Сегодня 04:12 Пехотинец попросился на покой. Кадыров заговорил об отставке после 18 лет работы Рамзан Кадыров заговорил об отставке, но решение возложил на Путина 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Власть

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Занимающий пост главы Чеченской Республики 18 лет Рамзан Кадыров объявил, что попросил о своей отставке. Он подчеркнул, что это решение должен принять президент России Владимир Путин. Это не первое подобное заявление Кадырова. О бессрочном отпуске он просил еще в 2022 году, объясняя это тем, что возглавил республику совсем молодым, а теперь пришло время уходить. 360.ru вспомнил весь карьерный путь Рамзана Кадырова от заместителя начальника охраны отца до главы российского региона.

Детство Рамзана Кадырова

Младший ребенок в семье Ахмата и Аймани Кадыровых из села Центарой появился на свет 5 октября 1976 года. Пара уже воспитывала двух дочерей Зарган и Зулай, а также сына Зелимхана. Нового члена семьи назвали Рамзаном в честь священного для мусульман месяца Рамадан, когда второй сын появился на свет.

Фото: Instagram*/rk_ahmat95 / Соцсети

Семья постоянно жила в Центорое. Единственным, кто часто уезжал по учебе был Ахмат Кадыров. Еще в начале 80-х он отправился в Узбекистан, где закончил сначала медресе в Бухаре, а после Ташкентский исламский институт. Поэтому мусульманские традиции в семье соблюдали строго. После возвращения домой Кадыров-старший основал первый на Северном Кавказе Исламский институт и более года работал там ректором, но после уехал для продолжения духовного обучения в Иорданию.

Рамзан еще в школе сильно увлекся боксом. Он участвовал во многих соревнованиях и даже получил звание мастера спорта. Тренеры считали юношу очень перспективным и пророчили ему хорошее будущее на мировых чемпионатах.

Фото: Instagram*/rk_ahmat95 / Соцсети

Этой карьере помешал распад Советского Союза, из-за которого существовавшая тогда Чечено-Ингушская АССР распалась на две части. Одна из них осталась в составе России, а другая объявила о своей независимости и сменила название на Чеченская Республика Ичкерия. Тогда же из Иордании домой вернулся Ахмат Кадыров, который сначала вошел в состав местного муфтията, а после его возглавил.

Рамзан Кадыров во время первой войны в Чечне

Во время ввода российских войск на территорию Чечни Рамзану Кадырову было 18 лет. Он занимал пост заместителя начальника охраны своего отца. Муфтий выступал за независимость республики, а его сыновья его в этом поддерживали.

Фото: РИА «Новости»

«В начале 90-х многие люди в Чечне хотели независимости, верили словам [Джохара] Дудаева, [Мовлади] Удугова, [Шамиля] Басаева, [Аслана] Масхадова, не знали, что их направляли враги, которые мечтали о гибели России и использовали наш народ как пушечное мясо», — так Рамзан Кадыров комментировал свое участие в боевых действиях на стороне сепаратистов.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, только в 1996 году после подписания Хасавюртовского соглашения появилась какая-то надежда на то, что ситуация исправится.

Кадыров отмечал, что вместе с отцом сопровождал занимавшего тогда пост секретаря Совета Безопасности России Александра Лебедева во время пути из Махачкалы в Новые Атаги, где прошла церемония заключения соглашения.

Мирное время продержалось три года и закончилось вторжением боевиков под руководством Басаева в Дагестан. Кадыров подчеркивал, что встал на сторону отца, который их осудил, чем нажил себе смертных врагов.

Рамзан Кадыров во время второй войны в Чечне

Вместе со своим отцом Рамзан Кадыров перешел на сторону федеральных сил. Молодой человек поступил на службу отдельной роты чеченского МВД, отвечающего за безопасность высших руководителей республики.

Его отец к тому времени занял пост главы администрации региона по распоряжению президента России Владимира Путина. После вступления в новую должность Кадыров-старший снял с себя полномочия верховного муфтия.

Фото: РИА «Новости»

Рамзан Кадыров во время своей работы пережил две попытки покушения. Его машину дважды подрывали в 2000 и 2001 году на окраине Гудермеса. Во время первой попытки убийства молодой человек получил осколочные ранения, во второй раз все обошлось ушибами.

В 2003 году Ахмат Кадыров победил на выборах президента Чечни, а Рамзан возглавил его службу безопасности, но также числился помощником главы МВД республики Алу Алханова.

Фото: РИА «Новости»

Кадыров-младший несмотря на свой еще достаточно молодой возраст вел переговоры с боевиками-сепаратистов о переходе на сторону федеральных властей. Курировал проведение различных операций по разгрому террористического подполья.

Гибель отца и первые назначения Рамзана Кадырова

Боевики так и не простили отцу Рамзана перехода на сторону федеральных властей. Первый президент Чечни Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Он присутствовал на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, когда заложенное взрывное устройство сдетонировало под трибуной.

В тот же день Владимир Путин принял в Кремле бородатого молодого человека в голубом спортивном костюме. Так вся Россия впервые увидела Рамзана Кадырова.

Фото: Пресс-служба Кремля

Переживающий смерть отца будущий глава региона не знал, как себя вести и еле сдерживал эмоции, выслушивая соболезнования главы государства.

Вернувшись в Грозный, Кадыров узнал, что теперь он стал первым вице-премьером Чечни и в его зону ответственности входит кураторство силового блока.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

На новом посту он публично пообещал ликвидировать все террористическое подполье, включая Басаева, который взял ответственность за убийство отца. Через три недели Кадырова постиг новый удар. Старший брат 29-летний Зелимхан умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Как Рамзан Кадыров шел к посту главы республики

После гибели отца встать по главе Чечни Рамзан Кадыров не мог в силу возраста. Закон разрешал баллотироваться на этот пост только кандидатам, достигшим 30 лет. Парламент республики даже обратился к Путину с предложением изменить правила и дать возможность 27-летнему сыну первого президента продолжить работу отца. Но Кремль это предложение не поддержал. На прошедших выборах победил бывший начальник Рамзана Кадырова Алу Алханов.

Фото: РИА «Новости»

Осенью 2005 года в аварию попал премьер-министр Чечни Сергей Абрамов. Он получил серьезные травмы и продолжать работу не мог.

После этого Алханов назначил Кадырова исполняющим обязанности главы правительства. На этом посту он оставался до февраля 2007 года.

С такой же приставкой исполняющего обязанности он стал главой республики в феврале 2007 года по распоряжению Путина. Тогда выборы губернаторов в России еще не вернулись. В апреле того же года парламент Чечни утвердил Кадырова на посту президента.

Фото: РИА «Новости»

Через пять лет его кандидатуру на повторное утверждение парламента внес президент России Дмитрий Медведев. А в 2016 и 2021 году Кадыров дважды выиграл выборы с рекордными результатами в 98% и 99,7% голосов. Действующий, четвертый срок Рамзана Кадырова заканчивается в следующем году. Возможно, что с этим и связано его заявление с просьбой об отставке. Но судьбу пехотинца, как себя называет глава Чечни, может решить только Путин. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена