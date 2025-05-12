Сегодня 01:03 День синдрома хронической усталости: как вернуть себе энергию? День осведомленности о синдроме хронической усталости отмечают 12 мая 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com Здоровье

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Каждый год 12 мая мир отмечает День осведомленности о синдроме хронической усталости, цель которого — привлечь внимание к заболеванию, меняющего жизни миллионов людей. Это не просто усталость после тяжелого дня, а серьезное состояние, лишающее сил, радости и возможности жить полноценно. Как распознать синдром и можно ли вернуть себе энергию, разбирался 360.ru.

Что такое синдром хронической усталости Синдром хронической усталости — сложное заболевание, характеризующееся крайней усталостью, которая не проходит после отдыха и длится более шести месяцев. Термин ввели в 1988 году, но до сих пор ученые спорят о его причинах. Это не просто лень или переутомление, а системное нарушение, затрагивающее физическое и психическое здоровье. Болезнь может начаться внезапно, часто после вирусной инфекции, стресса или травмы. Некоторые исследователи связывают ее с нарушениями в иммунной системе, гормональным дисбалансом или проблемами в работе митохондрий — «энергетических станций» клеток. Несмотря на многочисленные исследования, точная причина остается загадкой, что усложняет диагностику и лечение.

Симптомы синдрома хронической усталости Основной признак — глубокая усталость, которая не исчезает после сна или отдыха. Человек чувствует себя истощенным даже после минимальных физических или умственных нагрузок. Но симптомы этим не ограничиваются. К другим проявлениям относят проблемы с концентрацией и памятью, часто называемые «мозговым туманом», боли в мышцах и суставах без видимых причин, головные боли, нарушения сна, такие как бессонница или чрезмерная сонливость, а также чувствительность к свету и звукам. У некоторых людей наблюдаются симптомы, схожие с простудой: боль в горле, увеличение лимфатических узлов. Эмоциональные проявления включают раздражительность, тревогу и депрессию.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo / www.globallookpress.com

Кто подвержен хронической усталости Этот синдром может затронуть любого, но чаще всего он встречается у женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Как предполагают ученые, гормональные особенности могут играть роль в большей восприимчивости женщин. Также в группе — люди, перенесшие вирусные инфекции, например вирус Эпштейна — Барр (один из видов герпеса), или те, кто живет в состоянии хронического стресса. Офисные работники, медицинские сотрудники, люди с ненормированным графиком и высокой умственной нагрузкой также подвержены риску. Генетическая предрасположенность и аутоиммунные заболевания могут увеличивать вероятность развития синдрома.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Дети и подростки тоже могут страдать от этого состояния, хотя у них оно диагностируется реже.

Последствия синдрома хронической усталости Если не обращать внимания на симптомы, синдром хронической усталости может привести к серьезным последствиям. Постоянное чувство усталости снижает качество жизни, ограничивает социальную активность и мешает профессиональной деятельности. Человек может потерять работу, отдалиться от друзей и семьи, что усиливает чувство изоляции. Физические последствия включают ослабление иммунной системы, что делает организм уязвимым к инфекциям. Хронические боли и нарушения сна усугубляют психоэмоциональное состояние, повышая риск депрессии и тревожных расстройств.

Интересно В тяжелых случаях люди становятся неспособными выполнять даже простые повседневные задачи, такие как приготовление еды или прогулка. В тяжелых случаях люди становятся неспособными выполнять даже простые повседневные задачи, такие как приготовление еды или прогулка.

Как диагностировать синдром хронической усталости Диагностика синдрома хронической усталости — сложный процесс, поскольку нет единого теста, который мог бы подтвердить наличие заболевания. Врачи применяют метод исключения, чтобы убедиться, что симптомы не вызваны другими состояниями, такими как анемия, гипотиреоз, депрессия или апноэ сна.

Интересно Согласно международным критериям, для постановки диагноза необходимо, чтобы усталость длилась более шести месяцев и сопровождалась хотя бы четырьмя дополнительными симптомами, такими как проблемы с памятью, боль в суставах или нарушения сна. Согласно международным критериям, для постановки диагноза необходимо, чтобы усталость длилась более шести месяцев и сопровождалась хотя бы четырьмя дополнительными симптомами, такими как проблемы с памятью, боль в суставах или нарушения сна.

Пациенту могут назначить анализы крови, чтобы исключить воспалительные процессы или дефицит витаминов, а также консультации невролога, эндокринолога и психотерапевта.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

Как преодолеть хроническую усталость: топ-5 способов Хотя полного излечения от синдрома хронической усталости пока не существует, правильный подход может значительно улучшить состояние. Грамотное управление энергией. Важно распределять нагрузку в течение дня, избегая переутомления. Техника «шагового подхода» предполагает чередование коротких периодов активности и отдыха. Например, 20 минут работы и 10 минут расслабления помогают сохранить силы. Здоровый сон. Регулярный режим сна, избегание кофеина и гаджетов перед сном, а также создание комфортной обстановки в спальне улучшают качество отдыха. Если бессонница сохраняется, обратитесь к сомнологу. Питание и гидратация. Сбалансированная диета, богатая овощами, белками и полезными жирами, поддерживает уровень энергии. Употребление достаточного количества воды предотвращает обезвоживание, которое может усиливать усталость. Физическая активность. Легкие упражнения, такие как йога, прогулки или растяжка, помогают улучшить кровообращение и настроение. Важно начинать с минимальных нагрузок, чтобы не спровоцировать ухудшение. Психологическая поддержка. Работа с психотерапевтом, особенно в рамках когнитивно-поведенческой терапии, помогает справляться с эмоциональными последствиями болезни. Медитация и практики осознанности снижают стресс и улучшают концентрацию.