Фастфуд 18+. В России хотят запретить продавать детям вредную еду

Продажу фастфуда детям до 18 лет могут запретить в России

В России могут ввести запрет на продажу фастфуда детям и подросткам до 18 лет. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов. В беседе с 360.ru эксперт объяснил причины, почему эта мера крайне необходима.

По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, около 40 миллионов жителей страны имеют лишний вес, находятся в стадии ожирения или предожирения, напомнил Антонов.

А лишний вес влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем, повышает риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы бороться с этим, по мнению специалиста, очень важно обратить внимание на питание, поскольку многие исследования подтверждают прямую зависимость ожирения от потребления фастфуда.

Взрослые люди знают все риски при чрезмерном употреблении фастфуда, заметил он, а дети в силу возраста не осознают влияния вредной еды на их здоровье.

«Взрослые люди, приобретая фастфуд, дают себе отчет в том, что они делают. Дети не способны критически мыслить, сопротивляться рекламе и желанию вкусно поесть, защитить себя сами от последствий», — сказал Орлов.

Отдельно он отметил, что предложенный запрет касается ресторанов быстрого питания и заведений, где продают шаурму и пиццу.

«Пища быстрого приготовления насыщена сахаром, солью, жирами, трансжирами, канцерогенами и так далее. А пищевые привычки, которые зарождаются в детстве, впоследствии сохраняются зачастую на всю жизнь. Очень тяжело отказаться от тех привычек, которые ты приобрел до 18 лет. В результате человек входит в свою взрослую жизнь с лишним весом, физическими заболеваниями и попадает в зону риска», — добавил собеседник 360.ru.

Свое предложение Орлов уже направил в Госдуму, Совфед и Минздрав, попросив оценить целесообразность введения запрета продажи фастфуда.