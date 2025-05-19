«Глазки в глазки». Россия ждет от Трампа гарантий 30-дневного перемирия «по-честному»
Советник Маркелов: Трамп должен дать гарантии перемирия по-настоящему
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о телефонном разговоре, он состоится 19 мая. О чем будут говорить политики первого эшелона, на стриме 360.ru Анастасии Букреевой предположил политический советник и психолог Сергей Маркелов.
Гарантии перемирия без «афганского синдрома»
Одной из основных тем в телефонном разговоре лидеров двух супердержав станет 30-дневное прекращение огня в зоне спецоперации ан Украине, считает Маркелов.
«Гарантии 30-дневного перемирия для нас. У нас нет проблем с гарантией. У нас по звонку главнокомандующего раз и все войска все встанут на линии. Даже если стреляли, развернут назад. Мы это видели в прошлый раз, это было на Пасху», — заявил советник.
Если Трамп действительно ратует за мир, если хочет избежать позорного «афганского синдрома», в котором он обвиняет предыдущего президента США Джо Байдена, то он обязан обеспечить гарантии этого перемирия, подчеркнул Маркелов. Для этого необходимо договориться с европейцами, заблокировать польские железнодорожные станции и базы НАТО в Румынии, через которые на Украину поставляют вооружение.
«По-настоящему, по-честному, как два взрослых политика надо договариваться. Пока мы этого не видим, мы будем делать то, что мы делаем. У нас сильная переговорная позиция, и более того, мы совершенно четко понимаем цель и смысл того, что мы затеяли», — заявил собеседник 360.ru.
С уважением, но без Украины
Маркелов отметил, что решения будут приниматься без Украины, но ее «будут уведомлять». Именно поэтому президент Владимир Зеленский летает по Европе.
«Ему надо где-то поймать вот эту случайную встречу, глазки в глазки одну минуту посмотреть, как два гипнотизера с Трампом», — пояснил советник.
Он подчеркнул, что Россия «ждет реальности», а Украина этой реальности не дает, поэтому переговоры будут идти без нее.
«С возможным уважением к конфликтующей стороне, с возможными всеми уведомлениями вовремя, с возможностью поддержки, помощи, всего чего угодно. Украина, мы тебя очень любим, но договариваться будем без тебя», — резюмировал Маркелов.