Смертельно опасный Aspergillus. Что за грибок угрожает захватить Россию?

Миколог Дьяков дал рекомендации по защите от грибка Aspergillus

Stefan Sauer/dpa
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com

Грибки рода Aspergillus могут захватить всю Европу и двигаться дальше. Люди вдыхают их споры, даже не подозревая об этом. Кто-то устойчив к бактериям, в то время как для других они оказываются смертельными. Чем так опасен Aspergillus и почему это коснется россиян — в материале 360.ru.

Что такое Aspergillus

«Это довольно типичные плесневые грибы, которые встречаются повсеместно. Их можно найти в помещениях с влажностью выше 50-60%», — рассказал миколог аспирант кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Никита Комиссаров.

Миколог Максим Дьяков добавил, чэто большая группа грибов со спорами, которые разносятся ветром.

Род входит в царство Fungi и насчитывает более 300 видов. К основным относят:

Silas Stein/dpa
Фото: Silas Stein/dpa/www.globallookpress.com

«Ежедневно, можно даже сказать ежесекундно, люди вдыхают споры не только этих плесневых грибов, но и пенициллов, триходермов и других. Но обычно спасают иммунитет и симбионты, которые живут на наших слизистых оболочках. Если заражение в силу ослабленного здоровья все же произошло, нужно незамедлительно обратиться к врачу», — предупредил Комиссаров.

Самый страшный гриб — Aspergillus fumigatus

Всемирная организация здравоохранения в 2022 году включила вид Aspergillus fumigatus в список наиболее опасных грибковых патогенов, то есть в четверку приоритетных угроз. Согласно недавнему исследованию, при сохранении интенсивного использования ископаемого топлива к 2100-му этот гриб расширит свое распространение на 77% территории Земли, продвигаясь к Северному полюсу и увеличивая вероятность инфицирования для дополнительных девяти миллионов жителей Европы.

Вспышки заболеваемости уже зафиксировали в ряде западных стран.

Без лечения Aspergillus fumigatus практически гарантированно приведет к летальному исходу. Человеку с высоким иммунитетом заразиться достаточно трудно. В группу риска входят пациенты с ВИЧ или СПИД, лейкемией, после трансплантации органов или костного мозга, получающие химиотерапию, с тяжелыми иммунодефицитами, а также длительно принимающие высокие дозы кортикостероидов.

Jens BÃ�ttner/dpa
Фото: Jens BÃ�ttner/dpa/www.globallookpress.com

«Аспергиллез — очень опасное заболевание. Если он инвазивен, то гриб прорастает в ткани легких и может распространяться через кровь в другие органы (мозг, сердце, почки)», — рассказал Дьяков.

Больные туберкулезом и саркоидозом могут получить хроническое заболевание, когда Aspergillus образует полость в легком. Человек начинает кашлять кровью, терять вес, появляются усталость и одышка.

Аллергическая реакция на споры проявляется чаще всего у людей с астмой или муковисцидозом. Симптомы: одышка, хрипы, кашель с выделением слизистых пробок, обострение астмы. Есть риск развития фиброза легких.

Использование антибиотических средств, отметил эксперт, как во времена ковида, ликвидирует бактериальную флору кожных и слизистых покровов, которая служит защитой.

Как предотвратить заражение грибком

Инфицирование происходит через вдыхание спор, поэтому важно контролировать влажность воздуха ниже 50% с помощью осушителей или кондиционеров и проветривать помещения.

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

«Чтобы минимизировать риски, нельзя допускать распространение плесени дома. Лучше избавляться от нее, как только появляется. Также лучше придерживаться здорового образа жизни», — подчеркнул Дьяков.

Дачникам следует ограничить контакт с компостными кучами, гниющей древесиной, сеном или почвой.

Во избежание афлатоксикоза от Aspergillus flavus нужно беречь зерновые, орехи, арахис, кукурузу в сухих и прохладных условиях.

Чем грозит изменение климата

Не стоит забывать о глобальном потеплении. Изменение климата напрямую влияет на распространение Aspergillus на территорию России.

Экстремальные погодные условия, такие как засуха и лесные пожары, способствуют более быстрому распространению опасных грибков, заявили ученые. Чередование засухи и сильных ливней может разрушать почву, поднимая грибковые споры в воздух.

«Более южные организмы потихоньку начинают свое движение на север. Просто пока это не сильно заметно», — подытожил Дьяков.

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