Тихая опасность внутри. Что делать, если проглотил жвачку?

Проглотил жвачку — и что теперь? Паниковать не стоит, но и делать из этого привычку — опасно. Из чего сделаны сладкие подушечки, куда они деваются в организме и в каком случае срочно нужен врач, выяснил 360.ru.

Можно ли глотать жвачку?

Нет, делать этого не рекомендуется, рассказала 360.ru терапевт Ольга Минина.

«При случайном глотании одной пластинки никаких проблем быть не должно. Однако если делать это на протяжении какого-то длительного времени или большими кусками, может случиться непроходимость кишечника, которая потребует хирургического вмешательства», — уточнила врач.

В среднем она должна выйти естественным путем в течение двух-пяти дней.

Из чего делают жвачку

Сладкие пластинки изготовляют из резиновой основы, а именно из синтетического каучука. Чтобы жвачка была вкусной, к ней добавляют большое количество ароматизаторов и подсластителей.

Также в составе могут встретиться консерванты и эмульгаторы, например лецитин или глицерин, а иногда красители и добавки, такие как фтор или кофеин.