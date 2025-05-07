Сегодня 01:14 Смертельно опасный Aspergillus. Что за грибок угрожает захватить Россию? Миколог Дьяков дал рекомендации по защите от грибка Aspergillus 0 0 0 Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com Здоровье

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Грибки рода Aspergillus могут захватить всю Европу и двигаться дальше. Люди вдыхают их споры, даже не подозревая об этом. Кто-то устойчив к бактериям, в то время как для других они оказываются смертельными. Чем так опасен Aspergillus и почему это коснется россиян — в материале 360.ru.

Что такое Aspergillus «Это довольно типичные плесневые грибы, которые встречаются повсеместно. Их можно найти в помещениях с влажностью выше 50-60%», — рассказал миколог аспирант кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Никита Комиссаров. Миколог Максим Дьяков добавил, чэто большая группа грибов со спорами, которые разносятся ветром. Род входит в царство Fungi и насчитывает более 300 видов. К основным относят: Aspergillus fumigatus — главный патоген для человека. Вызывает аспергиллез, смертность от которого варьируется от 30 до 80%;

Aspergillus flavus — производит афлатоксины, которые, будучи канцерогенами, загрязняют арахис, кукурузу и орехи и негативно влияют на печень человека. Приводят к афлатоксикозу с тошнотой, рвотой, болью в животе. Также высок риск развития онкологических заболеваний;

Aspergillus niger — его используют в промышленности для производства лимонной кислоты и ферментов;

Aspergillus terreus — может вызывать инфекции и производит токсины, устойчив к некоторым противогрибковым препаратам;

Aspergillus versicolor — часто встречается в помещениях, вызывает аллергии и производит стеригматоцистин (потенциальный канцероген).

Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com

«Ежедневно, можно даже сказать ежесекундно, люди вдыхают споры не только этих плесневых грибов, но и пенициллов, триходермов и других. Но обычно спасают иммунитет и симбионты, которые живут на наших слизистых оболочках. Если заражение в силу ослабленного здоровья все же произошло, нужно незамедлительно обратиться к врачу», — предупредил Комиссаров. Самый страшный гриб — Aspergillus fumigatus Всемирная организация здравоохранения в 2022 году включила вид Aspergillus fumigatus в список наиболее опасных грибковых патогенов, то есть в четверку приоритетных угроз. Согласно недавнему исследованию, при сохранении интенсивного использования ископаемого топлива к 2100-му этот гриб расширит свое распространение на 77% территории Земли, продвигаясь к Северному полюсу и увеличивая вероятность инфицирования для дополнительных девяти миллионов жителей Европы. Вспышки заболеваемости уже зафиксировали в ряде западных стран. Без лечения Aspergillus fumigatus практически гарантированно приведет к летальному исходу. Человеку с высоким иммунитетом заразиться достаточно трудно. В группу риска входят пациенты с ВИЧ или СПИД, лейкемией, после трансплантации органов или костного мозга, получающие химиотерапию, с тяжелыми иммунодефицитами, а также длительно принимающие высокие дозы кортикостероидов.

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa / www.globallookpress.com

«Аспергиллез — очень опасное заболевание. Если он инвазивен, то гриб прорастает в ткани легких и может распространяться через кровь в другие органы (мозг, сердце, почки)», — рассказал Дьяков. Больные туберкулезом и саркоидозом могут получить хроническое заболевание, когда Aspergillus образует полость в легком. Человек начинает кашлять кровью, терять вес, появляются усталость и одышка. Аллергическая реакция на споры проявляется чаще всего у людей с астмой или муковисцидозом. Симптомы: одышка, хрипы, кашель с выделением слизистых пробок, обострение астмы. Есть риск развития фиброза легких. Использование антибиотических средств, отметил эксперт, как во времена ковида, ликвидирует бактериальную флору кожных и слизистых покровов, которая служит защитой. Как предотвратить заражение грибком Инфицирование происходит через вдыхание спор, поэтому важно контролировать влажность воздуха ниже 50% с помощью осушителей или кондиционеров и проветривать помещения.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

«Чтобы минимизировать риски, нельзя допускать распространение плесени дома. Лучше избавляться от нее, как только появляется. Также лучше придерживаться здорового образа жизни», — подчеркнул Дьяков. Дачникам следует ограничить контакт с компостными кучами, гниющей древесиной, сеном или почвой. Во избежание афлатоксикоза от Aspergillus flavus нужно беречь зерновые, орехи, арахис, кукурузу в сухих и прохладных условиях. Чем грозит изменение климата Не стоит забывать о глобальном потеплении. Изменение климата напрямую влияет на распространение Aspergillus на территорию России. Экстремальные погодные условия, такие как засуха и лесные пожары, способствуют более быстрому распространению опасных грибков, заявили ученые. Чередование засухи и сильных ливней может разрушать почву, поднимая грибковые споры в воздух. «Более южные организмы потихоньку начинают свое движение на север. Просто пока это не сильно заметно», — подытожил Дьяков.