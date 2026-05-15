Фейк: передачу хантавируса между людьми сочли катастрофой

Передача хантавируса от человека к человеку не является катастрофой

В Сети появились утверждения якобы от лица академика РАН и эпидемиолога Геннадия Онищенко о том, что передача хантавируса Андес от человека к человеку — это катастрофа. Однако сообщения оказались фейком.

Фейк

В телеграм-каналах завирусилась цитата Онищенко о якобы начале катастрофы из-за передачи хантавируса от человека к человеку. Сообщается, что такое мнение он выразил в комментарии для ТАСС

Правда

На самом деле, Онищенко в беседе с ТАСС заявлял, что не считает ситуацию катастрофичной. Академик только констатировал, что тип хантавируса Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере, мутирует и постепенно приспосабливается к человеку.

«Это свидетельство не какой-то катастрофы, а свидетельство, что штаммы мутируют. Они приспосабливаются, каждый год меняют последовательность в определенной доле и хорошо обходят иммунитет. Пока хантавирусы маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться», — сказал Онищенко.

Бывший главный санитарный врач страны также подчеркивал, что новая вспышка на круизном лайнере MV Hondius России никак не угрожает.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день случаи передачи хантавирусов от человека к человеку фиксировали только в отношении вируса Андес и по-прежнему случаются нечасто. Заражению предшествует тесный и длительный контакт с инфицированным лицом. При этом наибольшая вероятность передачи инфекции, по всей видимости, приходится на ранний этап заболевания, когда вирус обладает повышенной трансмиссивностью.

Таким образом, информация о том, что обнаруженную способность хантавируса Андес передаваться от человека человеку специалисты считают катастрофой, не соответствует действительности. По оценкам ВОЗ, риск развития пандемии низок.

