Все о Западе и Востоке: что сказал Лавров Совету по международным делам

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на общем собрании Российского совета по международным делам. О Западе, Востоке и не только — 360.ru собрал самые яркие высказывания министра.

Потеряли берега

Мир находится в самом разгаре глобальной перестройки, заявил Лавров. Большинство хочет преодолевать сложившиеся вызовы на основе равенства и справедливости.

«Борьба за ведущие позиции в новом мире ведется предельно серьезно — не на жизнь, а на смерть. Мы это почти ежедневно наблюдаем», — подчеркнул он.

По его словам, Запад с непомерными гегемонистскими амбициями вступил в клинч со странами мирового большинства и «потерял берега», провозглашая свои права на те или иные территории без какого-либо правового обоснования.

При этом Россия готова к переговорам, если западные лидеры оставят в стороне капризы и согласятся на равноправные и взаимовыгодные отношения.