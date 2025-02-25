25 февраля 2025 17:46 Безвредные, но бесполезные? Стоит ли покупать БАДы на маркетплейсах Биохимик Ходос предупредил о риске покупке некачественных БАДов на маркетплейсах 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Торгово-промышленная палата через Федеральную антимонопольную службу пытается добиться ужесточения регулирования интернет-торговли БАДами. Рост их продаж на маркетплейсах нередко ведет к появлению на рынке лекарств, реализуемых под видом добавок. Сами площадки стремятся контролировать ассортимент и оперативно реагировать на обращения госорганов.

Чем плоха продажа БАДов на маркетплейсах? В ТПП подчеркнули, что у онлайн-платформ не всегда хватает достаточно ресурсов для проверки информации о товарах. Часть продавцов БАДов также обходят требования к продукции, поставляя ее через зарегистрированные в странах ЕАЭС юридические лица. В связи с этим ТПП предложила внедрить обязательную сертификацию всей продукции, реализуемой в России, сообщил «Коммерсант». В ФАС заявили, что рассмотрят обращение в установленном порядке. В ведомстве напомнили, что выпуск БАДов с действующими веществами, содержащимися в лекарствах, может привести к обходу требований законодательства о защите конкуренции и ценового регулирования.

Фото: РИА «Новости»

Как онлайн-площадки следят за качеством БАДов В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ подчеркнули, что WB уделяет особое внимание качеству и безопасности продукции, представленной на платформе. Например, в 2022 году маркетплейс провел интеграцию с реестром свидетельств о государственной регистрации БАДов и витаминных комплексов Евразийской экономической комиссии.

Продавцы должны прикладывать документы на товары, подлинность которых подтверждается сверкой с официальным госреестром. Только после этого БАДы появляются на онлайн-витрине платформы. Wildberries

Кроме того, Wildberries уже не допустила к появлению на маркетплейсе более 3,5 тысячи карточек товаров из-за отсутствия свидетельства о государственной регистрации. Потребитель может проверить номер СГР в карточке товара в разделе «Характеристики и описание». В пресс-службе подчеркнули, что маркетплейс оперативно реагирует на обращения общественных организаций и государственных органов и проводит дополнительную проверку по товарам, а в случае обнаружения нарушений принимает незамедлительные меры. Также в компании заявили об открытости к обсуждению отраслевых практик и выработке единого подхода.

Фото: РИА «Новости»

В чем разница между БАДами и лекарствами В настоящее время граница между лекарства и БАДами сильно размыта даже в аптеках, отметил в беседе с 360.ru ученый-биохимик Александр Ходос. Многие вещества с аптечных прилавков могут быть как лекарствами, так и БАДами — разница лишь в том, что препараты проходят жесткий фармакологический контроль. По его словам, в случае с лекарствами проверяется их субстанция, чистота и качество. Само производство гарантирует, что они сделаны в стерильных условиях, в лекарствах не может быть посторонних микроорганизмов или примесей.

БАД же контролируют лишь на то, что в них не будет вредных веществ или посторонней микрофлоры. Государство в этом случае только гарантирует, что добавки не принесут вред, если их правильно использовать. Александр Ходос ученый-биохимик

Собеседник 360.ru объяснил, что маркетплейсы не продают лекарства и медицинские препараты. Однако вещества, которые зарегистрированы как БАДы, приобрести на онлайн-платформах можно легко.

Беда в том, что особенно на маркеплейсах продают большое количество веществ, в которых меньше того препарата, который указан на упаковке, либо продают плацебо. Существуют проблемы с дозировкой. Вероятно, это будет БАД надлежащего качества, но в некоторых случаях это не так. Александр Ходос

Ходос добавил, что БАДы существенно дешевле лекарств, поскольку нет жесткого контроля и требований к их выпуску. Нужно лишь иметь разрешение на пищевое производство — по аналогии с разрешением на приготовление еды для последующей продажи.