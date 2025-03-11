11 марта 2025 20:19 В креме популярного бренда обнаружили бензол. Чем он опасен? В креме Effaclar Duo бренда La Roche-Posay нашли следы бензола 0 0 0 Фото: Gao Jing/XinHua / www.globallookpress.com Здоровье

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В креме для лечения акне Effaclar Duo французского бренда La Roche-Posay выявили следы бензола, сообщил Bloomberg. Компания L’Oréal, которой принадлежит La Roche-Posay, приняла решение экстренно отозвать всю линейку этих средств в США. Что такое бензол и чем он опасен — в материале 360.ru.

Что такое бензол и где он содержится? Бензол — органическое соединение, которое активно используют в промышленности. Он служит основой для производства пластмасс, синтетических волокон, резины, красителей и даже некоторых лекарств. Однако бензол известен еще и высокой токсичностью. Это вещество классифицируется как канцероген первой категории, что означает способность вызывать рак у человека. В природе бензол может выделяться при горении угля и нефти, присутствовать в табачном дыме. В быту он встречается в лакокрасочных материалах, клее, бензине и некоторых чистящих средствах.

Интересно Бензол не добавляют в косметику специально: его наличие в такой продукции может быть связано с загрязнением сырья или нарушениями в процессе производства. Effaclar Duo от La Roche-Posay делают с использованием перекиси бензоила, которая убивает бактерии, помогая лечить акне. Бензол не добавляют в косметику специально: его наличие в такой продукции может быть связано с загрязнением сырья или нарушениями в процессе производства. Effaclar Duo от La Roche-Posay делают с использованием перекиси бензоила, которая убивает бактерии, помогая лечить акне.

Чем опасен бензол в косметике? Бензол легко проникает в организм через кожу, дыхательные пути и даже пищеварительную систему. Его длительное воздействие повышает риск развития лейкемии и других видов рака, что подтверждено многочисленными исследованиями. Когда бензол попадает в организм (через кожу, дыхательные пути или пищеварительную систему), он подвергается метаболизму в печени. В процессе образуются токсичные метаболиты, такие как бензолхиноны и фенолы. Эти вещества обладают высокой реакционной способностью и могут повреждать клетки. Повреждение ДНК Токсичные метаболиты бензола способны связываться с молекулами ДНК, вызывая разрывы цепочек и образование мутаций. Это нарушает нормальную работу генов, отвечающих за контроль деления клеток. В результате клетки начинают бесконтрольно делиться, что и приводит к возникновению опухолей.

Фото: Heinz Schmidbauer/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Нарушение работы костного мозга Бензол особенно опасен для костного мозга, где происходит образование клеток крови. Токсичные метаболиты этого вещества подавляют функцию стволовых клеток, что может спровоцировать развитие лейкемии — рака крови. Окислительный стресс Бензол и его метаболиты вызывают окислительный стресс в клетках, что приводит к повреждению мембран, белков и других важных структур. Это дополнительно повышает риск мутаций и злокачественного перерождения клеток.

Какие типы рака может вызвать бензол? Лейкемия — самое частое онкологическое заболевание, связанное с воздействием бензола. Наиболее распространенные типы лейкемии в таком случае: острый миелоидный лейкоз (ОМЛ);

хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ);

острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ);

лимфомы;

множественная миелома.

Другие виды рака Хотя бензол наиболее известен воздействием на кроветворную систему, есть данные, что он может повышать риск развития рака легких, мочевого пузыря и кожи. Однако эти связи менее изучены и требуют дополнительных исследований.

Что делать потребителям? Проверьте состав крема и обратите внимание на любые необычные запахи или изменения в текстуре продукта. Следите за новостями: компании часто публикуют информацию об отзыве продукции на своих официальных сайтах и в социальных сетях. Обратитесь к врачу: если заметили необычные симптомы после использования крема, такие как сыпь, зуд или покраснение, проконсультируйтесь с дерматологом.