VR-очки и терапия. В Москве начали бесплатно предоставлять психологическую помощь

Психолог Пирогова назвала сигналы организма, когда необходима помощь специалиста

Elena Mayorova
Фото: Elena Mayorova/www.globallookpress.com

В Москве заработали центры Службы ментального здоровья. В этих центрах окажут помощь людям с депрессией, ипохондрическими и тревожными состояниями, фобиями, нарушениями сна, такими как сонливость, бессонница или кошмары, а также рядом других психических трудностей. Как попасть на прием к специалисту службы, кому доступна помощь, будут ли подобные организации пользоваться спросом у населения и как понять, что без поддержки врача не обойтись, — в материале 360.ru.

Какие проблемы помогут решить в центрах ментального здоровья в Москве?

Специалисты Службы работают со следующими нарушениями:

Кто может обратиться в центры ментального здоровья в Москве?

Для получения консультации нужна постоянная регистрация в столице.

Помощь в центре будет платной?

Служба ментального здоровья в Москве поможет пациентам бесплатно. При первом посещении у обратившегося попросят паспорт и СНИЛС.

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Где находятся центры ментального здоровья?

Центры расположены в Москве по следующим адресам:

Также существуют консультативные центры психического здоровья:

Все филиалы Службы работают ежедневно с 8 до 20 часов.

Какие специалисты принимают в центрах ментального здоровья в Москве?

В филиалах работают психологи, медицинские психологи и психотерапевты. Они дадут консультацию, проведут курс психотерапии, помогут справиться с ментальными проблемами в группе и с помощью тренингов.

Ingram Images
Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com

Для решения проблем в центрах практикуют следующие методики:

Sergey Elagin/Business Online
Фото: Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

Как записаться на прием к специалисту центра?

Направление можно получить в городской поликлинике. В Службу ментального здоровья записываются онлайн: через мобильные приложения «ЕМИАС. ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Подать заявку удобно и на порталах mos.ru и emias.info. Подробности — по ссылке.

Будут ли центры ментального здоровья в Москве популярны у населения?

С каждым годом обращение к специалисту в области ментального здоровья в России становится все более привычным. Если раньше самым верным решением проблем считали поход к соседке на чай или напитки покрепче, то сейчас все идут к профильным врачам, рассказала 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова.

«В Службу ментального здоровья в Москве, скорее всего, будут обращаться люди молодого поколения. Чем человек старше, тем сложнее ему даются нововведения. Среди зумеров нормально ходить к психологу и прорабатывать свои проблемы. Бумеры и миллениалы же привыкли самостоятельно разбираться в своих проблемах. Такие мероприятия часто кажутся им стыдными», — отметила специалист.

Однако двери центров ментального здоровья в Москве открыты для всех нуждающихся.

Как понять, что нужна помощь специалиста?

Бывают ситуации, когда человек уже не в состоянии справиться без психологической помощи, и в этом случае ему необходима поддержка специалиста.

«Например, когда появляются суицидальные мысли и особенно попытки. Другими маркерами становятся депрессия, постоянные слезы, а также сильные эмоциональные потрясения, например смерть близких», — пояснила Пирогова.

Кроме того, существуют маркеры, по которым можно понять, что пришла пора обратиться к профессионалу:

Обращаться за помощью не стыдно. Сейчас работа с психологом — не просто модное веяние, это забота о здоровье.

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