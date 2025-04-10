Сегодня 16:05 Берещенье 2025. Как собирать березовый сок и кому он противопоказан Путешественник Ярин рассказал, как собирать березовый сок 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Здоровье

Штрафы

Дети

Врачи

Россия

Погода

Экология

Москва

В середине весны на Руси отмечали Берещенье — праздник, посвященный березе и началу сбора ее целебного сока. Как правильно получить этот природный эликсир, в чем его польза и кому он противопоказан, разбирался 360.ru.

Что такое Берещенье и как его отмечают? Берещенье — славянский праздник, который приходится на середину апреля. В 2025 году его отметят 11-го числа. В этот день чествовали березу, символ света, чистоты и женственности. Люди украшали деревья лентами, водили хороводы и собирали березовый сок, считавшийся живительным напитком. Традиции праздника включали обряды на здоровье и плодородие. Девушки просили у березы красоты, а земледельцы — хорошего урожая. Сегодня Берещенье возрождается как часть народной культуры, а сбор березового сока остается популярным весенним ритуалом.

Как и когда правильно собирать березовый сок Сезон сбора начинается в марте–апреле, если температура поднимается выше +5 °C, а почки набухают. Лучшее время — утро, когда движение сока наиболее активно.

Фото: Farina Graßmann/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Березовый сок представляет собой бесцветную и прозрачную сладковатую жидкость. О тонкостях его сбора 360.ru рассказал специалист по безопасности человека в природной среде, эксперт по экипировке, охотник и путешественник Михаил Ярин.

Я делаю так: беру маленькое сверло, миллиметров пять, сверлю дырочку [в стволе дерева], в нее вставляю трубку. И сок бежит по ней в бутылку. Собрал бутылку сока, замазал эту дырку, чтобы не сочилась. Далее она сама зарастет. Михаил Ярин

Ствол должен быть здоровым: без грибка, плесени, с цельной и плотной корой. Небольшие березки дадут мало сока, поэтому выбирайте более зрелые деревья. Любители березового сока считают, что напиток следует собирать до первых листочков, с появлением набухших почек. В противном случае жидкость может быть неприятной на вкус.

Фото: Daniel Vogl / dpa / www.globallookpress.com

Некоторые специалисты советуют собирать нектар в солнечную погоду, поскольку в ненастье или в ночное время сокодвижение замедляется. Не жадничайте: лучше собрать немного природного нектара, чтобы быстро его выпить. Сок березы хранится примерно трое суток при комнатной температуре или немного дольше, но в холодильнике.

Как не навредить березе во время сбора сока Делать зарубку нужно очень аккуратно, чтобы причинить дереву минимальный вред. «Топором ничего рубить нельзя, забивать металлические уголки — тоже. Береза потом может покрыться плесенью или погибнуть», — предупредил Ярин. Для проделывания отверстия можно использовать нож, шило либо шуруповерт. В качестве трубки возьмите медицинскую капельницу из аптеки. Саму дырочку лучше всего делать глубиной до трех сантиметров. Не следует сверлить более одного отверстия. С одной березы — один-два литра жидкости, максимум — семь. Если сок перестал течь, не углубляйте отверстие: так дерево сигнализирует, что ресурсы истощены.

Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com

Правила сбора березового сока Выбирайте взрослые деревья с диаметром ствола от 25 сантиметров.

Сделайте небольшое отверстие (до двух сантиметров) на высоте 30-50 сантиметров от земли.

Вставьте желобок или трубочку, подставив емкость.

Не берите больше одного-двух литров с одного дерева, чтобы не ослабить его.

После сбора замажьте ранку воском, мхом или садовым варом.

Где можно и нельзя собирать березовый сок В черте города сбор запрещен — березы страдают от плохой экологической обстановки и могут быть обработаны химикатами. По той же причине за соком не следует охотиться вблизи промышленных зон или крупных предприятий.

Береза — дерево-фильтр. Она закачала воду и через себя прогнала. Михаил Ярин

Опытные сборщики березового сока говорят, что самый вкусный нектар дают деревья на возвышенности.

Запреты и штрафы за сбор березового сока в Москве и Подмосковье Согласно официальному сайту мэра столицы, собирать березовый сок на озелененных и природных территориях запрещено. Это приравнивается к повреждению зеленых насаждений. В противном случае нарушителю грозит штраф от 3,5 тысячи рублей. В Подмосковье это допускается, однако не везде. Не нужно собирать сок с молодых деревьев. Диаметр подходящей березы на уровне груди взрослого человека должен быть не меньше 25–30 сантиметров.

Избегайте заповедников и частных территорий: там сбор карается штрафами.

Чем полезен березовый сок Березовый сок испокон веков известен как мощное антиоксидантное средство, рассказала 360.ru врач-эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова. В этом напитке содержатся такие минералы, как калий, кальций, магний, марганец и железо, необходимые для здоровья всех органов и систем, в том числе нервной. Нектар богат флавоноидами, фенольными соединениями, которые обладают противовоспалительными и противоаллергическими свойствами. Магний благотворно влияет на кровеносную систему. Кроме того, он помогает оставаться костям плотными, предупреждает остеопороз. Марганец участвует в создании ферментов и антиоксидантов, который задействованы в метаболизме углеводов и липидов. Сердечно-сосудистую систему поддерживает сапонин, который тоже содержится в березовом соке. Он регулирует уровень холестерина в крови и снижает риск заболеваний сердца. Помимо всего перечисленного, природный нектар имеет низкую калорийность, что поможет утолить жажду и не набрать лишний вес.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Кому нельзя пить березовый сок? В березовом соке присутствуют сахароза, глюкоза, фруктоза, различные кислоты. Это следует учитывать при употреблении напитка. Например, такой нектар не рекомендуют людям с сахарным диабетом или патологиями желудочно-кишечного тракта, например язвой. При гастрите березовый сок может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и обострить заболевание. Главное противопоказание — аллергия на березу. Если весной проявляются симптомы сезонной аллергии, поллиноза, следует сдать анализы, обратиться к врачу и исключить аллергическую реакцию. Иначе сок принесет не пользу, а вред. В умеренных дозах березовый нектар разрешен даже детям в возрасте от шести месяцев. Но лучше согласовать его употребление с педиатром.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Популярные рецепты березового сока Врачи рекомендуют пить березовый сок в чистом виде и свежим — так он наиболее полезен. Однако ценители придумали несколько способов, как сберечь напиток подольше — на месяц и даже полгода. Нектар не нужно кипятить, достаточно законсервировать. Процесс брожения можно запустить с помощью изюма. Лимон или апельсин придаст соку легкую кислинку и цитрусовую нотку. Кроме того, можно добавить сахар или мед.

Интересно Из сока березы можно сделать и алкогольные напитки: медовуху, шампанское, пиво, вино и другие. Кроме того, из него получается вкусный квас. Из сока березы можно сделать и алкогольные напитки: медовуху, шампанское, пиво, вино и другие. Кроме того, из него получается вкусный квас.

Топ-3 рецепта с березовым соком Квас Смешайте 3 литра сока, 50 граммов изюма и 2 столовые ложки сахара. Оставьте на три-четыре дня в тепле, затем храните в холоде. Сироп Уварите сок на медленном огне до густоты (10 литров дают примерно литр сиропа). Добавьте лимон для вкуса. Коктейль с медом Смешайте сок с одной чайной ложкой меда и щепоткой имбиря — полезный энергетик готов!