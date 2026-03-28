Россиян проверят на фертильность. Диспансеризацию дополнили новыми обследованиями

Министерство здравоохранения России утвердило новые рекомендации по проведению диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Обычную проверку здоровья дополнили масштабным скринингом, который коснется россиян от 18 до 49 лет. Цель дополнительных исследований — поиск возможных причин бесплодия и скрытых проблем, которые мешают паре иметь детей.

Борьба за демографию

Введение дополнительной проверки для россиян репродуктивного возраста в Минздраве объяснили снижением суммарного коэффициента рождаемости (количество детей на одну женщину), который, по данным на 2025 год, составил 1,374. Также тревогу у специалистов вызвали число бесплодных женщин (восемь на 1000) и рост числа мужчин, не способных зачать ребенка и сталкивающихся с эректильной дисфункцией.

В ведомстве подчеркнули, что беременность зависит от здоровья обоих партнеров. Поэтому дополнительный вид диспансеризации должен выявить все угрозы, начиная от инфекций и гормональных нарушений на ранней стадии.

Диспансеризацию оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ) проведут в поликлиниках и женских консультациях, а также при помощи выездных мобильных бригад в удаленных районах. В рекомендациях разработали отдельные алгоритмы прохождения обследований для женщин и мужчин. Но перед осмотром всем дадут заполнить подробные анкеты.



Пациентам необходимо ответить на вопросы о своей половой жизни, перенесенных заболеваниях, способах предохранения. Женщин дополнительно спросят об абортах и выкидышах. Эта информация необходима врачам, чтобы определить факторы риска до начала осмотра.

Что включили в ДОРЗ для женщин

Диспансеризацию оценки репродуктивного здоровья разделили на несколько этапов. В первый, базовый этап для женщин включили осмотр у гинеколога. Врачи проверят молочные железы пациенток на новообразования, возьмут мазки на определение кислотности среды.

Кроме того, для пациенток в возрасте от 18 до 29 лет ввели обязательный ПЦР-тест на гонорею, трихомониаз, хламидиоз и микоплазмоз.

Если у врачей возникли подозрения на наличие опасных недугов, то пациентку отправят на второй, углубленный этап обследования. Он включает широкий спектр анализов на заболевания, передающиеся половым путем, ультразвуковую диагностику матки, придатков и молочных желез. Для женщин от 21 до 49 лет проведут анализ на наличие ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ). Эту процедуру проводят один раз в пять лет, но в случае подтверждения инфицирования пациентке необходимо раз в год проходить цитологическое исследование.

Что такое ВПЧ и чем он опасен?

Вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки у женщин. Об этом 360.ru рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP («Мать и дитя») Мария Милютина. Она подчеркнула, что при выявлении ВПЧ гинекологи просят женщину чаще проходить диспансерные осмотры с кольпоскопией (осмотр шейки матки с увеличением при помощи специального прибора — кольпоскопа. — Прим. ред.), сдавать мазки на онкоцитологию и более активно наблюдают пациентку. «ВПЧ передается половым путем и наиболее опасен в молодом, сексуально активном возрасте. После 49 лет риски сохраняются, но они ниже. Сейчас отмечается рост случаев рака шейки матки у молодых женщин», — заявила Милютина. Врач подчеркнула, что от вируса папилломы человека существуют прививки. Обычно их ставят молодым девушкам, но сейчас показания расширили и вакцинироваться могут женщины и более позднего возраста.

«Более того, если врач выявляет дисплазию шейки матки на фоне ВПЧ (то есть женщина уже инфицирована и у нее начались предраковые изменения клеток), то после лечения для профилактики повторного заражения и повышения шансов на ремиссию женщинам проводят вакцинацию», — добавила Милютина.

Переносчики вируса — мужчины. Чтобы уберечь свою партнершу от заражения, они также могут сделать прививку. По словам собеседницы 360.ru., сейчас в России идет обсуждение вакцинации от ВПЧ мальчиков-подростков, в дальнейшем показания могут расширить. Милютина добавила, что если мальчиков к прививке склоняют их мамы, то взрослые мужчины пока не особо активно идут вакцинироваться от ВПЧ.

Что включили в ДОРЗ для мужчин

Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья мужчин впервые получила четкие алгоритмы. На первом этапе пациентам после заполнения обязательной анкеты необходимо

пройти обследование уролога или хирурга.

Специалисты проведут измерение роста и веса мужчин, проверят состояние половых органов и молочных желез для выявления гинекомастии.

В рекомендациях Минздрава говорится, что врачи проверят мужчин на бесплодие, эректильную дисфункцию, крипторхизм (врожденную патологию, при которой не происходит опускания яичек), перенесенный эпидемический паротит, заболевания, передающиеся половым путем, и ожирение. В случае подозрения врачей на наличие проблем мужчин направят на второй, углубленный этап обследования. Он включает в себя спермограмму и ультразвуковое исследование предстательной железы или мошонки. При вынесении вердикта медики учтут жалобы на проблемы с зачатием, боли в паховой области, употребление алкоголя, курение, а также регулярное посещение бань и саун.

Что делать после прохождения ДОРЗ

По итогам обследования мужчин и женщин разделят на три группы. В первую войдут полностью здоровые, без каких-либо факторов риска. Они получат общие рекомендации по здоровому образу жизни, правильному питанию и советы, как завести ребенка.

Попавших во вторую группу мужчин отправят на дополнительную консультацию урологов для детального обследования и устранения факторов риска.

Пациенты с ожирением получат рекомендации пройти консультацию и встать на наблюдение в центрах здоровья. Туда же отправят мужчин, перенесших заболевания, передающиеся половым путем, а также с выявленным вирусом папилломы человека. В третью группу попадут пациенты с выявленными гинекологическими или урологическими заболеваниями, подтвержденным бесплодием, доброкачественными опухолями и другими видами болезней из сферы репродуктивного здоровья. Врачи возьмут их на диспансерное наблюдение и разработают индивидуальную программу лечения. Если пациенты из третьей группы заявят о желании завести ребенка, то им предложат все возможные методы репродуктивных технологий.

Важность диспансеризации

Диспансеризация оценки репродуктивного здоровья — это только часть общей медицинской проверки россиян в возрасте от 18 до 49 лет. Кроме обследования у гинекологов и урологов, россиянам доступны осмотры у терапевтов, окулистов, сдача анализов, электрокардиограммы (с 35 лет — каждый год), флюорографии легких (раз в два года), обследование у маммолога, а для мужчин также доступен ПСА-тест для выявления рисков рака простаты.

С 2026 года в список обследований впервые включили скрининг на антитела к вирусу гепатита C. Этот анализ доступен для россиян старше 25 лет.

Частота прохождения диспансеризации зависит от возраста: до 40 лет осмотр можно проходить один раз в три года, для людей, преодолевших 40-летний рубеж, — ежегодно. Диспансеризация — это бесплатная комплексная программа обследования, которая за короткое время позволяет выявить, все ли в порядке со здоровьем, определить риски развития хронических заболеваний, а также обнаружить серьезные болезни на ранней стадии и начать лечение. Для посещения врачей достаточно предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Как пройти диспансеризацию в Подмосковье

Для записи на диспансеризацию жителям Московской области можно записаться в поликлинику и принести заполненную анкету (она доступна по ссылке ). Если возможности распечатать нет, то бланк выдадут прямо в медицинском учреждении. Запись в поликлинику доступна на портале госуслуг Подмосковья или на федеральном портале.

Как пройти диспансеризацию в Москве

Жителям столицы также следует обратиться в свою поликлинику с заявлением о желании пройти диспансеризацию. Сделать это можно лично в медицинском учреждении или онлайн на портале mos.ru, через ЕМИАС.ИНФО или приложение «Госуслуги Москвы».