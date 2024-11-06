Путин назвал спуск на воду ледокола «Чукотка» вкладом в развитие Арктики

Спуск на воду нового ледокола «Чукотка» станет новым этапом в истории современного ледокольного флота, который задействуют для развития Северного морского пути, а также Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии спуска корабля.

Глава государства отметил, что это четвертый атомный ледокол, который обеспечит круглогодичную навигацию в Арктике.

«Подчеркну: от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Глава поблагодарил всех специалистов, которые принимали участие в работе по созданию ледокола «Чукотка».

Президент подчеркнул, что сейчас на Балтийском заводе идет работа над созданием пятого атомохода проекта 22 220, куда войдут самые мощные и крупные корабли, которые задействуют в Арктике.

«Атомный ледокол „Чукотка“ станет уже четвертым серийным ледоколом этого проекта, а до этого был еще один. Кроме того, на Балтийском заводе строятся еще два корабля такого же класса — „Якутия“ и „Ленинград“», — напомнил Путин.

Президент предложил провести совещание, посвященное развитию Северного морского пути, с конкретными предложениями и решениями, как это было в ходе работы над Восточным полигоном, модернизацией БАМа и Транссиба.

«Нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей. Тем более что с каждым годом интерес к этому маршруту растет как со стороны российских, так и зарубежных компаний — и уверен, будет расти», — пояснил Путин.

Глава государства пожелал кораблестроителям и участникам всех арктических проектов дальнейшей продуктивной работы и новых свершений на благо страны.

В конце июня компания НОВАТЭК направила по Северному морскому пути первую в этом году партию сжиженного газа. Для перевозки сырья задействовали танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll, входящий в состав флота проекта «Ямал СПГ».