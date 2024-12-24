Сегодня 06:00 Что такое либидо и как его повысить. Советы для мужчин и женщин Сексолог Миллер рассказала, как питание и стресс влияют на либидо 0 0 0 Фото: Christin Klose/dpa-tmn / Global Look Press Здоровье

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Секс — важная часть жизни и ее основа. Однако его частота и качество зависят от либидо. У мужчин и женщин оно снижается по разным причинам: стресс, усталость, проблемы со здоровьем. Почему уходит желание, как его усилить мужчине и женщине — в материале 360.ru.

Что такое либидо Либидо — это термин, который используется в психоанализе и психологии для описания сексуального влечения или желания. Понятие ввел Зигмунд Фрейд, его считают одним из ключевых аспектов теории психосексуального развития этого психоаналитика. В широком смысле либидо может относиться не только к сексуальному желанию, но и к общей жизненной энергии и мотивации. Оно играет важную роль в формировании личности, межличностных отношений и психологического благополучия. В современной психологии либидо изучается как один из аспектов человеческой сексуальности и психоэмоционального состояния. Причины снижения либидо Либидо снижается из-за различных факторов, которые могут затрагивать как физическое, так и психологическое состояние человека. Среди физических причин можно выделить: гормональные нарушения;

заболевания, такие как диабет или сердечно-сосудистые заболевания;

прием некоторых лекарственных препаратов;

стресс и переутомление.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / Global Look Press

Психологические причины включают в себя: тревожные расстройства;

депрессию;

проблемы в отношениях;

психологические травмы. Либидо может снизиться из-за внешних факторов, таких как: недостаток сна;

неправильное питание;

чрезмерное употребление алкоголя или других психоактивных веществ. «На либидо влияют стрессы, особенно у мужчин. У мужчин со сниженной потенцией срываются сделки, бывают сложности в семейной жизни, различные конфликты — это все влияет на сексуальное здоровье. Сидячий образ жизни, отсутствие спорта тоже снижают либидо», — рассказала 360.ru практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / Global Look Press

Как либидо влияет на жизнь Сильное либидо может способствовать укреплению отношений, так как помогает поддерживать близость и интим между партнерами. Но слишком сильное или слабое либидо грозит проблемами в отношениях. Например, если у одного из партнеров либидо значительно сильнее или слабее, чем у другого, это может привести к конфликтам и непониманию. Помимо этого, либидо влияет на самооценку и уверенность в себе. Люди с высоким либидо могут чувствовать себя более привлекательными и уверенными, в то время как обладатели слабого либидо могут испытывать неуверенность и тревогу. Почему либидо индивидуально На уровень сексуального влечения влияют физиологические и психологические факторы. Это возраст, гормональный баланс, общее состояние здоровья, генетика. Кроме того, важны эмоциональное состояние, стресс, качество сна и взаимоотношения с партнером. Понимание этих факторов помогает осознать, почему либидо так разнообразно и уникально у разных людей.

Фото: Ingram Images / Global Look Press

Как повысить либидо Для повышения либидо важно вести здоровый образ жизни: отказаться от вредных привычек, правильно питаться и заниматься спортом. Помимо этого, необходимо избегать стрессов и уделять внимание психологическому состоянию. Регулярные консультации с сексологом или психологом могут помочь выявить и решить проблемы, влияющие на сексуальное желание. Не менее важно поддерживать здоровые отношения с партнером, основанные на взаимном уважении и поддержке. Открытое общение о сексуальных желаниях и предпочтениях тоже способствует повышению либидо. Наконец, разнообразие в сексуальной жизни и эксперименты с новыми способами получения удовольствия могут помочь повысить интерес к сексуальным отношениям и усилить либидо.

Фото: Ingram Images / Global Look Press

Повышенное либидо у мужчин и женщин Повышенное либидо у мужчин и женщин может быть как естественным, так и связанным с различными факторами. Важно учитывать индивидуальные особенности и обращать внимание на возможные причины изменений в сексуальном влечении. Если повышенное либидо вызывает дискомфорт или беспокойство, стоит обратиться к специалисту — сексологу или психологу. Они помогут разобраться в причинах и предложат стратегии для управления этим состоянием. Либидо после 40 лет Сексуальное влечение может меняться после 40 лет. Это связано с гормональными изменениями, стрессом, образом жизни и другими факторами. Некоторые люди могут испытывать снижение либидо, в то время как у других оно остается стабильным. Если вы заметили изменения после 40, важно обратиться к врачу. Он проведет обследование и даст рекомендации по поддержанию сексуального здоровья.

Фото: Ingram Images / Global Look Press

Почему на либидо влияют обстановка в семье, скандалы и ссоры Сниженное либидо напрямую действует на микроклимат в семье, предупредил Миллер.

Если жена неудовлетворенная, борщ будет обязательно пересоленным. Также будут недовольны дети, собаки и даже тараканы. Александра Миллер

К примеру, зачастую руководители бывают раздражены, срываются на подчиненных. Скорее всего, у них тоже проблемы в сексуальном плане, объяснила Миллер. «Ко мне на консультации приходит много успешных и красивых женщин и мужчин, у которых сексуальная жизнь либо непостоянная, либо ее совсем нет. Это бич современного общества, но об этом не принято и стыдно говорить», — рассказала сексолог.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / Global Look Press

Как питание влияет на либидо Лишний вес и неправильное питание могут негативно отразиться на либидо. Избыточная масса тела провоцирует снижение самооценки, развитие комплексов и депрессии, что, в свою очередь, сказывается на сексуальной жизни. Кроме того, неправильное питание может вызвать гормональный дисбаланс, что ударит по на сексуальному влечению. Для поддержания здорового либидо важно следить за рационом и поддерживать оптимальный вес. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек помогут улучшить общее состояние организма и повысить сексуальное желание. Миллер назвала продукты, которые могут повысить либидо: Морепродукты.

Горячий шоколад. «Фаворитка Наполеона III делала ему этот напиток», — рассказала психолог.

Фото: CSH via www.imago-images.de/www.imago-images.de / Global Look Press

Бывают ли несовместимые сексуальные партнеры Несовместимость сексуальных партнеров может проявляться в разных аспектах: физиологических, эмоциональных и психологических. В таких ситуациях важно открыто обсуждать свои чувства и потребности с партнером. Разобраться в причинах несовместимости и найти способы решения проблемы можно в кабинете сексолога. Однако любовь и взаимопонимание — ключевые факторы в преодолении сексуальной несовместимости. Будьте готовы работать над отношениями и искать компромиссы, чтобы сохранить близость и гармонию.