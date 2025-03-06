06 марта 2025 16:21 Акнекутановые дети. Почему средство от акне стало причиной патологий развития 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Сети появилось множество видео с «акнекутановыми детьми»: младенцы заполучили страшные патологии развития, потому что их матери принимали вещество роаккутан, чтобы избавиться от акне. О том, какая опасность и польза таится в кремах и препаратах с витамином А, 360.ru узнал у врачей.

Можно ли витамин А беременным Дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева объяснила, что витамин А может быть эффективным помощником в борьбе с акне и кожными высыпаниями, но у него есть огромный недостаток — его ни в коем случае нельзя принимать беременным. Всего существует три формы витамина: в виде кислоты, альдегида и спирта. По словам врача, самая агрессивная форма — роаккутан, известный также как препарат «Акнекутан». Самая безопасной формой считается ретинол, но беременным следует относиться с осторожностью даже к нему, хоть он и встречается в косметических кремах.

Даже когда я назначаю витамин А, то всегда предупреждаю, что беременеть в течение полугода нельзя. Ирина Скорогудаева Дерматовенеролог, кандидат медицинских наук

Специалист рассказала, что про запрет на прием беременными витамина А даже в форме ретинола знают абсолютно все врачи. Вещество влияет на здоровье ребенка, если мать при беременности или перед зачатием принимала препарат курсом примерно в полгода. Гораздо сильнее ретинола на плод может воздействовать ретиноевая кислота. В этом случае женщинам в положении опасно даже разово наносить препарат на кожу.

Самое мощное действие — это ретиноевая кислота. Когда делают пилинги с данной кислотой, то всегда предупреждают. Даже в косметологии, когда делают их наружно, то оговаривают, что она действует как эти изотретиноины и третиноины, что представляет собой роаккутан. Ирина Скорогудаева Дерматовенеролог, кандидат медицинских наук

Она отметила, что метаболиты витамина А, несмотря на опасность для беременных, эффективно справляются с рядом кожных проблем. «Да, они обладают мощным себорегулирующим эффектом, мощным противовоспалительным действием, отшелушивают великолепно. Это единственное средство, которое в тяжелых формах акне помогает, вопросов нет, — добавила Скорогудаева. По ее словам, в аптеках метаболиты витамина А нельзя купить без рецепта. Такие сильные лекарства назначают только врачи, поэтому непонятно, откуда в Сети появилось столько роликов с роаккутановыми детьми. «Роаккутан никто вам так просто вам продавать не будет. В принципе, его всегда назначают врачи, и они должны всегда предупреждать о последствиях», — подытожила она.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Побочки «Акнекутана» у беременных Похожей точки зрения придерживается и другой специалист — руководитель центра традиционного акушерства и семейной медицины Тамара Садовая. В беседе с 360.ru она предположила, что некоторые девушки могут скрывать беременность и не сообщать о ней косметологу. Если врач знает о том, что пациентка в положении, он никогда не выпишет ей лекарства с витамином А.

То, что нельзя принимать данные лекарства и пользоваться препаратами на основе ретинола, это как дважды два четыре известно каждому акушеру-гинекологу. Если женщина задает вопрос на приеме, естественно, акушер-гинеколог об этом говорит. Дальше это на совести косметолога, который дает рекомендации. Никакой косметолог в здравом уме такой препарат не назначит. Тамара Садовая Руководитель центра традиционного акушерства и семейной медицины

При возникновении проблем с кожей следует решать их в комплексе и искать первопричину, заявила врач. Она посоветовала воспринимать высыпания на коже как сигнал организма о помощи. «Любая сыпь на лице или другой части тела — это определенный сигнал организма о том, что в теле что-то не в порядке. И речь идет о том, чтобы не заниматься замазыванием прыщей или пытаться местно их лечить, нужно решать проблему в комплексе. Дерматолог добавила, что внимание следует обратить даже на то где именно есть высыпания. По тому, в какой зоне проблемы в ряде случаев можно выяснить, с каким органом что-то не в порядке.