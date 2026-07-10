Больше не придется терпеть: стоматологов обяжут делать анестезию при лечении зубов

Минздрав России анонсировал масштабные изменения в стоматологии, которые затронут каждого пациента. С 1 октября 2026 года ведомство планирует обязать врачей применять анестезию при проведении любых болезненных манипуляций. О том, как нововведение изменит подход к лечению и почему комфорт пациента становится приоритетом, в разговоре с 360.ru рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

А если отказаться?

Инициатива призвана разорвать порочный круг страха перед стоматологическим креслом, когда многие пациенты из-за боязни боли предпочитали удаление зубов их лечению. Теперь на государственном уровне закрепляется право пациента на безболезненное вмешательство, а для врачей создаются условия для более качественной работы.

«Если вы не хотите, заставить вас и принудить, конечно, никто не может, но врач должен донести до вас, что все виды современной стоматологической помощи подразумевают комфортное состояние как пациента, так и врача-стоматолога. Стоматологи входят в тройку самых выгораемых специальностей в медицине. Нельзя проводить современные методики, если пациент двигается, дергается от боли или вскрикивает. Я не могу спокойно работать до того момента, пока пациенту не будет комфортно, поэтому я абсолютно согласен с инициативой Минздрава», — пояснил эксперт.

Кто заплатит?

Однако у многих резонно возникает финансовый вопрос. Если анестезия становится обязательной, то придется ли платить за нее даже тем, кто готов терпеть или не нуждается в обезболивании?