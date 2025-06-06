VR-очки и терапия. В Москве начали бесплатно предоставлять психологическую помощь
Психолог Пирогова назвала сигналы организма, когда необходима помощь специалиста
В Москве заработали центры Службы ментального здоровья. В этих центрах окажут помощь людям с депрессией, ипохондрическими и тревожными состояниями, фобиями, нарушениями сна, такими как сонливость, бессонница или кошмары, а также рядом других психических трудностей. Как попасть на прием к специалисту службы, кому доступна помощь, будут ли подобные организации пользоваться спросом у населения и как понять, что без поддержки врача не обойтись, — в материале 360.ru.
Какие проблемы помогут решить в центрах ментального здоровья в Москве?
Специалисты Службы работают со следующими нарушениями:
- психосоматические;
- социофобии и проблемы общения;
- фобии, страхи, тревожные нарушения;
- обсессивно-компульсивное расстройство (навязчивые мысли и действия);
- хроническое болевое расстройство;
- панические атаки;
- депрессия;
- тревога и повышенная озабоченность своим здоровьем.
Кто может обратиться в центры ментального здоровья в Москве?
Для получения консультации нужна постоянная регистрация в столице.
Помощь в центре будет платной?
Служба ментального здоровья в Москве поможет пациентам бесплатно. При первом посещении у обратившегося попросят паспорт и СНИЛС.
Где находятся центры ментального здоровья?
Центры расположены в Москве по следующим адресам:
- Игральная улица, 8. Телефон +7 499 780-35-82;
- Рабочая улица, 34, строение 3. Телефон +7 495 678-00-76.
Также существуют консультативные центры психического здоровья:
- Микрорайон Северное Чертаново, к805. Телефон: +7 495 318-77-64;
- Улица Циолковского, 5. Телефон +7 495 491-69-44;
- Боровское шоссе, 54. Телефон +7 495 733-89-01.
Все филиалы Службы работают ежедневно с 8 до 20 часов.
Какие специалисты принимают в центрах ментального здоровья в Москве?
В филиалах работают психологи, медицинские психологи и психотерапевты. Они дадут консультацию, проведут курс психотерапии, помогут справиться с ментальными проблемами в группе и с помощью тренингов.
Для решения проблем в центрах практикуют следующие методики:
- Биологическая обратная связь. Пациент развивает саморегуляцию за счет тренировки и повышения лабильности регуляторных механизмов;
- Очки виртуальной реальности. Их используют для снижения тревоги и тренировки навыков преодоления стрессовых ситуаций;
- Транскраниальная магнитная стимуляция. Процедура стимулирует головной мозг переменным магнитным полем. Методика помогает в выведении из депрессии, лечении страхов и фобий;
- Нормобарическая гипокситерапия. Методика учит организм пациента адаптироваться к любому виду стресса. За счет этого человек легче справляется с тревожными и астеническими расстройствами, депрессией;
- Светотерапия. Поляризованные источники света помогут справиться с эмоциональными нарушениями и бессонницей.
Как записаться на прием к специалисту центра?
Направление можно получить в городской поликлинике. В Службу ментального здоровья записываются онлайн: через мобильные приложения «ЕМИАС. ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Подать заявку удобно и на порталах mos.ru и emias.info. Подробности — по ссылке.
Будут ли центры ментального здоровья в Москве популярны у населения?
С каждым годом обращение к специалисту в области ментального здоровья в России становится все более привычным. Если раньше самым верным решением проблем считали поход к соседке на чай или напитки покрепче, то сейчас все идут к профильным врачам, рассказала 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова.
«В Службу ментального здоровья в Москве, скорее всего, будут обращаться люди молодого поколения. Чем человек старше, тем сложнее ему даются нововведения. Среди зумеров нормально ходить к психологу и прорабатывать свои проблемы. Бумеры и миллениалы же привыкли самостоятельно разбираться в своих проблемах. Такие мероприятия часто кажутся им стыдными», — отметила специалист.
Однако двери центров ментального здоровья в Москве открыты для всех нуждающихся.
Как понять, что нужна помощь специалиста?
Бывают ситуации, когда человек уже не в состоянии справиться без психологической помощи, и в этом случае ему необходима поддержка специалиста.
«Например, когда появляются суицидальные мысли и особенно попытки. Другими маркерами становятся депрессия, постоянные слезы, а также сильные эмоциональные потрясения, например смерть близких», — пояснила Пирогова.
Кроме того, существуют маркеры, по которым можно понять, что пришла пора обратиться к профессионалу:
- постоянная тревога;
- апатия;
- раздражительность;
- бессонница или гиперсомния;
- беспричинные головные боли, учащенное сердцебиение, проблемы с ЖКТ;
- упадок сил;
- нежелание общаться с людьми, даже с близкими, отказ от встреч под надуманными предлогами;
- прокрастинация;
- проявление зависимостей: игромании, алкоголизма, и других;
- проблемы с концентрацией;
- ухудшение памяти;
- негативные установки;
Обращаться за помощью не стыдно. Сейчас работа с психологом — не просто модное веяние, это забота о здоровье.