Народная программа кардинально изменила систему детского здравоохранения Подмосковья

За пять лет реализации народной программы «Единой России» в сфере здравоохранения детская медицина Московской области кардинально изменилась. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, комментируя итоги работы за пять лет.

«Регион вкладывает все силы и ресурсы, чтобы жители имели доступ к медицинским услугам высокого качества. За пять лет в Подмосковье развернута самая масштабная за всю историю программа модернизации здравоохранения. Из почти 1000 наказов жителей по теме здравоохранения выполнено 98%. И в этом году работы продолжаются», — подчеркнул парламентарий.

Что касается детского здравоохранения, по словам Андрея Голубева, за пять лет в регионе построено 16 поликлиник смешанного типа и детских поликлиник, проведен капитальный ремонт 11 объектов — от реанимационных отделений до родильных домов. Организована маршрутизация между поликлиниками и больницами, чтобы маленькие пациенты могли получать квалифицированную помощь по конкретному профилю.

В организациях государственной системы здравоохранения Московской области трудятся более 2600 педиатров, порядка 240 врачей-неонатологов, а также врачи узких специальностей. За пять лет количество детских кардиологов выросло с 33 до 58, детских эндокринологов — с 45 до 71, детских урологов-андрологов — с 13 до 23.

Цифры по итогам этой работы говорят сами за себя: детская смертность в стационарах Московской области снизилась на 20%, в целом по региону — на 7,8%. В Подмосковье создана одна из самых эффективных систем родовспоможения — в перинатальных центрах региона сегодня выхаживают более 97% недоношенных детей. Особое внимание уделяется профилактическим осмотрам — их ежегодно проходят порядка 1,5 миллиона детей, примерно пятая часть из них встает на профильное диспансерное наблюдение и лечение.

Андрей Голубев напомнил, что по народной программе партии в Московской области создана сеть учреждений, где высококвалифицированную помощь получают и будущие мамы, и малыши. 74 женские консультации работают на базе перинатальных центров в Щелково, Коломне, Наро‑Фоминске, Балашихе и других городах.

Также в регионе действуют 10 центров репродуктивной медицины по ОМС: бесплатную диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья в прошлом году прошли более 600 тысяч граждан в возрасте от 18 до 49 лет.

«За сухими цифрами стоят реальные человеческие истории — это тысячи семей, которые стали родителями благодаря новейшим медицинским технологиям. Неонатальный скрининг новорожденных, который раньше был малодоступен, теперь проводят всем новорожденным. Он позволяет выявить заболевания задолго до появления симптомов и вовремя начать лечение. В этом году на него выделят из бюджета свыше трехсот миллионов рублей», — сообщил Андрей Голубев.

Особой гордостью региона Андрей Голубев назвал открывшийся в августе 2024 года в Красногорске Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля — флагманский проект подмосковного здравоохранения, который был реализован при поддержке Президента.

Это первый детский многопрофильный стационар в Подмосковье, объединивший под одной крышей специалистов высочайшей квалификации. Врачи проводят около 80 операций ежедневно. С момента открытия помощь здесь получили более 500 тысяч юных пациентов не только из Подмосковья, но и из других регионов страны.

«В Центре предоставляют высокотехнологичную диагностику и лечение по 36 медицинским профилям — от микрохирургии до эндоваскулярной коррекции пороков сердца, а также телемедицинские консультации для регионов. Порядка 15 сложных операций впервые были проведены именно здесь. Центр также выступает координатором детских медучреждений Подмосковья и активно развивает телемедицину — с августа прошлого года проведено свыше 20 тысяч дистанционных консультаций», — рассказал Андрей Голубев.

Стандарты современной медпомощи задают также учреждения Москвы. В столице продолжается модернизация Морозовской детской городской клинической больницы — крупнейшего многопрофильного детского стационара страны, где ежегодно получают помощь более 10 тысяч детей из всех субъектов России. Сейчас начато полное обновление двух корпусов: Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического корпуса.

При этом исторический облик здания максимально сохраняется, а внутри создается современная функциональная среда с новейшими инженерными системами, медицинскими консолями, системой видео- и безопасности. Эти работы — часть большой программы «Единой России» и мэра столицы Сергея Собянина по созданию доступной и высокотехнологичной помощи детям всей страны.