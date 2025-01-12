Сегодня 01:49 Что делать, если разбился градусник: как собрать и утилизировать ртуть 0 0 0 Фото: Freepik Здоровье

МЧС РФ

Врачи

Разбили ртутный градусник? Это не просто бытовая мелочь. Представьте, как микроскопические капли ртути скапливаются в щелях пола, испаряются и постепенно отравляют воздух. Неправильные действия могут обернуться серьезными неприятностями — от головной боли до необратимых последствий здоровья. Как не допустить худшего, что делать и как собирать ртуть — в материале 360.ru.

Смертельный яд тяжелого металла Ртуть — это тяжелый металл, который даже в малых дозах может нанести вред организму. Активно испаряться ртуть начинает всего при 18 градусах по Цельсию, поэтому в комнатных условиях этот процесс происходит довольно быстро. Эти испарения практически невозможно заметить, а их вдыхание приводит к накоплению тяжелого металла в организме. Основные угрозы ртутного загрязнения: Отравление дыхательных путей. Пары ртути, попадая в легкие, проникают в кровоток и могут вызывать интоксикацию. Симптомы: слабость, головная боль, тошнота, нарушение координации.

Накопительный эффект. Организм выводит ртуть крайне медленно. Длительное воздействие может привести к повреждению почек, печени и центральной нервной системы.

Опасность для детей и животных. Маленькие капли ртути легко прилипают к обуви или лапам домашних питомцев. Риск вдыхания паров или случайного проглатывания возрастает.

Загрязнение окружающей среды. Если ртуть не утилизировать правильно, она может попасть в почву и воду, отравляя экосистему на десятилетия. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ртуть — один из десяти самых опасных веществ для человека. Однако содержащееся в градуснике количество ртути относительно мало, отметил в беседе с 360.ru спасатель и инструктор инструктор по первой помощи Максим Штыб.

Надо понимать, что опасны испарения ртути. Но в градуснике ее достаточно мало. Есть понятие предельно допустимой концентрации — в бытовом ртутном градуснике она значительно меньше опасного уровня. Максим Штыб Спасатель

Ртутный градусник разбился, что делать? Если ртутный градусник уже разбился, важно будет действовать быстро, но без паники. Главное — изолировать место аварии и защитить себя. Вот пошаговый алгоритм: Удалите людей и животных. Немедленно выведите из комнаты всех, кто не участвует в уборке, особенно детей и домашних питомцев.

Закройте двери и откройте окна. Это снизит концентрацию ртутных паров в помещении.

Подготовьте защитные средства. Наденьте резиновые перчатки, маску или респиратор. Если их нет, используйте влажную марлю, чтобы прикрыть дыхательные пути.

Не включайте вентиляцию и отопление. Потоки воздуха могут разнести пары ртути по всему дому.

Соберите необходимые инструменты. Вам понадобятся шприц с толстым наконечником или медицинская пипетка; скотч или клейкая лента; щетка; бумажные салфетки; пластиковая банка с плотной крышкой и немного воды.

Ограничьте доступ к загрязненной зоне. Пометьте место, где разбился градусник, чтобы случайно не наступить на осколки. Помните: если градусник разбился в сложнодоступных местах (например, есть риск, что ртуть затечет в щели паркета), без вызова профессионалов не обойтись.

Фото: Freepik

В обычном бытовом градуснике содержится небольшое количество ртути. Собрать ее можно и зубной щеткой. И положить в банку с водой, чтобы не испарялась. Дальше нужно тщательно вымыть пол, тряпку обязательно выбросить. Максим Штыб Спасатель

Как собрать ртуть, чтобы не отравиться Сбор ртути требует максимального внимания, чтобы не оставить даже мельчайших капель. Вот как это сделать: Осмотрите место происшествия. Используйте фонарик: отражение света поможет обнаружить капли ртути.

Соберите крупные капли. С помощью шприца или пипетки аккуратно засасывайте ртуть. Маленькие капли можно соединить в одну, используя лист плотной бумаги.

Уберите остатки. Для этого наклейте на загрязненные участки скотч или клейкую ленту. Они помогут собрать мельчайшие частицы.

Проверьте поверхность. Протрите место, где разбился градусник влажной салфеткой, смоченной в растворе марганцовки или соды.

Упакуйте собранные материалы. Поместите осколки стекла и ртуть в пластиковую банку с водой. Это снизит уровень испарения. После уборки вымойте руки и утилизируйте перчатки. Проветривайте комнату не менее четырех часов. Куда выбрасывать ртуть Собранную ртуть и осколки нельзя выбрасывать в мусорное ведро или утилизировать самостоятельно. Это опасно для окружающей среды и здоровья других людей. В каждом регионе есть организации, принимающие опасные отходы. Например, экологические службы или центры утилизации. Лучше всего будет сообщить о происшествии МЧС. Банку хранить долго нельзя, ртуть остается токсичной, даже находясь под водой. Чем быстрее вы избавитесь от отходов, тем лучше. Транспортируйте банку со ртутью в плотно закрытой коробке, чтобы избежать пролива в случае опрокидывания. Некоторые компании предлагают услуги по вывозу ртутных отходов. Это надежный способ избавиться от опасного вещества. Такие организации есть почти в каждом городе, их можно найти в интернете по запросу «центр демеркуризации».

МЧС возьмется за решение проблемы со ртутью бесплатно. Есть и платные службы по демеркуризации. Но все же, если концентрация вещества невелика, на мой взгляд, ее можно собрать и самостоятельно. <...> Если вдруг каким-то образом пролили большее количество ртути, то в этом случае следует вызывать МЧС. Максим Штыб Спасатель

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать: ошибки усугубят ситуацию Ошибки при уборке ртути могут усугубить ситуацию. Запомните, что категорически запрещено: Использовать пылесос. Горячий воздух ускоряет испарение ртути, а сам пылесос становится токсичным.

Сметать ртуть веником. Жесткие прутья раздавливают капли на микрочастицы, которые сложнее собрать.

Мыть загрязненное место просто водой. Это не только неэффективно, но и может увеличить площадь загрязнения.

Игнорировать уборку. Даже небольшие остатки ртути продолжают испаряться и отравлять воздух.

Выбрасывать в мусор. Это создает опасность для работников коммунальных служб и окружающей среды. Неправильные действия могут обернуться серьезными последствиями для здоровья. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше довериться профессионалам.