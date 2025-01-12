Что делать, если разбился градусник: как собрать и утилизировать ртуть

Фото: Freepik

Разбили ртутный градусник? Это не просто бытовая мелочь. Представьте, как микроскопические капли ртути скапливаются в щелях пола, испаряются и постепенно отравляют воздух. Неправильные действия могут обернуться серьезными неприятностями — от головной боли до необратимых последствий здоровья. Как не допустить худшего, что делать и как собирать ртуть — в материале 360.ru.

Смертельный яд тяжелого металла

Ртуть — это тяжелый металл, который даже в малых дозах может нанести вред организму. Активно испаряться ртуть начинает всего при 18 градусах по Цельсию, поэтому в комнатных условиях этот процесс происходит довольно быстро. Эти испарения практически невозможно заметить, а их вдыхание приводит к накоплению тяжелого металла в организме.

Основные угрозы ртутного загрязнения:

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ртуть — один из десяти самых опасных веществ для человека. Однако содержащееся в градуснике количество ртути относительно мало, отметил в беседе с 360.ru спасатель и инструктор инструктор по первой помощи Максим Штыб.

Надо понимать, что опасны испарения ртути. Но в градуснике ее достаточно мало. Есть понятие предельно допустимой концентрации — в бытовом ртутном градуснике она значительно меньше опасного уровня.

Максим Штыб

Спасатель

Ртутный градусник разбился, что делать?

Если ртутный градусник уже разбился, важно будет действовать быстро, но без паники. Главное — изолировать место аварии и защитить себя. Вот пошаговый алгоритм:

Помните: если градусник разбился в сложнодоступных местах (например, есть риск, что ртуть затечет в щели паркета), без вызова профессионалов не обойтись.

Фото: Freepik

В обычном бытовом градуснике содержится небольшое количество ртути. Собрать ее можно и зубной щеткой. И положить в банку с водой, чтобы не испарялась. Дальше нужно тщательно вымыть пол, тряпку обязательно выбросить.

Максим Штыб

Спасатель

Как собрать ртуть, чтобы не отравиться

Сбор ртути требует максимального внимания, чтобы не оставить даже мельчайших капель. Вот как это сделать:

После уборки вымойте руки и утилизируйте перчатки. Проветривайте комнату не менее четырех часов.

Куда выбрасывать ртуть

Собранную ртуть и осколки нельзя выбрасывать в мусорное ведро или утилизировать самостоятельно. Это опасно для окружающей среды и здоровья других людей. В каждом регионе есть организации, принимающие опасные отходы. Например, экологические службы или центры утилизации.

Лучше всего будет сообщить о происшествии МЧС. Банку хранить долго нельзя, ртуть остается токсичной, даже находясь под водой. Чем быстрее вы избавитесь от отходов, тем лучше.

Транспортируйте банку со ртутью в плотно закрытой коробке, чтобы избежать пролива в случае опрокидывания.

Некоторые компании предлагают услуги по вывозу ртутных отходов. Это надежный способ избавиться от опасного вещества. Такие организации есть почти в каждом городе, их можно найти в интернете по запросу «центр демеркуризации».

МЧС возьмется за решение проблемы со ртутью бесплатно. Есть и платные службы по демеркуризации. Но все же, если концентрация вещества невелика, на мой взгляд, ее можно собрать и самостоятельно. <...> Если вдруг каким-то образом пролили большее количество ртути, то в этом случае следует вызывать МЧС.

Максим Штыб

Спасатель

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать: ошибки усугубят ситуацию

Ошибки при уборке ртути могут усугубить ситуацию. Запомните, что категорически запрещено:

Неправильные действия могут обернуться серьезными последствиями для здоровья. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше довериться профессионалам.

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