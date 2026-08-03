Новый тематический поезд метро расскажет историю становления избирательной системы России

На Кольцевой линии Московского метрополитена 3 августа начал курсировать тематический поезд, созданный совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Оформление состава из семи вагонов приурочено к выборам депутатов Государственной Думы IX созыва, которые пройдут по всей стране 18, 19 и 20 сентября.

Внутреннее оформление вагонов тематического поезда познакомит пассажиров с историей российской избирательной системы начиная с 862 года. Экспозиция выстроена как путешествие во времени — от появления в IX веке первых всенародных собраний (вече) до главных событий XIX столетия. Пассажиры также узнают об избирательной системе Российской Федерации, стандартах и цифровых сервисах для участников процесса, системе общественного контроля и различиях между организацией выборов в России и других странах. Вся информация подкреплена наглядными схемами и тематическими иллюстрациями, выполненными в едином стиле с визуальными акцентами.

Тематическое оформление поезда напоминает пассажирам о том, как важно принять участие в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы и исполнить свой гражданский долг.

Это уже второй в истории Московского метрополитена тематический поезд, посвященный выборам. В 2024 году на Сокольнической линии метро курсировал состав в честь выборов Президента Российской Федерации, который был создан совместно с Московской городской избирательной комиссией.

С сегодняшнего дня в продажу поступили тематические карты «Тройка», на которые нанесен девиз предстоящих выборов с 18 по 20 сентября «Твой голос — сила России!». Приобрести карту можно на стойках «Живое общение» в Московском метрополитене, во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская», «Трубная» и станции Измайлово Московского центрального кольца, а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Тематические поезда в Московском метрополитене — особая традиция, которая нравится пассажирам. С 2013 года на линию вышло более 330 тематических составов. Их посвятили значимым датам, событиям, сервисам и регионам страны.