Долгая боль и осложнения. Как распознать лихорадку чикунгунья Профессор Чумаков: для России лихорадка чикунгунья не представляет угрозы

В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья. Чем опасен вирус, что делать, чтобы не заразиться, и есть ли риск массового распространения болезни — в материале 360.ru.

Заболевшая приехала в Москву после отдыха на Сейшельских островах, сообщили в Роспотребнадзоре. Женщину госпитализировали. «Роспотребнадзор заранее информировал о рисках завоза этого заболевания из других стран», — обратили внимание в пресс-службе ведомства.

Симптомы лихорадки чикунгунья Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал в беседе с 360.ru об основных симптомах коварного вируса. Лихорадка чикунгунья — заболевание, распространенное в тропиках Африки и Азии. Передается человеку через укусы комаров определенного вида. Инкубационный период, то есть время от укуса до появления симптомов, составляет от трех до 12 дней.

Обычно заболевание начинается с резкого подъема температуры, характерной является также боль в суставах. Она может сохраняться довольно долго и после выздоровления. Петр Чумаков

Часто возникают мышечные и головные боли, иногда появляется кожная сыпь. Болезнь обычно длится одну-две недели и редко приводит к смерти. Хотя возможны различные осложнения у пожилых и у хронических больных, страдающих диабетом и другими серьезными заболеваниями. «Болезнь легко спутать с лихорадкой денге, которая также распространена в тропических регионах, но для диагностики существуют специфические тесты», — пояснил специалист.

Распространение лихорадки чикунгунья в России: есть ли риски? В последнее время, по мере того как комары-переносчики распространяются в новые регионы, такие как Мексика и даже Южная Европа, включая Италию, случаи заболевания начинают фиксироваться и там, отметил Чумаков. Однако в Россию инфекция пока не проникла, регистрируются только завозные случаи. «Нам это заболевание пока не представляет угрозы. В мире же имеется много различных профилактических вакцин против этого вируса. Тем, кто путешествует в районы распространения инфекции, рекомендуется прежде всего пользоваться репеллентами, отгоняющими комаров, это наилучшая профилактика», — подчеркнул биолог. В Роспотребнадзоре напомнили, что вирус не передается напрямую от человека к человеку, поэтому риски распространения болезни в России минимальны.