17 апреля 2025 18:49 Весенний удар: почему возникает аллергия и как с ней бороться? 0 0 0 Фото: Bernd Weißbrod/dpa / www.globallookpress.com Здоровье

Еда

Врачи

Медицина

Продукты

Цветение растений, домашняя пыль или кусок шоколада с орехами могут превратить каждый день в испытание. Аллергия — это не просто насморк или зуд, а реакция организма, которая может серьезно повлиять на жизнь. Почему она возникает, как распознать и что делать, чтобы облегчить симптомы? 360.ru разбирался в природе аллергии, методах диагностики и эффективных способах борьбы.

Что такое аллергия и когда она проявляется Аллергия — чрезмерная реакция иммунной системы на вещества, которые для большинства людей безопасны. Такие вещества называют аллергенами. Попадая в организм, они вызывают выработку антител, что приводит к воспалению и симптомам: от легкого дискомфорта до тяжелых состояний. Симптомы зависят от аллергена и пути его проникновения. Например, пыльца вызывает чихание и слезотечение, пищевые аллергены — сыпь или проблемы с пищеварением. Аллергия может проявиться в любом возрасте. У детей она часто возникает в первые годы жизни, когда иммунитет только формируется. У взрослых симптомы порой приходят внезапно и на что-то вполне привычное.

Фото: Медиасток.рф

Сезонные факторы, такие как цветение растений, контакт с животными, пылью, плесенью часто провоцируют обострения. Стресс, плохая экологическая обстановка и изменения климата тоже усиливают проявления аллергии.

Кто склонен к аллергии Некоторые люди более склонны к аллергии. Генетика играет важную роль: если у одного из родителей есть аллергия, риск у ребенка составляет примерно 30%, а если оба аллергики — до 60%. С возрастом симптомы иногда ослабевают или исчезают, особенно если речь идет о реакции на какую-то пищу. Экологические факторы тоже важны. Жители городов, где воздух загрязнен, а контакт с природой минимален, болеют чаще, чем сельские жители. Чрезмерная гигиена, особенно в детстве, может повысить риск аллергии. Кроме того, сыграть роль могут стресс, неправильное питание и хронические заболевания.

Фото: Медиасток.рф

Как узнать, что у тебя аллергия Аллергия проявляется по-разному: насморк, слезотечение, кожный зуд, сыпь, отек, кашель или затрудненное дыхание. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок — это состояние требует немедленной помощи. Если симптомы возникают регулярно, особенно после контакта с определенными веществами, стоит задуматься о походе к врачу. Самостоятельно определить аллерген сложно. Признаки аллергии похожи на простуду, дерматит или пищевое отравление, что затрудняет диагностику без специалиста. Ведение дневника, где отмечаются симптомы и возможные триггеры (например, еда или время года), помогает сузить круг «подозреваемых». Однако точный диагноз ставит только медик.

Фото: Медиасток.рф

Анализы на аллергию и сложности диагностики Для диагностики аллергии обращаются к аллергологу. Он собирает анамнез, уточняя, когда и при каких обстоятельствах возникают симптомы. Основные методы: кожные пробы и анализы крови. При взятии проб на кожу наносят аллергены и наблюдают за реакцией. Появление покраснения или отека указывает на чувствительность. Анализ крови помогает определить уровень антител (IgE), специфичных для аллергенов. Диагностика имеет сложности. Кожные пробы не проводят при активных кожных заболеваниях или во время обострения аллергии. Ложноположительные или ложноотрицательные результаты тоже возможны. Пищевая аллергия требует элиминационной диеты: продукты исключают из рациона, а затем постепенно возвращают, наблюдая за реакцией, — этот процесс занимает время. В некоторых случаях аллерген остается неустановленным, что усложняет лечение.

Главные аллергены Пыльца растений . Вызывает сезонную аллергию (поллиноз), связанную с цветением деревьев, трав и сорняков. В средней полосе сезон длится с весны до осени.

Пылевые клещи . Живут в пыли, постельном белье, коврах. Их выделения — частая причина круглогодичной аллергии.

Шерсть и перхоть животных . Кошки, собаки и другие питомцы могут спровоцировать симптомы даже при редком контакте.

Пищевые продукты . Арахис, молоко, яйца, рыба, морепродукты, пшеница и соя чаще всего вызывают аллергию, особенно у детей.

Лекарства . Антибиотики, аспирин и другие препараты иногда провоцируют реакцию организма.

Плесень . Споры плесени в сырых помещениях вызывают симптомы, схожие с поллинозом.

Химические вещества. Косметика, моющие средства и парфюмерия также могут выступить аллергеном.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как борются с аллергией Борьба с аллергией начинается с минимизации контакта с аллергеном. Например, при поллинозе помогают маски, закрытые окна и увлажнители воздуха. При аллергии на пылевых клещей важно регулярно стирать постельное белье при высокой температуре и использовать гипоаллергенные чехлы для матрасов. Если аллерген — какой-то продукт, его исключают из рациона. Медикаментозное лечение включает антигистаминные препараты: они снимают симптомы, в частности зуд или насморк. Назальные спреи и глазные капли помогают при сезонной аллергии. В тяжелых случаях назначают кортикостероиды, но их используют короткими курсами из-за побочных эффектов. При риске анафилаксии пациенты носят с собой автоинъектор адреналина.

Фото: Медиасток.рф

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — метод, который снижает чувствительность к аллергену. Пациенту вводят небольшие дозы аллергена, постепенно увеличивая их, чтобы организм «привык». Процесс длительный, но эффективный, особенно при аллергии на пыльцу и пылевых клещей. Народные средства, например травяные настои или промывания носа солевым раствором, иногда облегчают симптомы, но их эффективность не доказана. Применение таких методов без консультации врача может усугубить состояние, особенно если травы — сами аллергены

Профилактика аллергии Профилактика помогает снизить риск обострений. Регулярная уборка, проветривание помещений и использование очистителей воздуха уменьшают концентрацию аллергенов. При пищевой аллергии важно читать состав продуктов. Для детей полезно грудное вскармливание и постепенное введение прикорма, чтобы снизить риск аллергии. Аллергия — это не приговор. Современная медицина и осознанный подход к образу жизни позволяют контролировать симптомы и жить полноценно. Если вы подозреваете аллергию, не откладывайте визит к врачу: точный диагноз и правильное лечение помогут справиться.