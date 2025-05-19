Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о телефонном разговоре, он состоится 19 мая. О чем будут говорить политики первого эшелона, на стриме 360.ru Анастасии Букреевой предположил политический советник и психолог Сергей Маркелов.

Гарантии перемирия без «афганского синдрома»

Одной из основных тем в телефонном разговоре лидеров двух супердержав станет 30-дневное прекращение огня в зоне спецоперации ан Украине, считает Маркелов.

«Гарантии 30-дневного перемирия для нас. У нас нет проблем с гарантией. У нас по звонку главнокомандующего раз и все войска все встанут на линии. Даже если стреляли, развернут назад. Мы это видели в прошлый раз, это было на Пасху», — заявил советник.

Если Трамп действительно ратует за мир, если хочет избежать позорного «афганского синдрома», в котором он обвиняет предыдущего президента США Джо Байдена, то он обязан обеспечить гарантии этого перемирия, подчеркнул Маркелов. Для этого необходимо договориться с европейцами, заблокировать польские железнодорожные станции и базы НАТО в Румынии, через которые на Украину поставляют вооружение.

«По-настоящему, по-честному, как два взрослых политика надо договариваться. Пока мы этого не видим, мы будем делать то, что мы делаем. У нас сильная переговорная позиция, и более того, мы совершенно четко понимаем цель и смысл того, что мы затеяли», — заявил собеседник 360.ru.