«Открываешь и видишь, что тебе положено». В России предложили создать кодекс для семей с детьми
Депутат ГД Милонов: единый социальный кодекс упростит жизнь семьям с детьми
Участники круглого стола «Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей» призвали разработать в России специальный социальный кодекс, в котором будет находиться вся информация о правах семей с детьми. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Зачем нужен единый социальный кодекс?
В России семьи с детьми, особенно многодетные, могут получать разные льготы, но сведения о них часто трудно найти — информация разбросана по различным юридическим документам, разбираться в которых не у всех есть время. Социальный кодекс помог бы не пропустить ни одной выплаты.
Идею создания реестра для семей с детьми, объединяющего все льготы, уже реализовали. Подобный Социальный кодекс действует в Санкт-Петербурге. Заместитель председателя думского комитета Виталий Милонов, который участвовал в его разработке, назвал такую систематизацию способом упростить жизнь гражданам.
Сейчас семьям трудно ориентироваться сразу во всех юридических аспектах. Нужно знать как минимум пять-шесть законов. При этом создать федеральный аналог петербургского кодекса будет непростой задачей.
Кодификация — высшая форма юридического мастерства. В процессе мы находим пробелы и противоречия в законах, которые нужно устранять.
Виталий Милонов
Кто повлияет на создание социального кодекса?
Председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что заняться кодексом необходимо. Она привела пример с Уголовным кодексом, открыв который сразу понятно, какое наказание грозит за любое преступление.
«Так и с социальным кодексом должно быть: открываешь его и видишь, что тебе положено, например, при рождении ребенка», — заявила она.
Парламентарий напомнила, что предложение о разработке документа выдвинули в начале работы Госдумы VIII созыва. Тогда инициативу не поддержали в Минтруде и правительстве.
Останина считает задачу трудной, но выполнимой при наличии политической решимости. Депутаты уже предложили Минтруду рассмотреть этот вопрос и наметили обсуждение на июньском выездном заседании. Как пояснила парламентарий, дальнейшая судьба инициативы теперь зависит от позиции министерства.