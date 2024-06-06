Фейк: больницу для больных муковисцидозом отдадут под госпиталь бойцов СВО

Перевод пациентов с муковисцидозом из ГКБ Плетнева выдали за закрытие больницы

Пациентов с муковисцидозом вместе с лечащими врачами переведут из Московской городской клинической больницы имени Плетнева в новый пульмонологический центр ФМБА России. Однако это решение уже выдали за перепрофилирование медицинского учреждения под госпиталь для раненых бойцов специальной военной операции и последующее закрытие больницы.

Фейк

В своем материале автор назвал медицинское учреждение единственным в России, предназначенным для лечения пациентов с муковисцидозом. Также со ссылкой на осведомленный источник автор написал, что учреждение сначала перепрофилируют под госпиталь для раненых бойцов спецоперации, а потом закроют.

Правда

Московская городская клиническая больница имени имени Плетнева — не единственное в России медицинское учреждение, где проводят лечение больных муковисцидозом. Кроме того, о ее закрытии или перепрофилировании речи не идет.

Департамент здравоохранения Москвы объявил, что больница продолжит работать. Но пациентов с муковисцидозом переведут в новый пульмонологический центр ФМБА. Это связано с тем, что здание больницы Плетнева не отвечает современным требованиям и стандартам для лечения людей с таким диагнозом.

Пациенты продолжат лечиться у тех же врачей, которых также переведут в новый центр. В ближайшее время департамент здравоохранения Москвы и ФМБА подпишут соглашение о сотрудничестве.

Информация о том, что в Москве единственную больницу в России для пациентов с муковисцидозом перепрофилируют под госпиталь участников специальной военной операции и затем окончательно закроют, не соответствует действительности.

По официальному сообщению департамента здравоохранения Москвы, ни о каком перепрофилировании и закрытии больницы не идет. Пациентов просто перевели в более качественное учреждение для продолжения лечения.

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