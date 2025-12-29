Тихая опасность внутри. Что делать, если проглотил жвачку?
Терапевт Минина объяснила, чем опасна случайно проглоченная жвачка
Проглотил жвачку — и что теперь? Паниковать не стоит, но и делать из этого привычку — опасно. Из чего сделаны сладкие подушечки, куда они деваются в организме и в каком случае срочно нужен врач, выяснил 360.ru.
Можно ли глотать жвачку?
Нет, делать этого не рекомендуется, рассказала 360.ru терапевт Ольга Минина.
«При случайном глотании одной пластинки никаких проблем быть не должно. Однако если делать это на протяжении какого-то длительного времени или большими кусками, может случиться непроходимость кишечника, которая потребует хирургического вмешательства», — уточнила врач.
В среднем она должна выйти естественным путем в течение двух-пяти дней.
Из чего делают жвачку
Сладкие пластинки изготовляют из резиновой основы, а именно из синтетического каучука. Чтобы жвачка была вкусной, к ней добавляют большое количество ароматизаторов и подсластителей.
Также в составе могут встретиться консерванты и эмульгаторы, например лецитин или глицерин, а иногда красители и добавки, такие как фтор или кофеин.
Чем опасно глотание жвачки
Жвачка никак не переваривается в человеческом организме, разве что слегка размягчается от желудочного сока.
«Смертельно опасная ситуация может наступить, если она застрянет в дыхательных путях. Потому родители запрещают слишком активно играть детям, которые жуют конфету или жвачку», — объяснила Минина.
Что делать, если проглотил жвачку
Проглотившему жвачку следует внимательно отслеживать реакцию своего организма.
К врачу нужно обязательно обратиться, если появится хотя бы легкий дискомфорт в животе.
Как безопасно жевать жвачку
Чтобы свести все риски к нулю, достаточно соблюдать простые правила:
- Жевать жвачку не дольше 10-15 минут — за это время она отдает все вкусовые компоненты, и дальнейшее жевание лишь увеличивает шанс случайного проглатывания;
- Не жевать ее в лежачем состоянии, во время активных игр или смеха — вырастают шансы случайного попадания в дыхательные пути;
- Для детей лучше выбирать специальные детские жвачки, которые легче и, как правило, меньше по размеру.