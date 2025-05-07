Сегодня 15:42 Новый договор о партнерстве и День Победы. Главные тезисы встречи Путина и Мадуро Путин обсудил с Мадуро договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Власть

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Договор о стратегическом партнерстве стал хорошей основой для выстраивания отношений России и Венесуэлы. Об этом заявил президент Владимир Путин на переговорах с лидером Боливарианской Республики Николасом Мадуро в Кремле.

Общие направления сотрудничества

Путин отметил, что заключенное соглашение о стратегическом сотрудничестве помогло России и Венесуэле добиться неплохих результатов в сфере торговли, а также начать работу по другим направлениям. «Конечно, наш торговый оборот в 200 миллионов еще далек от того, чтобы мы были этим довольны, но тем не менее тенденция очень хорошая: за прошлый год рост товарооборота составил 64% — это хороший показатель», — заявил глава государства.

Он добавил, что еще есть новые перспективные направления для сотрудничества, по которым сейчас идет работа: энергетика, транспорт, фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение. «Мы в целом удовлетворены тем, как развиваются наши контакты, в том числе это происходит благодаря тому, что Вы лично уделяете этому большое внимание», — добавил Путин. Президент Венесуэлы согласился с Путиным и подчеркнул, что сейчас есть возможность для нового импульса в отношениях двух стран и углубления и развития сотрудничества во всех сферах.

Фото: РИА «Новости»

Воспоминания об ушедшем лидере

Владимир Путин в ходе переговоров напомнил собеседнику, что Россия и Венесуэла начали тесно сотрудничать во время правления Уго Чавеса, ушедшего из жизни. «Это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем Вам всего самого доброго», — заявил российский лидер. Мадуро признался, что впервые побывал в Кремле, когда входил в команду Чавеса. Именно тогда между Россией и Венесуэлой зародилась крепкая дружба, прошедшая испытания временем. «Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень», — добавил президент Венесуэлы.

Празднование Дня Победы

Путин поблагодарил венесуэльского коллегу за приезд в Москву во время праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Для российского народа это особый день — Победа над нацизмом. Владимир Путин президент России

Он добавил, что в этом году Россия уже отметила 80-летие установления дипломатических отношений с Венесуэлой. Мадуро передал российскому лидеру поздравления от народа своей страны с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что Советский Союз приложил огромные усилия, чтобы остановить страшную бойню, ставшую следствием рождения фашизма. «Если бы это не было сделано, человечество вошло бы в фазу преступлений и очень серьезного кризиса. Благодаря Великой Победе Красной армии 80 лет назад, усилиям и героизму советского народа, жертвам в размере 27 миллионов человеческих жизней удалось спасти Европу и все человечество», — заявил президент Венесуэлы. Мадуро добавил, что очень рад разделить с россиянами празднование великой даты.

Фото: РИА «Новости»

Договор о стратегическом партнерстве

Помощник президента России Павел Ушаков в минувший вторник, 6 мая, заявил, что после переговоров Путин и Мадуро подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который предусматривает расширение сотрудничества во всех сферах, а также совместное противодействие терроризму, экстремизму и фальсификации истории. О документе президент Венесуэлы вспомнил в Кремле. Он отметил, что новое соглашение придет к дальнейшему процветанию отношений между Россией, ставшей ключевой державой всего человечества и его страной, которая следует идеалам Боливара и Уго Чавеса.