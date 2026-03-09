Бывшего посла Японии в России Тоехису Кодзуки шокировали глубокие познания Владимира Путина в истории. По мнению дипломата, глава России сделал эту науку не просто своим хобби, но фундаментом, инструментом ключевых геополитических решений. Какие исторические предпосылки позволили российскому президенту с легкостью парировать любые доводы об Украине и чем еще удивил Путин японцев?

Чем Путин поразил японцев

Владимир Путин всегда проявлял глубокий интерес к истории, и этот интерес с годами только усиливается. Как отмечает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства постоянно читает историческую литературу, отдавая предпочтение мемуарам выдающихся деятелей прошлого.

Однако познания российского лидера выходят далеко за пределы отечественных летописей. Бывший посол Японии Тоехиса Кодзуки, которого процитировал журнал Newsweek Japan, вспомнил эпизод визита Путина в Токио в 2005 году.

Тогда сотрудники посольства были искренне поражены тем, насколько детально президент России изучил историю Страны восходящего солнца.

Для Путина история — это не академическая дисциплина, а прикладной инструмент, делает вывод Кодзуки. Из прошлого президент России выводит базовые принципы управления страной.

В своей речи на инаугурации в мае 2024 года он напомнил, что Россия заплатила огромную цену за внутренние смуты и раздоры, тем самым обозначив стабильность как главный ориентир для будущего. Трагические уроки минувших лет превращаются в «дорожные знаки» для нации, отметил Кодзуки.