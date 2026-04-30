Победа и завершение военной кампании. О чем рассказал Медведев на марафоне «Знание.Первые»

Медведев: для победы нужно еще немало сделать как на фронте, так и в тылу

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил на марафоне «Знание.Первые», ответив на вопросы студентов и отметившись новыми яркими заявлениями. О чем говорил политик — в материале 360.ru.

Эпоха напоминает преддверие мировой войны

Зампред Совбеза отметил, что его часто упрекают за слова о ядерном апокалипсисе, которого сам он, однако, не хотел бы.

«Но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет — фантазер или дурачок», — заявил Медведев.

По его словам, основным трендом политики западных стран, особенно европейских, стало желание уничтожить Россию, поэтому нынешний конфликт носит характер борьбы за выживание. Европейцы убеждают своих граждан, что война с Россией неизбежна.

«Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день: русские обязательно на нас нападут», — добавил политик.

Он подытожил, что развитие событий показало правоту императора Александра III, когда-то заявившего, что у России есть только два союзника — армия и флот. В конфликте с Россией напрямую участвуют десятки западных стран, по сути, руководя действиями ВСУ. При этом никаких планов нападать на Европу у России нет, а во главе ЕС стоят «идиоты», которые разрушают все, что создавалось десятилетиями.

«Наверное, нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти перед 30-ми годами, которые предшествовали Второй мировой войне», — добавил Медведев.

Ко Дню Победы он написал статью о милитаризации Европы, которую опубликуют позже.