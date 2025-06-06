VR-очки и терапия. В Москве начали бесплатно предоставлять психологическую помощь

В Москве заработали центры Службы ментального здоровья. В этих центрах окажут помощь людям с депрессией, ипохондрическими и тревожными состояниями, фобиями, нарушениями сна, такими как сонливость, бессонница или кошмары, а также рядом других психических трудностей. Как попасть на прием к специалисту службы, кому доступна помощь, будут ли подобные организации пользоваться спросом у населения и как понять, что без поддержки врача не обойтись, — в материале 360.ru.

Служба ментального здоровья в Москве поможет пациентам бесплатно. При первом посещении у обратившегося попросят паспорт и СНИЛС.

В филиалах работают психологи, медицинские психологи и психотерапевты. Они дадут консультацию, проведут курс психотерапии, помогут справиться с ментальными проблемами в группе и с помощью тренингов.

Нормобарическая гипокситерапия. Методика учит организм пациента адаптироваться к любому виду стресса. За счет этого человек легче справляется с тревожными и астеническими расстройствами, депрессией;

Как записаться на прием к специалисту центра?

Направление можно получить в городской поликлинике. В Службу ментального здоровья записываются онлайн: через мобильные приложения «ЕМИАС. ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Подать заявку удобно и на порталах mos.ru и emias.info. Подробности — по ссылке.

Будут ли центры ментального здоровья в Москве популярны у населения?

С каждым годом обращение к специалисту в области ментального здоровья в России становится все более привычным. Если раньше самым верным решением проблем считали поход к соседке на чай или напитки покрепче, то сейчас все идут к профильным врачам, рассказала 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова.

«В Службу ментального здоровья в Москве, скорее всего, будут обращаться люди молодого поколения. Чем человек старше, тем сложнее ему даются нововведения. Среди зумеров нормально ходить к психологу и прорабатывать свои проблемы. Бумеры и миллениалы же привыкли самостоятельно разбираться в своих проблемах. Такие мероприятия часто кажутся им стыдными», — отметила специалист.

Однако двери центров ментального здоровья в Москве открыты для всех нуждающихся.