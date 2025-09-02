Западные СМИ, прежде всего американские, а также различные инсайдеры продолжают активно хоронить Дональда Трампа. Вот уже несколько дней президента США не видно в публичном пространстве. Его визит в Париж на встречу с представителями европейской «коалиции желающих» и примкнувшим к ней Зеленским под угрозой срыва. По крайней мере, никаких подтверждений участия в этом западном междусобойчике от американской стороны не прозвучало.

«Индекс пиццы», считываемый по количеству единовременной доставки этого популярного в Штатах фастфуда в Пентагон, зашкаливает и достиг уже 476%. Но это можно объяснить подготовкой США к вторжению в Венесуэлу, у берегов которой уже собралась довольно приличная «армада» американских ВМС. Тем не менее различные пересуды о здоровье и даже возможной смерти хозяина Белого дома не утихают. Telegram-каналы полны слухов о том, что Дональд Трамп якобы с трудом пережил сердечный приступ и лишился дара речи. Впрочем, активные пользователи соцсети из России, среди которых — замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, призывают не поддаваться панике и не верить домыслам.

Фото: Niyi Fote via www.imago-images.d/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«Трамп жив. Россия наступает», — написал он на своей странице в Х, адресовав это короткое послание двум «близнецам» — Фридриху Мерцу и Эммануэлю Макрону, которые спят и видят, как бы устроить в Европе новою большую войну.

Если абстрагироваться от слухов и домыслов, стоит отметить, что тот Трамп, которого знала публика по его пламенным речам периода прошлогодней избирательной кампании в США, лидер MAGA, действительно умер.

За полгода пребывания у власти он стал почти так же близок к позициям глобалистов по конфликту на Украине, как его предшественник Джо Байден. Практически забыл об обещании сделать Америку снова великой, вместо этого сеет хаос тарифной политикой, ссорится с друзьями и даже мирит между собой заклятых врагов США (разумеется, если таковыми, с точки зрения Вашингтона, можно назвать Индию и Китай). Трамп, обещавший американцам новый чудесный мир, а всему остальному миру — закат эпохи глобализма, исчез. Вместо него — какой-то иной Трамп, чьи попытки завершить украинский конфликт свелись лишь к решению начать на ней зарабатывать, а сама Украина в его понимании перестала быть местом, где живут конкретные люди со своими бедами и заботами, и превратилась в бездушный сырьевой придаток Соединенных Штатов.

Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Страсть к заключению сделок и желание получить Нобелевскую премию мира затмили все возможные варианты адекватной оценки международной ситуации. В итоге, вместо того чтобы, как говорится в известном фильме, «бороться со злом», американский лидер уже практически примкнул к нему. И даже в некоторой степени стремится его возглавить. Того Трампа, с именем которого многие связывали надежды на значительные перемены в американской внешней политике, фактически не осталось. А раз так, то какая разница, насколько живо бренное тело?