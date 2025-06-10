10 июня 2025 13:51 Подмосковье в беде? Что такое анаплазмоз и почему он очень опасен Врач Фишкин объяснил, как вылечить анаплазмоз на ранней стадии 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Не так давно Роспотребнадзор сообщил о первых случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом на территории Московской области. О том, что это за болезнь, насколько она опасна для человека, как лечить и кто переносчик — в материале 360.ru.

Что такое гранулоцитарный анаплазмоз Заболевание со странным и сложным названием «анаплазмоз» поражает тромбоциты и смертельно опасно, так как подобные тельца отвечают за свертываемость крови. Оно лихорадочное и особенно распространено в тех же очагах, что и патогенные для человека виды боррелий и эрлихий. Специалисты зафиксировали несколько случаев заражения после переливания крови от доноров с бессимптомным или острым течением инфекции. То есть можно сказать, что оно присутствует во многих регионах мира и риск его подхватить высок. Кто переносит гранулоцитарный анаплазмоз Люди и животные заражаются после укуса иксодового клеща. Его наибольшая активность приходится на теплое время года, а обитает он преимущественно в лесах, на пастбищах и в травянистых зонах. Однако приходится держать ухо востро весь эпидемический сезон. Больше всего риску подвержен крупный рогатый скот, а также собаки, лошади и мелкий рогатый скот, у которых анаплазмоз вызывает анемию и слабость.

Фото: Gottfried Czepluch via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Инфицирование обычно происходит в течение двух суток с момента присасывания вредителя. «Это достаточно неприятная история. Анаплазмоз может повлечь за собой гибель не только четвероногого друга, но и целого поголовья. В опасности и человек. При несвоевременном лечении в лучшем случае он получит серьезные последствия», — рассказал 360.ru эксперт в сфере здравоохранения врач общей практики предприниматель Роман Фишкин. Анаплазмы, передаваемые через слюну насекомого, поражают зрелые нейтрофилы человека, провоцируя воспаление во внутренних органах. Их размножение снижает иммунную защиту, что способствует развитию вторичных бактериальных, вирусных и грибковых инфекций. Подобный исход может заметно осложнить течение болезни. Помимо клещей, стоит опасаться слепней и комаров, подчеркнул Фишкин. Использование загрязненных инструментов во время проведения ветеринарных процедур тоже может стать причиной заражения.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

«У крупного рогатого скота переболевшие особи часто становятся пожизненными носителями без клинической картины. Анаплазмоз передается от матери к плоду», — добавил врач. Симптомы гранулоцитарного анаплазмоза Первые признаки появляются в среднем спустя неделю с момента заражения. Их легко спутать с клещевым боррелиозом, эрлихиозом, гриппом или ОРВИ, так как идентичны лихорадка, головная боль, мышечные и суставные боли, усталость. «Заболевание может протекать бессимптомно в случае, если у животного или человека очень сильный иммунитет. Течение бывает легким и напоминает простуду», — отметил специалист. Основные симптомы у человека: лихорадка и озноб;

головная боль;

мышечные и суставные боли;

общая слабость и усталость;

тошнота и рвота;

кашель или одышка;

сыпь;

спутанность сознания. У животных выделяют лихорадку и вялость, анемию (бледность слизистых), снижение аппетита и продуктивности. У собак — хромоту или неврологические симптомы.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Осложнения Гранулоцитарный анаплазмоз при отсутствии своевременного лечения или у людей с ослабленным иммунитетом может привести к серьезным последствиям. Из-за подавления иммунной системы возрастает риск бактериальных, вирусных и грибковых инфекций вплоть до пневмонии и сепсиса. В тяжелых случаях анаплазмоз приводит к воспалению легких или острому респираторному дистресс-синдрому. Стоит насторожиться, если появляются одышка, затрудненное дыхание и снижение уровня кислорода в крови. К другим осложнениям относят почечную недостаточность с воспалительными процессами, септический шок, поражение центральной нервной системы, печени и множественную органную недостаточность. В худшем случае все заканчивается летальным исходом.

Фото: c32/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как лечить гранулоцитарный анаплазмоз На ранних стадиях избавиться от болезни не так сложно. Врачи применяют антибиотики и симптоматическую терапию. Своевременное лечение обычно приводит к полному выздоровлению, но важно начать как можно раньше, чтобы избежать последствий. «Основной препарат — "Доксициклин". Это полусинтетический антибиотик. Его альтернативой выступает "Тетрациклин". Но вот в тяжелых случаях потребуются переливание крови и лечение анемии», — рассказал Фишкин. Подходят жаропонижающие препараты, обильное питье, либо, если ситуация обострилась, внутривенные инфузии для предотвращения обезвоживания при лихорадке и тошноте. В стационаре применяют кислородную терапию.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Профилактика болезни Чтобы не допустить инфицирования, важно следовать нескольким простым правилам. «В лесах, на пастбищах и в травянистых зонах в эпидемический сезон люди должны носить закрытую одежду. После прогулки проверять тело на наличие клещей и в случае обнаружения оперативно удалить насекомое», — добавил эксперт. Не лишними будут репелленты. При работе с животными необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные нормы.