В креме популярного бренда обнаружили бензол. Чем он опасен?

В креме Effaclar Duo бренда La Roche-Posay нашли следы бензола

Gao Jing/XinHua
Фото: Gao Jing/XinHua/www.globallookpress.com

В креме для лечения акне Effaclar Duo французского бренда La Roche-Posay выявили следы бензола, сообщил Bloomberg. Компания L’Oréal, которой принадлежит La Roche-Posay, приняла решение экстренно отозвать всю линейку этих средств в США. Что такое бензол и чем он опасен — в материале 360.ru.

Что такое бензол и где он содержится?

Бензол — органическое соединение, которое активно используют в промышленности. Он служит основой для производства пластмасс, синтетических волокон, резины, красителей и даже некоторых лекарств.

Однако бензол известен еще и высокой токсичностью. Это вещество классифицируется как канцероген первой категории, что означает способность вызывать рак у человека.

В природе бензол может выделяться при горении угля и нефти, присутствовать в табачном дыме. В быту он встречается в лакокрасочных материалах, клее, бензине и некоторых чистящих средствах.

Интересно

Бензол не добавляют в косметику специально: его наличие в такой продукции может быть связано с загрязнением сырья или нарушениями в процессе производства. Effaclar Duo от La Roche-Posay делают с использованием перекиси бензоила, которая убивает бактерии, помогая лечить акне.

Чем опасен бензол в косметике?

Бензол легко проникает в организм через кожу, дыхательные пути и даже пищеварительную систему. Его длительное воздействие повышает риск развития лейкемии и других видов рака, что подтверждено многочисленными исследованиями.

Когда бензол попадает в организм (через кожу, дыхательные пути или пищеварительную систему), он подвергается метаболизму в печени. В процессе образуются токсичные метаболиты, такие как бензолхиноны и фенолы. Эти вещества обладают высокой реакционной способностью и могут повреждать клетки.

Повреждение ДНК

Токсичные метаболиты бензола способны связываться с молекулами ДНК, вызывая разрывы цепочек и образование мутаций. Это нарушает нормальную работу генов, отвечающих за контроль деления клеток. В результате клетки начинают бесконтрольно делиться, что и приводит к возникновению опухолей.

Heinz Schmidbauer/imageBROKER.com
Фото: Heinz Schmidbauer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Нарушение работы костного мозга

Бензол особенно опасен для костного мозга, где происходит образование клеток крови. Токсичные метаболиты этого вещества подавляют функцию стволовых клеток, что может спровоцировать развитие лейкемии — рака крови.

Окислительный стресс

Бензол и его метаболиты вызывают окислительный стресс в клетках, что приводит к повреждению мембран, белков и других важных структур. Это дополнительно повышает риск мутаций и злокачественного перерождения клеток.

Какие типы рака может вызвать бензол?

Лейкемия — самое частое онкологическое заболевание, связанное с воздействием бензола. Наиболее распространенные типы лейкемии в таком случае:

Другие виды рака

Хотя бензол наиболее известен воздействием на кроветворную систему, есть данные, что он может повышать риск развития рака легких, мочевого пузыря и кожи. Однако эти связи менее изучены и требуют дополнительных исследований.

Что делать потребителям?

Проверьте состав крема и обратите внимание на любые необычные запахи или изменения в текстуре продукта.

Следите за новостями: компании часто публикуют информацию об отзыве продукции на своих официальных сайтах и в социальных сетях.

Обратитесь к врачу: если заметили необычные симптомы после использования крема, такие как сыпь, зуд или покраснение, проконсультируйтесь с дерматологом.

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