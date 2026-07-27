Шапша назвал прочной основой партнерства с Белоруссией уважение к общей истории

Уважение к общей историей стало прочной основой партнерства Калужской области и Белоруссии. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

Встречу с Лукашенко он назвал ключевой во время рабочей поездки в Белоруссию.

«Начали разговор с нашей общей исторической памяти. Рассказал главе братской республики о новой работе народного артиста России и большого друга нашего края Игоря Угольникова — военно‑исторической драме „Батька Минай. Партизанская легенда“. Съемки шли в Калужской области и Белоруссии», — подчеркнул Шапша.

По его словам, уважение к общей истории — прочная основа нынешнего партнерства. Губернатор Калужской области поблагодарил белорусского лидера за высокую оценку потенциала региона и сотрудничества сторон.

Шапша добавил, что область вместе с партнерами из республики последовательно движется к общей цели — достичь товарооборота в один миллиард долларов.

«Переходим от простого товарообмена к глубокой кооперации. Яркие примеры — совместные проекты „Меркатора“ и Минского автозавода, КАДВИ и БелАЗа», — пояснил он.

По словам Шапши, серьезных результатов совместной работы удалось достичь в строительстве: более 50 многоквартирных домов, 10 школ и восемь детских садов уже возвели, есть договоренность о работе над новыми социальными объектами.

«Перспективное направление — атомные технологии. Готовы принять участие в подготовке специалистов в связи с расширением мощностей Белорусской атомной электростанции», — обратил внимание губернатор Калужской области.

Много успешных примеров, по его словам, есть и в партнерстве в области сельского хозяйства: 55% тракторов в области — продукция МТЗ, стороны вплотную подошли к строительству в Жуковском районе фермы, обсудили новые проекты в АПК.

«Беларусь — наш ключевой партнер. Благодарен Александру Григорьевичу за внимание к нашему региону, плодотворное сотрудничество. Уверен, оно будет только крепнуть. А достигнутые договоренности воплотятся в конкретные результаты на благо народов двух стран», — заключил Шапша.