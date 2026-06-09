Алкоголь и кофе отложить в сторонку. Как пережить жару и не слечь с тепловым ударом

Летние дни приносят не только долгожданное тепло и хорошую погоду, но и риск получить солнечный или тепловой удар. Как обезопасить себя в жару — выяснил 360.ru.

В качестве профилактики теплового удара он посоветовал в жару находиться в помещении или в тени. Самым опасным временем он назвал период с 11:00 до 16:00.

«Привлекаем к себе внимание и просим помощи, вызываем скорую. Если есть терпение, доходим до дома, выпиваем жаропонижающее, ложимся. Под душ ни в коем случае нельзя сразу. Можно помочить руки, локти, ноги, поумываться», — отметил специалист.

Кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с 360.ru посоветовал при таких симптомах сразу отойти в прохладное место и устроиться поудобнее — сесть или прилечь.

Симптомами теплового удара считаются звук в ушах, слабость, предобморочное состояние, головокружение и тошнота. Человек может потерять сознание, поэтому важно действовать быстро.

Как защититься

По словам кардиолога, в жару следует отказаться от серьезной физической активности, так как мышцы из-за нагрузок тоже нагреваются.

«Тепловой удар, как правило, это перегрев, связан с тем, что мы неправильно одеты и организм не может отводить тепло. В группе риска все — от мала до велика, — но больше всего этому подвержены дети», — подчеркнул он.

Кондрахин призвал чаще поить ребенка, особенно если тот бегает или занимается активными играми.

Также специалист посоветовал носить в жару легкую одежду, которая будет отводить тепло и в то же время закрывать от солнечных лучей.

По его словам, алкогольные напитки и кофе только ухудшат ситуацию, поэтому от них лучше отказаться. Чтобы избежать обезвоживания, врач посоветовал приобрести в аптеке регидратанты, которые помогут восстановить водно-солевой баланс. Также можно пить минералку или чуть-чуть подслащенную столовую воду.

Собеседник 360.ru посоветовал в жаркую погоду снизить калораж и делать выбор в пользу легких продуктов, особенно холодных блюд из овощей и фруктов. Потребление хлеба в этот период лучше снизить.