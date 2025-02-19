Безвакцинная лихорадка. Зачем родители заражают детей ветрянкой
В России набирают популярность «ветряночные вечеринки». Родители из Ярославской, Воронежской, Нижегородской и других областей платят за то, чтобы их дети заразились — якобы из-за дефицита вакцин. Насколько эффективно болеть ветряной оспой «специально», выяснил 360.ru.
Дефицит вакцины от ветрянки — миф или правда?
Перебои с медицинскими препаратами могут произойти в любой момент, сообщил терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.
«Аптеки закупают среднестатистическое количество препарата для определенного периода времени, так как и лекарства, и вакцины дороги. Из-за истекающего срока годности никто не будет набивать холодильники и покупать большие объемы. Иногда людям требуется больше препаратов, чем есть в наличии в аптеках. В таком случае делают дополнительную заявку, но на ее обработку требуется время. Поэтому возникает дефицит», — уточнил специалист.
Чтобы его избежать, некоторые регионы приобретают недостающие препараты в других областях. По мнению Кондрахина, вакцина от ветрянки не относится к особо востребованным в России.
«Я могу сказать, что не все хотят вакцинироваться от ветряной оспы», — обратил внимание врач.
Как часто нужно прививаться от ветряной оспы?
Кондрахин заверил, что одного укола с вакциной будет достаточно для выработки устойчивого иммунитета. Такого же эффекта можно добиться, если переболеть ветрянкой — иммунитет останется пожизненным.
Входит ли вакцинация от ветрянки в национальный календарь прививок?
Терапевт добавил, что вакцинация от ветрянки не входит в национальный календарь прививок.
«Ветряная оспа не носит угрожающий характер для здоровья ребенка. У детей заболевание протекает намного спокойнее, чем у взрослого человека», — рассказал Кондрахин.
Вакцина от ветрянки бесплатная?
Так как вакцина от ветряной оспы не входит в календарь прививок, то и препарат невозможно купить и принести в государственную больницу, чтобы медсестра сделала укол.
«Но в коммерческих медучреждениях можно купить такую вакцину и, платно привить ребенка от ветряной оспы. Бесплатных вакцин от ветрянки, к сожалению, нет» — подчеркнул врач.
Он напомнил, что вакцина от ветрянки позволяет детям перенести болезнь без осложнений.
Насколько ветрянка опасна для человека?
Для детей ветрянка не опасна, а для родителей?
«У взрослого человека заболевание вызывает большие проблемы. Могут быть осложнения. У взрослых могут развиться пневмония, менингит, миокардит, энцефалит», — отметил Кондрахин.
Особенно опасна ветрянка для беременных. По этой причине, если девочка не переболела ветряной оспой в детстве, то в репродуктивном периоде ей следует сделать прививку, которая исключит заражение.
«Велика вероятность, что ребенок из детского сада принесет ветрянку. Если мать не переболела ею, то она может заразиться, и болезнь будет протекать тяжело», — пояснил терапевт.
Насколько эффективно специально заражать детей ветрянкой?
Врач не исключил, что в заражении ветряной оспой есть некий смысл, так как чем раньше ребенок переболеет, тем легче он перенесет заболевание. Однако подобные действия запрещены законом.
Это противозаконно. Это нарушает этические и эпидемиологические нормы. Это умышленное причинение вреда здоровью.
Андрей Кондрахин
По статистике, заболевание протекает у детей легко, но нельзя исключать индивидуальные реакции организма и возможные осложнения. Для этого и придумали вакцину от ветрянки — чтобы люди умышленно не причиняли вред себе и своим детям.