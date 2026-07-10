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Больше не придется терпеть: стоматологов обяжут делать анестезию при лечении зубов

Стоматолог Антипенко: обязательная анестезия поможет врачам работать качественне

Минздрав России анонсировал масштабные изменения в стоматологии, которые затронут каждого пациента. С 1 октября 2026 года ведомство планирует обязать врачей применять анестезию при проведении любых болезненных манипуляций. О том, как нововведение изменит подход к лечению и почему комфорт пациента становится приоритетом, в разговоре с 360.ru рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

А если отказаться?

Инициатива призвана разорвать порочный круг страха перед стоматологическим креслом, когда многие пациенты из-за боязни боли предпочитали удаление зубов их лечению. Теперь на государственном уровне закрепляется право пациента на безболезненное вмешательство, а для врачей создаются условия для более качественной работы.

«Если вы не хотите, заставить вас и принудить, конечно, никто не может, но врач должен донести до вас, что все виды современной стоматологической помощи подразумевают комфортное состояние как пациента, так и врача-стоматолога. Стоматологи входят в тройку самых выгораемых специальностей в медицине. Нельзя проводить современные методики, если пациент двигается, дергается от боли или вскрикивает. Я не могу спокойно работать до того момента, пока пациенту не будет комфортно, поэтому я абсолютно согласен с инициативой Минздрава», — пояснил эксперт.

Кто заплатит?

Однако у многих резонно возникает финансовый вопрос. Если анестезия становится обязательной, то придется ли платить за нее даже тем, кто готов терпеть или не нуждается в обезболивании?

Фото: РИА «Новости»

«Анестезия не стоит дорого по сравнению со всем остальным объемом стоматологического лечения. Если мы говорим о системе ОМС, я думаю, расходы на себя возьмет фонд медицинского страхования, она априори включена в список манипуляций, покрываемых страховкой. Но если мы говорим о ДМС, здесь будет индивидуальный подход каждой страховой компании к маркам анестезии. Естественно, как врачи, мы не можем гарантировать качественных результатов лечения, если оно проводилось без анестезии, а пациент находился в неспокойном состоянии», — разъяснил Антипенко.

А если аллергия на препараты?

Помимо финансового аспекта, пациентов беспокоит вопрос индивидуальной непереносимости препаратов. Аллергия на анестетики — случай хоть и редкий, но требующий внимания, и клиника обязана учесть эти нюансы, собрав подробный анамнез.

Безусловно, это сбор анамнеза, выяснение типа аллергии и на какой препарат. И, конечно, будет предложена альтернатива. Как правило, на все виды анестезии аллергии быть не может, это крайне редкое явление. Также нужно учитывать группы риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями и мамочек в период беременности. В любой клинике есть ассортимент анестетиков, которые можно подобрать для каждого конкретного клинического случая, об этом беспокоиться не нужно.

Алексеем Антипенко

врач-стоматолог

В случае, если необходимого препарата в данный момент нет в наличии, клиника, конечно же, не станет проводить процедуру через боль. Процедуру отложат на время, до появления необходимых препаратов.

Фото: РИА «Новости»

«Сейчас все препараты есть, но если такая ситуация случится, ваш визит перенесут. Для того чтобы снять боль, допустим, в случае пульпита, у нас есть препараты, которые мы можем ввести непосредственно в полость зуба, и современные обезболивающие фармакологически тоже неплохо работают, чтобы выиграть время до момента, пока нужный анестетик появится в клинике», — резюмировал Алексей Антипенко.

В конечном счете, главным результатом реформы должен стать не столько сам укол, сколько формирование доверия к стоматологии как к сфере, где здоровье больше не требует героизма. И если это удастся, мы станем свидетелями самой тихой и спокойной революции в российской медицине.