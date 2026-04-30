Победа и завершение военной кампании. О чем рассказал Медведев на марафоне «Знание.Первые»
Медведев: для победы нужно еще немало сделать как на фронте, так и в тылу
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил на марафоне «Знание.Первые», ответив на вопросы студентов и отметившись новыми яркими заявлениями. О чем говорил политик — в материале 360.ru.
Эпоха напоминает преддверие мировой войны
Зампред Совбеза отметил, что его часто упрекают за слова о ядерном апокалипсисе, которого сам он, однако, не хотел бы.
«Но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет — фантазер или дурачок», — заявил Медведев.
По его словам, основным трендом политики западных стран, особенно европейских, стало желание уничтожить Россию, поэтому нынешний конфликт носит характер борьбы за выживание. Европейцы убеждают своих граждан, что война с Россией неизбежна.
«Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день: русские обязательно на нас нападут», — добавил политик.
Он подытожил, что развитие событий показало правоту императора Александра III, когда-то заявившего, что у России есть только два союзника — армия и флот. В конфликте с Россией напрямую участвуют десятки западных стран, по сути, руководя действиями ВСУ. При этом никаких планов нападать на Европу у России нет, а во главе ЕС стоят «идиоты», которые разрушают все, что создавалось десятилетиями.
«Наверное, нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти перед 30-ми годами, которые предшествовали Второй мировой войне», — добавил Медведев.
Ко Дню Победы он написал статью о милитаризации Европы, которую опубликуют позже.
Отношения России и США
Отношения с США зампредседателя Совбеза описал как геополитическое соперничество. При этом их размолвки с Европой радуют российское руководство, и за ними забавно наблюдать, особенно если учесть, что американские власти попали между собственным Конгрессом и европейскими странами как между молотом и наковальней.
«И дело не в том, кому мы симпатизируем. У нас свои интересы — мы должны заниматься только своей страной», — добавил он.
По словам Медведева, противостояние с США завершится победой России. При этом он скептически отнесся к заявлениям президента Дональда Трампа о сделках.
«„Базарные схемы“ в геополитике не работают. Они могут приносить кому-то деньги, они могут быть основой для каких-то, так сказать, обсуждений, но урегулирование на базе сделки совершить невозможно», — подчеркнул бывший глава государства.
Как добиться победы в СВО
Большинство россиян ждут победы в специальной военной операции, заявил Медведев.
«Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать как на фронте, так и в тылу», — добавил он.
По его словам, после победы будут расти доходы, решаться демографические и жилищные вопросы. Но для этого России нужны стабильность и безопасность, которые можно обеспечить, только достигнув целей на поле боя. Для этого у России есть в производстве вся линейка беспилотников, а также ракеты, в том числе те, которые пока не представили.
«У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас», — подытожил бывший президент.
Ближний Восток
Конфликт на Ближнем Востоке в ближайшее время не закончится, поскольку приносит деньги, считает зампредседателя Совбеза.
«И несмотря на то, что люди, которые живут на Ближнем Востоке, страдают, тем не менее в этот пожар постоянно подбрасывают дрова или, если хотите, поливают его бензином», — добавил он.
По его мнению, урегулировать ситуацию можно только на основе международного права, и это будет долгий и трудный процесс. При этом противоречия в ближайшие годы никуда не исчезнут.