увеличением случаев аутоиммунных заболеваний, в том числе синдрома приобретенного иммунодефицита, среди детского населения.

Правда

На самом деле информация оказалась недостоверной. Исследование опубликовало издательство BioMed Central. Авторы публикаций в ряде непрофильных СМИ неверно его трактовали, исказив результаты.

В действительности данные указывают на то, что ни о каких всплесках заболеваемости аутоиммунными заболеваниями, в том числе СПИДом, речи не идет.

«Наши результаты свидетельствуют, что общая заболеваемость впервые выявленными аутоиммунными заболеваниями у детей оставалась относительно стабильной во время пандемии COVID-19», — указали в публикации.

Авторы подчеркнули, что для оценки долгосрочных эффектов вакцинации и ее потенциального влияния на указанные заболевания необходимы дополнительные исследования. При этом данные не подтверждают резкого роста заболеваемости.

В рамках исследования ученые также проанализировали статистику по ВИЧ-инфекции в Израиле за периоды 2014–2016, 2017–2019 и 2020–2022 годов. Доля инфицированных среди общего населения составила 0,9%, 1% и 0,9% соответственно, что опровергает утверждение о всплеске аутоиммунных заболеваний или СПИДа после введения вакцин против COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) последовательно подтверждала соответствие вакцин против COVID-19 международным стандартам безопасности. По официальной информации, размещенной на веб-ресурсах ВОЗ, все применяемые вакцинные препараты проходят многоступенчатую систему контроля, включая масштабные клинические испытания с участием различных категорий населения.

Особое внимание уделили безопасности вакцинации несовершеннолетних: иммунизация детей в возрасте от пяти лет разрешена и признана обоснованной при условии строгого соблюдения утвержденных протоколов введения и рекомендованных дозировок.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.