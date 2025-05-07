Пехотинец попросился на покой. Кадыров заговорил об отставке после 18 лет работы
Рамзан Кадыров заговорил об отставке, но решение возложил на Путина
Занимающий пост главы Чеченской Республики 18 лет Рамзан Кадыров объявил, что попросил о своей отставке. Он подчеркнул, что это решение должен принять президент России Владимир Путин. Это не первое подобное заявление Кадырова. О бессрочном отпуске он просил еще в 2022 году, объясняя это тем, что возглавил республику совсем молодым, а теперь пришло время уходить. 360.ru вспомнил весь карьерный путь Рамзана Кадырова от заместителя начальника охраны отца до главы российского региона.
Детство Рамзана Кадырова
Младший ребенок в семье Ахмата и Аймани Кадыровых из села Центарой появился на свет 5 октября 1976 года. Пара уже воспитывала двух дочерей Зарган и Зулай, а также сына Зелимхана. Нового члена семьи назвали Рамзаном в честь священного для мусульман месяца Рамадан, когда второй сын появился на свет.
Семья постоянно жила в Центорое. Единственным, кто часто уезжал по учебе был Ахмат Кадыров. Еще в начале 80-х он отправился в Узбекистан, где закончил сначала медресе в Бухаре, а после Ташкентский исламский институт. Поэтому мусульманские традиции в семье соблюдали строго.
После возвращения домой Кадыров-старший основал первый на Северном Кавказе Исламский институт и более года работал там ректором, но после уехал для продолжения духовного обучения в Иорданию.
Рамзан еще в школе сильно увлекся боксом. Он участвовал во многих соревнованиях и даже получил звание мастера спорта. Тренеры считали юношу очень перспективным и пророчили ему хорошее будущее на мировых чемпионатах.
Этой карьере помешал распад Советского Союза, из-за которого существовавшая тогда Чечено-Ингушская АССР распалась на две части. Одна из них осталась в составе России, а другая объявила о своей независимости и сменила название на Чеченская Республика Ичкерия.
Тогда же из Иордании домой вернулся Ахмат Кадыров, который сначала вошел в состав местного муфтията, а после его возглавил.
Рамзан Кадыров во время первой войны в Чечне
Во время ввода российских войск на территорию Чечни Рамзану Кадырову было 18 лет. Он занимал пост заместителя начальника охраны своего отца. Муфтий выступал за независимость республики, а его сыновья его в этом поддерживали.
«В начале 90-х многие люди в Чечне хотели независимости, верили словам [Джохара] Дудаева, [Мовлади] Удугова, [Шамиля] Басаева, [Аслана] Масхадова, не знали, что их направляли враги, которые мечтали о гибели России и использовали наш народ как пушечное мясо», — так Рамзан Кадыров комментировал свое участие в боевых действиях на стороне сепаратистов.
По его словам, только в 1996 году после подписания Хасавюртовского соглашения появилась какая-то надежда на то, что ситуация исправится.
Кадыров отмечал, что вместе с отцом сопровождал занимавшего тогда пост секретаря Совета Безопасности России Александра Лебедева во время пути из Махачкалы в Новые Атаги, где прошла церемония заключения соглашения.
Мирное время продержалось три года и закончилось вторжением боевиков под руководством Басаева в Дагестан. Кадыров подчеркивал, что встал на сторону отца, который их осудил, чем нажил себе смертных врагов.
Рамзан Кадыров во время второй войны в Чечне
Вместе со своим отцом Рамзан Кадыров перешел на сторону федеральных сил. Молодой человек поступил на службу отдельной роты чеченского МВД, отвечающего за безопасность высших руководителей республики.
Его отец к тому времени занял пост главы администрации региона по распоряжению президента России Владимира Путина. После вступления в новую должность Кадыров-старший снял с себя полномочия верховного муфтия.
Рамзан Кадыров во время своей работы пережил две попытки покушения. Его машину дважды подрывали в 2000 и 2001 году на окраине Гудермеса. Во время первой попытки убийства молодой человек получил осколочные ранения, во второй раз все обошлось ушибами.
В 2003 году Ахмат Кадыров победил на выборах президента Чечни, а Рамзан возглавил его службу безопасности, но также числился помощником главы МВД республики Алу Алханова.
Кадыров-младший несмотря на свой еще достаточно молодой возраст вел переговоры с боевиками-сепаратистов о переходе на сторону федеральных властей. Курировал проведение различных операций по разгрому террористического подполья.
Гибель отца и первые назначения Рамзана Кадырова
Боевики так и не простили отцу Рамзана перехода на сторону федеральных властей. Первый президент Чечни Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.
Он присутствовал на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, когда заложенное взрывное устройство сдетонировало под трибуной.
В тот же день Владимир Путин принял в Кремле бородатого молодого человека в голубом спортивном костюме. Так вся Россия впервые увидела Рамзана Кадырова.
Переживающий смерть отца будущий глава региона не знал, как себя вести и еле сдерживал эмоции, выслушивая соболезнования главы государства.
Вернувшись в Грозный, Кадыров узнал, что теперь он стал первым вице-премьером Чечни и в его зону ответственности входит кураторство силового блока.
На новом посту он публично пообещал ликвидировать все террористическое подполье, включая Басаева, который взял ответственность за убийство отца. Через три недели Кадырова постиг новый удар. Старший брат 29-летний Зелимхан умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Как Рамзан Кадыров шел к посту главы республики
После гибели отца встать по главе Чечни Рамзан Кадыров не мог в силу возраста. Закон разрешал баллотироваться на этот пост только кандидатам, достигшим 30 лет.
Парламент республики даже обратился к Путину с предложением изменить правила и дать возможность 27-летнему сыну первого президента продолжить работу отца. Но Кремль это предложение не поддержал. На прошедших выборах победил бывший начальник Рамзана Кадырова Алу Алханов.
Осенью 2005 года в аварию попал премьер-министр Чечни Сергей Абрамов. Он получил серьезные травмы и продолжать работу не мог.
После этого Алханов назначил Кадырова исполняющим обязанности главы правительства. На этом посту он оставался до февраля 2007 года.
С такой же приставкой исполняющего обязанности он стал главой республики в феврале 2007 года по распоряжению Путина. Тогда выборы губернаторов в России еще не вернулись. В апреле того же года парламент Чечни утвердил Кадырова на посту президента.
Через пять лет его кандидатуру на повторное утверждение парламента внес президент России Дмитрий Медведев. А в 2016 и 2021 году Кадыров дважды выиграл выборы с рекордными результатами в 98% и 99,7% голосов.
Действующий, четвертый срок Рамзана Кадырова заканчивается в следующем году. Возможно, что с этим и связано его заявление с просьбой об отставке. Но судьбу пехотинца, как себя называет глава Чечни, может решить только Путин.
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