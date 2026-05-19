Врач Дианова рассказала, кому нельзя есть окрошку и как ее улучшить

Сезон окрошки открыт, кто-то выбирает классический вариант, а кто-то экспериментирует, готовя холодный суп с моцареллой и курицей, на минералке или даже сладкий — с персиками, клубникой и йогуртом. Что может случиться при переедании фирменного летнего супа, кому он противопоказан, какой его состав самый полезный и какие необычные рецепты привычного блюда существуют — в материале 360.ru.

Что будет, если переесть окрошку? В случае переедания могут возникнут признаки расстройства пищеварения. Чтобы такого не случилось, врач-гастроэнтеролог, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с 360.ru рекомендовала не более 200-400 граммов супа без хлеба или других напитков. «Неизвестно, обострится ли панкреатит, но возможны боли в животе, газы, отрыжка. Также из-за газированного кваса или минералки вырастет риск заброса содержимого желудка обратно. Такое случается, когда человек сильно переедает, а у него тесные брюки или платье, или он прилег после приема пищи. Это вызовет изжогу», — подчеркнула эксперт. Как приготовить полезную окрошку — советы диетолога Диетолог назвала два важных момента в приготовлении полезной окрошки: это кислый квас и отсутствие в ней колбасы.

Вместо нее можно использовать постное мясо. Конечно, самый здоровый вариант, с научной точки зрения, — это курица, как это ни странно, и никак не говядина. Она сильно удешевит окрошку и сделает ее частым гостем стола в летнюю жару. Нурия Дианова

Во-вторых, важно правильно выбрать квас. «Нужно искать именно кислый. Он лучше утоляет жажду в жаркую погоду, кроме того, после такой окрошки чувствуется сытость без тяжести», — добавила Дианова.

Также в оригинальную версию окрошки не кладут редис, его добавление делает блюдо максимально грубым. Врач в качестве альтернативы предложила использовать желтую репу или большое количество зелени. Людям с подагрой или мочекаменной болезнью она посоветовала заменить курицу на шарики из растительного фарша, которые станут отличным источником белка. Если не хочется нагружать ЖКТ, есть смысл устраивать разгрузочные дни с исключительно овощной окрошкой. Она утолит жажду в жару, послужит источником клетчатки и насытит на время, особенно если добавить в блюдо вареный картофель.

Интересно В отварном картофеле, особенно охлажденном, есть резистентный крахмал, который очень полезен для людей с диабетом или лишним весом.

В окрошку можно добавить хрен и горчицу — это придаст блюду пряности. Главное, чтобы у человека не было противопоказаний к их употреблению.

Топ-5 рецептов вкусной и необычной окрошки По классическому рецепту окрошку можно готовить с закрытыми глазами, а состав ингредиентов все знают наизусть. Однако 360.ru попробовал отойти от канона и найти рецепты с необычными ингредиентами. Окрошка с моцареллой и курицей Тем, кто следит за БЖУ, подойдет белковая версия летнего супа. Для этого вместо колбасы следует добавить вареную или нарезанную курицу-гриль и моцареллу, которые будут отлично сочетаться с летней зеленью. Окрошка на минеральной воде Если суп с квасом и кефиром не нравится, их можно заменить минералкой. Также это поможет сократить дневной калораж тем, кто следит за фигурой. Для вкуса к обычным ингредиентам можно добавить сметану.

Окрошка-десерт Холодный суп можно сделать летним десертом. Ингредиенты: один персик;

половина стакана клубники;

половина стакана черники или смородины;

один банан;

несколько лепестков мяты;

200 миллилитров натурального йогурта или нежирного кефира;

50 миллилитров холодной воды — по желанию;

мед, сироп или другой подсластитель по вкусу и желанию. Фрукты и ягоды помыть и нарезать кубиками или дольками, мяту порвать руками. Йогурт смешать с водой и подсластителем, хорошо перемешать, залить содержимым подготовленные ингредиенты. Для вкуса можно дополнительно добавить молотую корицу или ванильный экстракт.

Окрошка с сельдереем и зеленым яблоком Ингредиенты: один стебель сельдерея;

одно зеленое яблоко;

один свежий огурец;

пучок укропа;

сок половины лимона;

оливковое масло по вкусу;

минералка;

соль по вкусу. Все нарезать, заправить лимонным соком и залить минеральной водой. По желанию можно добавить лед.

Окрошка с нутом Летний суп можно сделать и без мяса — вариант отлично подойдет вегетарианцам или постящимся. Ингредиенты: 150 граммов консервированного или вареного нута;

один свежий огурец;

одно вареное яйцо;

пучок зелени — петрушки или укропа;

натуральный йогурт или кефир для заправки;

сок лимона по вкусу;

соль и перец по вкусу. Все нарезать и смешать, по желанию размять вилкой, чтобы текстура стала мягче. Залить можно не только йогуртом или кефиром, но и минералкой со сметаной.

Как готовят окрошку в регионах По имеющимся сведениям, окрошка как блюдо родилась в XVIII–XIX веках в царской России. Причем в крестьянских домах мясо было редкостью, поэтому летний холодный суп готовили исключительно из овощей. В советское время мясо заменили колбасой — бюджетным мясным ингредиентом. А вот под Суздалем, где мясо было в дефиците, в окрошку добавляли кильку в томате. С тех пор даже появился видоизмененный рецепт супа — «окрошка с килькой по-суздальски». В Саратовской области блюдо тоже рыбное, только вместо мяса и кильки добавляют сушеную воблу. Также в окрошку кладут печеный картофель, который добавляет аромат костра в блюдо. В XIX веке в Саратовской губернии вместо воблы могли положить кусочки холодца, который тает в блюде, что делает его более насыщенным и сытным. В Липецке и Воронеже привыкли к окрошке с белым квасом. Его делают из ржаной муки и закваски, что дает насыщенный хлебный вкус и аромат. Холодный суп получается более освежающим и менее сладким, в отличие от вариаций с темными видами кваса.

В Мордовии окрошку иногда делали на березовом соке. В такой летний суп добавляли также горчицу, лимонный сок или уксус — для приятной кислинки. В Татарстане в блюдо кладут отварную говяжью нарезку. Еще одна отличительная особенность — к овощам добавляют творожный сыр, а заправкой служит местный кисломолочный продукт катык, который по консистенции напоминает жирную простоквашу. На Северном Кавказе квас не сильно распространен, а вот такие кисломолочные напитки, как айран, тан или мацони, популярны, именно ими заправляют холодный суп. Также сытости блюду добавляют говядина или баранина.

Популярные вопросы об окрошке Далее — прямая речь диетолога Нурии Диановой.

В какое время дня лучше всего есть окрошку без вреда для здоровья? Нет принципиального правила, что окрошку можно есть только в обед и исключительно в жару. Можно полакомиться ею в любое время, но главное — не перед сном.

Какую окрошку можно людям с проблемами с пищеварением? В периоды обострения людям с проблемами ЖКТ от окрошки лучше отказаться. Если же обострения нет, ее можно аккуратно есть, первое время без горчицы, хрена и других пряностей либо с минимальным их количеством. В этом вопросе умеренность — это ключевое.

Можно ли окрошку при похудении? Конечно. Я считаю, что в этом случае даже картофель убирать не нужно. Можно просто его положить, но чуть меньше. Надо помнить, что в этом процессе главное — создать мягкий дефицит калорий, а не строго себя ограничивать. При похудении рекомендуют убрать простые сахара, но картошку можно оставить, ведь она дает энергию. Это правильные калории и сложные углеводы, которые долго усваиваются. И колбасу исключить, заменить ее на курицу.

Интересные факты об окрошке Блюдо получило свое название от слова «крошить», что означает «рубить». Это отсылка к способу приготовления супа;

Первое упоминание появилось в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» 1790 года;

Изначально окрошку делали из остатков жареного мяса или рыбы, а заправкой служил огуречный рассол или кислые щи;

Окрошка считалась закуской, а не супом. Она напоминала крестьянскую тюрю — кусочки хлеба, покрошенные в воду, или квас с луком. Окрошка служила дополнением к этому основному блюду;

В XIX веке летний холодный суп вошел в ресторанные меню и стал блюдом аристократов. Правда, вместо привычной колбасы в него добавляли благородные виды мяса или рыбы.