Сегодня 22:16 Жажда, тремор, истощение. Как распознать болезнь зомби-оленей? Иммунолог Болибок рассказал, опасна ли для человека болезнь зомби-оленей 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / Global Look Press Здоровье

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Минимум в 33 американских штатах зафиксировали случаи хронической изнуряющей болезни — CWD, также известной как болезнь зомби-оленей. До сих пор ее регистрировали только у животных, но ученые не перестают говорить о возможности передачи заразы человеку. Что это за заболевание, какие у него симптомы и грозит ли оно людям, выяснил 360.ru.

Что такое хроническое истощающее заболевание Хроническое истощающее заболевание, или хроническая изнуряющая болезнь (сhronic wasting disease, CWD), — это трансмиссионная губчатая энцефалопия, которая поражает ткани оленей.

Инфекцию встречали у представителей семейства оленей: благородных, пятнистых, белохвостых, американских, оленей-мулов, лосей и карибу.

Интересно Заболевание вызывают прионы — неправильно свернувшиеся белки. Похожий механизм заражения наблюдают у коровьего бешенства у крупного рогатого скота, болезни Крейтцфельдта-Якоба у человека или скрепи у овец. Заболевание вызывают прионы — неправильно свернувшиеся белки. Похожий механизм заражения наблюдают у коровьего бешенства у крупного рогатого скота, болезни Крейтцфельдта-Якоба у человека или скрепи у овец.

Впервые об болезни заговорили в 1967 году в штате Колорадо, США. Сначала ее воспринимали как обычное истощение, но в 1978 году ученые доказали, что имеют дело с прионным заболеванием. В 1981 году исследователи дали ему название и смогли классифицировать. Лекарства от CWD — или «вируса зомби» — нет, а его летальность составляет 100%.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Симптомы «вируса зомби» Болезнь зомби-оленей начинает проявляться только через 18-24 месяцев после заражения. У особи возникают трудности с передвижением — это первый симптом. С течением времени зараженное животное теряет вес, что напоминает истощение. Признаками болезни также считают: вялость;

опускание головы;

тремор;

повторяющиеся движения;

нервозность;

чрезмерное слюноотделение;

скрежет зубов;

жажду и частое мочеиспускание;

отсутствующий взгляд;

спотыкание. Клинические симптомы наблюдаются в среднем 15 месяцев, после чего наступает смерть.

Фото: Sebastian Willnow/dpa / Global Look Press

Особенность болезни зомби-оленей Самая главная проблема заболевания — устойчивость прионов к окружающей среде. Они невосприимчивы к антисептикам, высоким температурам и даже радиации. Ученые выяснили, что прионы скрепи — еще одного заболевания аналогичного характера — живут в среднем 16 лет. Не исключено, что прионы хронического изнуряющего заболевания существуют так же долго. По данным большинства исследований CWD, инкубационный период составляет от 16 месяцев до четырех лет. Ученые полагают, что в почве прионы этого заболевания могут оставаться инфекционными минимум два года.

Как передаются прионы «вируса зомби» В отчете, который финансировал департамент природных ресурсов Миннесоты, указали, что болезнью зомби-оленей могли заболеть дикие кабаны. Ученые предположили, что есть риск инфицирования и домашних свиней, которые им родственны. Клетки последних схожи с человеческими, поэтому существует вероятность передачи CWD людям. Специалисты из Техаса и других американских штатов в ходе другой научной работы выяснили, что возбудитель хронической изнуряющей болезни может передаваться между разными видами. В предоставленном в Миннесоте отчете предупредили, что инфекцию можно подцепить через инфицированных оленей, которых поймали охотники. Исследователи заметили, что даже приготовление свиного мяса и оленины не спасет от заражения: во время приготовления пищи концентрация прионов только возрастает. Заразиться «вирусом зомби», по одной из версий, можно через контакт со слюной, фекалиями или кровью инфицированного животного. Недавние исследования показали, что прионы могут выводиться из организма больных особей с мочой.

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Опасна ли болезнь зомби-оленей для человека Если мясо больного животного, например, оленина, попадет на прилавки, то человек может заразиться опасными прионами, рассказал 360.ru иммунолог Владимир Болибок. Например, если из такого сырья приготовят консервы. «Прионы — это патологические самопроизводящиеся белки. На них не действует тепловая обработка. Если человек съест такое мясо, то он может получить прионное заболевание», — отметил иммунолог. Однако риска эпидемии нет, выразил уверенность эксперт. В основном прионы распространяются в замкнутой нише, например, только среди оленей или коров — в зависимости от вида заболевания. «Говорить о том, что будет эпидемия, не приходится. Прионы не передаются по воздуху», — заверил он.