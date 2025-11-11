Фейк: метеозависимым дадут больничный на период магнитных бурь

Россиянам, на которых влияет перемена погоды, на время магнитных бурь станут выдавать больничный. Такое мнение, далекое от правдоподобного, распространили в Сети.

Фейк

В Сети принялись активно обсуждать идею освободить метеозависимых людей от работы на время магнитных бурь. Якобы в скором времени можно будет открывать больничный на период повышенной активности Солнца. Кроме того, при плохом самочувствии отпустят на удаленку.

Правда

На самом деле разговоры про больничные для метеозависимых на время магнитных бурь появились после интервью председателя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича изданию «Абзац».

Он отметил, что политическое движение направит обращение в Минздрав и Минтруд с просьбой обязать работодателей освобождать россиян от трудовых обязанностей с сохранением зарплаты в период магнитных бурь.

«Наша партия добивается того, чтобы в период магнитных бурь человек мог спокойно не выходить на работу, если у него диагностированы проблемы с артериальным давлением, либо с определенного возраста, либо если он хотя бы раз в аналогичные дни терял сознание на работе, дееспособность и это было зафиксировано. Им этот день должен оплачиваться», – подчеркнул он.

Малинкович добавил, что людям, которые не могут предоставить подтверждающие состояние медицинские документы, необходимо дать возможность перейти на удаленную работу в период магнитных бурь.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила о нескольких мощных вспышках на Солнце и предупредила о возможности магнитных бурь на Земле.

В Госдуме идею больничного из-за магнитных бурь раскритиковали. Предложение ввести их в период магнитных бурь является лишь попыткой авторов инициативы привлечь к себе внимание, заявил News.ru заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, на сегодняшний день нет подтвержденных данных, что повышенная солнечная активность влияет на состояние человека.

А заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина отметила, что в случае реализации инициативы многие откажутся выходить на работу. По ее словам, решение о состоянии здоровья человека должен принимать врач.

