Фейк: обтирания спиртом помогают снизить температуру
Информацию о снижении температуры с помощью обтирания спиртом опровергли
В Сети публикуют «эффективные» методы лечения, в частности, тиражируют информацию о пользе обтираний спиртом при температуре. Однако эти «бабушкины рецепты» не соответствуют действительности.
Фейк
В Сети до сих пор продолжают рекомендовать народные методы лечения заболеваний. В частности, портал «Алкофан» опубликовал статью, в которой уверяют, что температуру можно сбить при помощи растирания спиртом. Но это не является достоверной информацией.
Правда
Врачи предупреждают об опасности растирания спиртом, особенно для детей. Младенцы, в отличие от взрослых, фактически дышат кожей, через нее в организм очень легко проникают разные вещества. Растирание может привести к опьянению ребенка. Это спровоцирует интоксикацию и при ухудшении состояния помешает врачу установить диагноз.
Как отметила заведующая приемным отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Елена Верещинская, водка нарушает терморегуляцию.
Охлаждение организма при обтирании спиртосодержащими жидкостями происходит за счет спазмирования сосудов у поверхности кожи, тепло перестает отдаваться и прекращается потоотделение.
Елена Верещинская
Этот процесс создает ложный эффект охлаждения. А температура тела не изменяется или продолжает расти. Нарушение терморегуляции в худшем случае только усугубит состояние ребенка, уточнила Верещинская.
«Если адекватная доза жаропонижающего, которую назначил врач, вместе с „раскутыванием“ не помогают и хочется применить физические методы охлаждения, лучше просто обернуть ребенка в мокрое прохладное полотенце», — рассказал врач-терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Кирилл Камнев.
Также можно встать с ребенком под теплый душ и медленно убавлять температуру до прохладной. Эти действия помогут снизить за две-пять минут температуру на пару градусов.
А уксус, которым иногда советуют заменить спирт, может привести к ожогу. Поэтому такой метод тоже небезопасен.
Таким образом, информация о том, что обтирания спиртом — эффективное средство для снижения температуры, недостоверна. Это опасно, может отравить организм и нарушить терморегуляцию, что усугубит состояние больного. Особенно нельзя проводить эту процедуру детям.
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