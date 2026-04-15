Бежать или бороться? Как спастись от аллергии на цветение, не уезжая из столицы каждую весну Иммунолог Логина: от аллергии в Москве поможет только радикальное лечение

Здоровье

Здоровье

Болезни

Лекарства

Медицина

Экология

Москва

Весна для миллионов россиян превращается в испытание: красные глаза, неостанавливающийся насморк и ощущение, что жизнь поставили на паузу. Особенно тяжело приходится жителям столицы. Врачи даже рекомендуют аллергикам на две-три недели уехать из Москвы, чтобы переждать пик цветения березы, который начнется уже в конце апреля. Куда бежать от аллергии? И есть ли в этом смысл? А может, есть средство лучше?

Куда податься из столицы Главный враг аллергиков прямо сейчас — пыльца березы. В Москве ее концентрация может превышать норму в сотни раз, а сезон пыления обычно длится с конца апреля до середины мая. Но спасаться бегством от этого дерева сложнее, чем кажется. Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук, Надежда Логина в разговоре с 360.ru объяснила, что идеальных убежищ внутри страны немного. «Береза произрастает практически во всех регионах нашей страны. У ее пыльцы своеобразное строение молекулы. Она не гладкая, как у некоторых опыляемых ветром растений, а больше похожа на микроскопический репейник. Поэтому она прилипает к коже, к одежде и легко распространяется по всей территории нашей страны», — рассказала эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Но в качестве спасения Логина советует присмотреться к северным регионам и горам — там берез меньше, но важно помнить, что вскоре и там начнется цветение. Кроме того, по словам врача, есть решения, которые значительно более эффективно решают проблему аллергии. Если вы все же собрались переждать цветение где-то подальше от Москвы, то в апреле–мае стоит рассмотреть Астраханскую область и Республику Калмыкию. Там береза, ольха и лещина практически не распространены. А для тех, кто страдает от аллергии на липу, подойдут Мурманская и Архангельская области. Прохладный климат сдерживает развитие типичных для средней полосы аллергенов, но в июне там все еще может пылить береза. Почему болеет каждый третий Цифры ВОЗ демонстрируют пугающую динамику распространения заболевания. Сегодня от аллергических заболеваний страдает каждый третий житель планеты, и количество таких людей продолжает расти.

Фото: РИА «Новости»

«Резкий рост аллергических заболеваний объясняется тем, что резко изменилась среда обитания человека. Это и техногенные выбросы, и хронический эмоциональный стресс, и количество неправильно используемых лекарственных препаратов, которые нередко назначаются без рекомендации врача. Это и продукты питания, которые содержат большое количество консервантов и красителей», — объяснила эксперт. Особое внимание врач уделила понятию стресса. Раньше стрессом называли тяжелую психологическую травму — потерю близкого или катастрофу, но сейчас это постоянное эмоциональное напряжение от пробок, работы, бесконечной спешки. Все эти факторы пагубно сказываются на состоянии иммунной системы организма.

Аллергия — это неадекватная реакция иммунитета организма на аллергены. Аллергены — это генетически чужеродные для организма факторы, но абсолютно безвредные для человека. Они не обладают болезнетворными свойствами. Это пыльца растений, пищевые продукты, микрофлора помещения, в которых человек живет уже много веков. Иммунная система ошибается и реагирует слишком бурно. Надежда Логина

Из-за нарушения распознавательной функции организм принимает безвредную пыльцу или привычную еду за опасных врагов и слишком активно реагирует на контакт с ними. Как пережить сезон цветения Если за окном цветет береза, а поездки в горы не предвидится, то не стоит надеяться только на таблетки. Лекарства снимут симптомы, но не уберут аллерген из вашего окружения. Чтобы облегчить свое существование есть несколько простых практик: Выбирайте правильное время для прогулок. Выходите на улицу только после дождя или поздним вечером — утром концентрация пыльцы в воздухе максимальна.

Используйте барьерную защиту. Солнцезащитные очки сократят вероятность оседания пыльцы на слизистую глаз, а медицинская маска защитит дыхательные пути.

Сразу после возвращения с улицы следует промыть нос солевым раствором — эта процедура удаляет со слизистой до 60% осевшей пыльцы. Приготовить раствор просто: чайная ложка соли на литр кипяченой воды.

Дома держите окна закрытыми. Идеальное решение — бризер или кондиционер с фильтрами, которые очищают поступающий воздух. И конечно, каждый день стоит проводить влажную уборку, так как влажность заставляет пыльцу оседать на пол, а не летать в воздухе. По словам собеседницы 360.ru, симптоматическое лечение нужно начинать в первую очередь с посещения специалиста. «Врач назначит симптоматическую терапию, которая снимет проявление аллергии непосредственно в сезон цветения. Но самостоятельно покупать лекарства в аптеке не стоит, нужно, чтобы схема и дозы были подобраны соответствующим образом. Врач назначает это лечение с учетом возраста пациента, сопутствующих патологических процессов, если таковые есть», — отметила Логинова. Также иммунолог рассказала, что помимо противоаллергических препаратов существует еще эндоназальная аутолимфоцитотерапия. Этот метод использует собственные иммунные клетки организма.

Собственные имунные клетки вводятся непосредственно в устья придаточных пазух носа. Капельным путем, безболезненно. Этот метод позволяет достаточно быстро, уже после второй процедуры, снизить потребность в антигистаминных препаратах за счет восстановления местных защитных реакций иммунитета. Ну, а потом уже, вне сезона цветения, можно провести ту или иную радикальную терапию — или аллерген-специфическую иммунотерапию с помощью аллерговакцин или аутолимфоцитотерапию. Надежда Логина

Но даже самые правильные промывания и маски — это только полумера. Чтобы следующий апрель не превращался в кошмар, нужно совсем другое: радикальное лечение. Радикальное лечение По словам эксперта, аллергические заболевания излечимы. Нужно просто вовремя обратиться к врачу, пройти обследование и провести радикальное лечение вне сезона цветения.

Главное, что нужно запомнить всем пациентам, аллергия, в том числе и сезонная, излечима. Нужно обратиться к врачу и пройти соответствующее лечение под непосредственным контролем врачей. Это будет радикальное лечение, которое позволит следующий сезон цветения уже встретить без слез. Надежда Логина

Первый и самый известный метод — аллерген-специфическая иммунотерапия, или АСИТ. Врачи используют этот метод уже более ста лет. Пациенту вводят микродозы аллергена (например, пыльцы березы), и иммунитет постепенно перестает воспринимать его как врага. Курс АСИТ занимает три-четыре месяца, а начинать его нужно за два-четыре месяца до сезона цветения.

Фото: РИА «Новости»

Второй метод — аутолимфоцитотерапия. Этот метод разработали в Москве еще в 1992 году. У пациента берут венозную кровь, из нее выделяют лимфоциты — главные клетки иммунной системы. Эти клетки обрабатывают специальным образом, после чего вводят обратно — подкожно или прямо в носовые пазухи. Выходит, совет уехать из Москвы на три недели — это не лучший выход, а всего лишь тактическое отступление перед проблемой, которая вернется в следующем году. Возможно, стоит планировать не ежегодное бегство из города, а поход к аллергологу заранее, чтобы следующая весна была просто весной.