Фейк: исключение ВИЧ и туберкулеза из ОМС сделает лечение платным

В социальных сетях и некоторых СМИ распространили информацию о том, что из программы обязательного медицинского страхования исключили лечение ВИЧ-инфекции и туберкулеза и теперь пациентам придется платить. Но речь идет только об изменении механизма финансирования — медицинские услуги останутся для россиян бесплатными.

Фейк

Лечение ВИЧ-инфекции и туберкулеза с 1 января 2026 года больше не входит в программу обязательного медицинского страхования. Теперь пациентам придется платить за препараты и медицинские услуги .

Правда

С 1 января 2026 года механизм финансирования лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем и психиатрической помощи изменили. Средства на работу больниц теперь начнут поступать из региональных бюджетов напрямую.

Как объяснил медицинский юрист Николай Чернышук, россияне все также продолжат получать необходимые медицинские услуги бесплатно и на доступности лечения социально-значимых болезней это никак не отразилось.

Он также обратил внимание, что ВИЧ-инфекция и туберкулез никогда не входили в базовую программу ОМС и финансировались отдельными статьями через федеральный и региональные бюджеты, а также отдельными субсидиями.

Чернышук подчеркнул, что платить за лечение придется иностранцам, которые являются носителями ВИЧ или заболеют туберкулезом.

«В рамках перевода финансирования на региональный уровень с четким целевым назначением, эта обязанность с государства снимается. Лечение таких дорогостоящих заболеваний, как ВИЧ или туберкулез, для иностранных граждан теперь должно оплачиваться из их личных средств», — добавил он.

Изменение финансирования социально-значимых заболеваний медицинский юрист связал с защитой от злоупотреблений и повышенной нагрузки на бюджет.

«Вне зависимости от вида финансирования это никак не скажется на оказании бесплатной медицинской помощи гражданам по этим нозологиям», — заявил Чернышук.

При этом сама система ОМС постоянно развивается, повышая качество и доступность медицинской помощи. Для жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан уже появилась возможность бесплатно получить онлайн-консультацию врача по предъявлению полиса. Пациентам с гипертонией и диабетом выдадут аппараты с дистанционной передачей данных врачам для коррекции лечения.

Кроме того, в бесплатную диагностику включат анализ на гликированный гемоглобин для раннего выявления диабета, беременным предоставят неинвазивный пренатальный тест, а новорожденных проверят на большее число наследственных заболеваний.

Маломобильные граждане смогут проходить диспансеризацию в стационаре. Участникам СВО и их семьям гарантирована внеочередная помощь и психологическая поддержка.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.