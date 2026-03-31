Все о Западе и Востоке: что сказал Лавров Совету по международным делам
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на общем собрании Российского совета по международным делам. О Западе, Востоке и не только — 360.ru собрал самые яркие высказывания министра.
Потеряли берега
Мир находится в самом разгаре глобальной перестройки, заявил Лавров. Большинство хочет преодолевать сложившиеся вызовы на основе равенства и справедливости.
«Борьба за ведущие позиции в новом мире ведется предельно серьезно — не на жизнь, а на смерть. Мы это почти ежедневно наблюдаем», — подчеркнул он.
По его словам, Запад с непомерными гегемонистскими амбициями вступил в клинч со странами мирового большинства и «потерял берега», провозглашая свои права на те или иные территории без какого-либо правового обоснования.
При этом Россия готова к переговорам, если западные лидеры оставят в стороне капризы и согласятся на равноправные и взаимовыгодные отношения.
Угроза новой мировой войны
Ситуация на Ближнем Востоке вызывает беспокойство. Кризис в Персидском заливе рискует разрастись до широкомасштабного конфликта, который некоторые уже считают началом новой мировой войны.
«США и Израиль пытаются не допустить нормализации между Ираном и его соседями, а то и натравить членов Совета сотрудничества арабских государств залива на Исламскую Республику», — добавил Лавров.
Он отметил, что Россия готова выступить посредником и другими способами помогать в урегулировании конфликта. Кроме того, министр назвал недопустимым атаковать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей — как в Иране, так и в странах Персидского залива.
Накануне Лавров по видеоконференции поговорил с коллегами из Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании. Он выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности монархий и подчеркнул, что Россия готова плотно координироваться с ними для скорейшего прекращения огня.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия дорожит отношениями со странами Персидского залива и хотела бы продолжать развивать двустороннее сотрудничество.
Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков добавил, что и ОАЭ, и Катар, и Оман обеспокоены отсутствием российских туристов. Однако окончательное решение по возобновлению рейсов будет принимать МИД, исходя из соображений безопасности.