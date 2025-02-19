Безвакцинная лихорадка. Зачем родители заражают детей ветрянкой

В России набирают популярность «ветряночные вечеринки». Родители из Ярославской, Воронежской, Нижегородской и других областей платят за то, чтобы их дети заразились — якобы из-за дефицита вакцин. Насколько эффективно болеть ветряной оспой «специально», выяснил 360.ru.

Дефицит вакцины от ветрянки — миф или правда?

Перебои с медицинскими препаратами могут произойти в любой момент, сообщил терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

«Аптеки закупают среднестатистическое количество препарата для определенного периода времени, так как и лекарства, и вакцины дороги. Из-за истекающего срока годности никто не будет набивать холодильники и покупать большие объемы. Иногда людям требуется больше препаратов, чем есть в наличии в аптеках. В таком случае делают дополнительную заявку, но на ее обработку требуется время. Поэтому возникает дефицит», — уточнил специалист.

Чтобы его избежать, некоторые регионы приобретают недостающие препараты в других областях. По мнению Кондрахина, вакцина от ветрянки не относится к особо востребованным в России.

«Я могу сказать, что не все хотят вакцинироваться от ветряной оспы», — обратил внимание врач.

Как часто нужно прививаться от ветряной оспы?

Кондрахин заверил, что одного укола с вакциной будет достаточно для выработки устойчивого иммунитета. Такого же эффекта можно добиться, если переболеть ветрянкой — иммунитет останется пожизненным.