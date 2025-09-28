Тайное наследство Лужкова. Почему семье экс-мэра досталась лишь квартира в Москве
Спустя 15 лет после отставки с формулировкой «потеря доверия» страсти вокруг наследства Юрия Лужкова утихли. Но до сих пор интересно, что осталось от империи мэра. Оказалось, что официально почти ничего, а реальные активы, вполне вероятно, скрыты в офшорах и зарубежной недвижимости.
Почему Медведев отправил Лужкова в отставку
Новости об отставке Лужкова появилась в СМИ утром 28 сентября 2010 года. Как тогда пояснила журналистам пресс-секретарь занимавшего пост президента Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, мэру дали выбор — он мог подать заявление о добровольном уходе с должности.
Судя по всему, градоначальник, управлявший столицей 18 лет, отказался пойти на этот шаг. Тогда глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы с весьма жесткой формулировкой.
«В связи с утратой доверия президента РФ», — говорилось в документе.
Страсть к пчелам и «Медовые лужки»
После отставки Лужков с головой погрузился в давнее хобби — сельское хозяйство. Особую страсть экс-градоначальник питал к пчеловодству.
В 2010-м бывший мэр Москвы возглавил компанию «Веедерн» в Озерске Калининградской области, в рамках которой создали масштабный агрокомплекс «Медовые лужки» с общей площадью хозяйства больше пяти тысяч гектаров.
На этих территориях выращивали зерновые и грибы, собирали тонны меда на собственной пасеке, а также производили элитные сыры на закупленном в Словении оборудовании, но с использованием исключительно собственного сырья.
У Лужкова было много планов по развитию агрокомплекса, однако в декабре 2019 года бывший политик скончался. После этого «Медовые лужки» перешли в собственность помощнику Лужкова Тимуру Шогенову, сообщил News.ru. Директор компании тогда пообещал, что хозяйство под Калининградом продолжит свою работу.
Что на самом деле оставил Лужков
После смерти экс-градоначальника выяснилось, что большая часть состояния принадлежала не ему, а его супруге Елене Батуриной. Ей и досталась львиная доля нажитого Лужковым, в частности отели и коммерческая недвижимость в Великобритании, США, Австрии, на Кипре и в других странах.
При этом управлением активами Батуриной занималась британская компания, создавшая отдельный фонд, претендовать на который наследники Лужкова не могли.
По информации ряда СМИ, сегодня Батурина проживает в Лондоне в элитном районе Мейфэр, где у нее есть трехэтажный таунхаус стоимостью больше 26 миллионов фунтов стерлингов (почти три миллиарда рублей). В Москве у женщины также осталась роскошная недвижимость.
В 2024 году Батурина вошла в рейтинг Forbes «125 миллиардеров России».
Что касается самого Лужкова, то официально он оставил наследникам всего одну квартиру в Москве, расположенную на 3-й Тверской-Ямской улице. На момент смерти экс-мэра жилище площадью 450 квадратных метров стоило 600 миллионов рублей.
Звучали мнения, что остальные активы политика тщательно спрятали через офшорные компании. Такую версию озвучил адвокат Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.pro.
«Очень многие состоятельные люди такого уровня не всегда являются фактическими и юридическими владельцами тех или иных активов. Очень часто они владеют чем-то через офшорные компании, через какие-то фонды и так далее», — говорил он.
Как сложились судьбы детей Лужкова
У Лужкова осталось четверо детей от разных браков — два сына и две дочери. Старший сын политика Михаил сделал карьеру в «Газпроме», но после отставки отца его должность упразднили. Сейчас он ведет закрытый образ жизни и не общается с прессой.
Младшему сыну экс-градоначальника Александру 53 года. Он занимался бизнесом, но после ухода Лужкова с должности продал свою долю, поскольку поток выгодных заказов иссяк.
Рожденные в браке с Батуриной дочери Лужкова Елена и Ольга живут за границей. Старшая пыталась открыть собственное веганское кафе, но оно не пережило пандемию. Теперь женщина помогает матери с управлением активами. Младшая наследница владеет студией дизайна интерьеров.