Врач-невролог Комаров: синдром Туретта проявляется в возрасте от 12 до 30 лет

Нецензурная брань, которая срывается с языка помимо воли, — лишь один из симптомов синдрома Туретта. Что происходит с мозгом из-за этого наследственного заболевания и в каком возрасте оно проявляется чаще всего, выяснил 360.ru.

Синдром Туретта относится к подкорковым гиперкинезам: подобные аномалии связаны с нарушением процессов в нервных клетках — ганглиях — глубоко внутри мозга, которые работают как «менеджер по движениям».

Руководитель реабилитационного центра «Доверие», врач-невролог Александр Комаров в беседе с 360.ru пояснил, что они регулируют высшие психические функции и деятельность центральной нервной системы.

Речь, добавил он, синтезируется в нескольких отделах мозга: зарождается в лобных долях, затем окрашивается эмоционально в лимбической системе. Это сложный процесс, который контролируется не только сознанием и психическими функциями, но и моторикой языка, гортани и глотки.

«Матерные и плохие слова локализуются у правшей в правом полушарии, а у левшей — в левом», — отметил врач.