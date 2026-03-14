Нет слов — одни эмоции: что мы знаем о синдроме Туретта и как с этим жить?
Врач-невролог Комаров: синдром Туретта проявляется в возрасте от 12 до 30 лет
Нецензурная брань, которая срывается с языка помимо воли, — лишь один из симптомов синдрома Туретта. Что происходит с мозгом из-за этого наследственного заболевания и в каком возрасте оно проявляется чаще всего, выяснил 360.ru.
Синдром Туретта относится к подкорковым гиперкинезам: подобные аномалии связаны с нарушением процессов в нервных клетках — ганглиях — глубоко внутри мозга, которые работают как «менеджер по движениям».
Руководитель реабилитационного центра «Доверие», врач-невролог Александр Комаров в беседе с 360.ru пояснил, что они регулируют высшие психические функции и деятельность центральной нервной системы.
Речь, добавил он, синтезируется в нескольких отделах мозга: зарождается в лобных долях, затем окрашивается эмоционально в лимбической системе. Это сложный процесс, который контролируется не только сознанием и психическими функциями, но и моторикой языка, гортани и глотки.
«Матерные и плохие слова локализуются у правшей в правом полушарии, а у левшей — в левом», — отметил врач.
У здорового человека оба полушария мозга работают слаженно и сознание фильтрует нецензурную лексику в приличном обществе. У пациентов с синдромом Туретта подкорковые ганглии функционируют нестабильно, как трансформатор с пробоем.
У них эта релейная станция имеет дырки, пробои. Слова, связанные с генерацией в правом полушарии, которые должны были остаться внутри головы, проскальзывают непроизвольно через бреши в подкорковых ганглиях.
Комаров обратил внимание, что брань вырывается наружу зачастую в моменты эмоционального напряжения.
Характер у заболевания наследственный, а само оно связано с доминантными неврологическими состояниями: в мозгу будто бы происходит короткое замыкание, которое пропускает нежелательные импульсы.
Как отличить детские привычки от синдрома Туретта
В детском возрасте на перевозбуждение или нарушение работы ЦНС могут указывать определенные симптомы — например, постоянное шмыгание носом или непроизвольные движения. Если подобные состояния регулярно повторяются и никак не корректируются отдыхом и физической активностью, родителям впору насторожиться.
«[Стоит] обратиться к неврологу, потому что это называется невротическими тиками, которые связаны как раз с незрелостью или созреванием этих подкорковых структур — ганглий», — подчеркнул Комаров.
Можно ли вылечить синдром Туретта
По словам врача, синдром обычно проявляется в возрасте от 12 до 30 лет и встречается очень редко. Полностью избавиться от него невозможно, но уменьшить частоту симптомов реально с помощью аутотренингов, контроля эмоций и лекарств.
Максимально убрать причину мы не можем — только помочь регуляторным механизмом и блокадой избыточного возбуждения. Это аутотренинги, регуляция эмоций, управление гневом. Ну и, собственно, средовая адаптация: предупреждение сразу, что «может быть такой эпизод, не обращайте внимания, отнеситесь с пониманием».
При неярко выраженном состоянии человек с синдромом Туретта сможет нормально общаться: в таких случаях неконтролируемых и навязчивых высказываний — оскорблений и социально неприемлемых слов — в речи не будет. Жизнь во взрослом возрасте заболевание тоже не ограничивает.
Но столкнуться с проблемой могут даже высокоинтеллектуальные люди, включая академиков. На интеллект синдром Туретта не влияет.