Больше не придется терпеть: стоматологов обяжут делать анестезию при лечении зубов
Стоматолог Антипенко: обязательная анестезия поможет врачам работать качественне
Минздрав России анонсировал масштабные изменения в стоматологии, которые затронут каждого пациента. С 1 октября 2026 года ведомство планирует обязать врачей применять анестезию при проведении любых болезненных манипуляций. О том, как нововведение изменит подход к лечению и почему комфорт пациента становится приоритетом, в разговоре с 360.ru рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.
А если отказаться?
Инициатива призвана разорвать порочный круг страха перед стоматологическим креслом, когда многие пациенты из-за боязни боли предпочитали удаление зубов их лечению. Теперь на государственном уровне закрепляется право пациента на безболезненное вмешательство, а для врачей создаются условия для более качественной работы.
«Если вы не хотите, заставить вас и принудить, конечно, никто не может, но врач должен донести до вас, что все виды современной стоматологической помощи подразумевают комфортное состояние как пациента, так и врача-стоматолога. Стоматологи входят в тройку самых выгораемых специальностей в медицине. Нельзя проводить современные методики, если пациент двигается, дергается от боли или вскрикивает. Я не могу спокойно работать до того момента, пока пациенту не будет комфортно, поэтому я абсолютно согласен с инициативой Минздрава», — пояснил эксперт.
Кто заплатит?
Однако у многих резонно возникает финансовый вопрос. Если анестезия становится обязательной, то придется ли платить за нее даже тем, кто готов терпеть или не нуждается в обезболивании?
«Анестезия не стоит дорого по сравнению со всем остальным объемом стоматологического лечения. Если мы говорим о системе ОМС, я думаю, расходы на себя возьмет фонд медицинского страхования, она априори включена в список манипуляций, покрываемых страховкой. Но если мы говорим о ДМС, здесь будет индивидуальный подход каждой страховой компании к маркам анестезии. Естественно, как врачи, мы не можем гарантировать качественных результатов лечения, если оно проводилось без анестезии, а пациент находился в неспокойном состоянии», — разъяснил Антипенко.
А если аллергия на препараты?
Помимо финансового аспекта, пациентов беспокоит вопрос индивидуальной непереносимости препаратов. Аллергия на анестетики — случай хоть и редкий, но требующий внимания, и клиника обязана учесть эти нюансы, собрав подробный анамнез.
Безусловно, это сбор анамнеза, выяснение типа аллергии и на какой препарат. И, конечно, будет предложена альтернатива. Как правило, на все виды анестезии аллергии быть не может, это крайне редкое явление. Также нужно учитывать группы риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями и мамочек в период беременности. В любой клинике есть ассортимент анестетиков, которые можно подобрать для каждого конкретного клинического случая, об этом беспокоиться не нужно.
Алексеем Антипенко
врач-стоматолог
В случае, если необходимого препарата в данный момент нет в наличии, клиника, конечно же, не станет проводить процедуру через боль. Процедуру отложат на время, до появления необходимых препаратов.
«Сейчас все препараты есть, но если такая ситуация случится, ваш визит перенесут. Для того чтобы снять боль, допустим, в случае пульпита, у нас есть препараты, которые мы можем ввести непосредственно в полость зуба, и современные обезболивающие фармакологически тоже неплохо работают, чтобы выиграть время до момента, пока нужный анестетик появится в клинике», — резюмировал Алексей Антипенко.
В конечном счете, главным результатом реформы должен стать не столько сам укол, сколько формирование доверия к стоматологии как к сфере, где здоровье больше не требует героизма. И если это удастся, мы станем свидетелями самой тихой и спокойной революции в российской медицине.