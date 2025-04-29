«Открываешь и видишь, что тебе положено». В России предложили создать кодекс для семей с детьми

Участники круглого стола «Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей» призвали разработать в России специальный социальный кодекс, в котором будет находиться вся информация о правах семей с детьми. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

В России семьи с детьми, особенно многодетные, могут получать разные льготы, но сведения о них часто трудно найти — информация разбросана по различным юридическим документам, разбираться в которых не у всех есть время. Социальный кодекс помог бы не пропустить ни одной выплаты.

Идею создания реестра для семей с детьми, объединяющего все льготы, уже реализовали. Подобный Социальный кодекс действует в Санкт-Петербурге. Заместитель председателя думского комитета Виталий Милонов, который участвовал в его разработке, назвал такую систематизацию способом упростить жизнь гражданам.

Сейчас семьям трудно ориентироваться сразу во всех юридических аспектах. Нужно знать как минимум пять-шесть законов. При этом создать федеральный аналог петербургского кодекса будет непростой задачей.

Кодификация — высшая форма юридического мастерства. В процессе мы находим пробелы и противоречия в законах, которые нужно устранять.

Кто повлияет на создание социального кодекса?

Председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что заняться кодексом необходимо. Она привела пример с Уголовным кодексом, открыв который сразу понятно, какое наказание грозит за любое преступление.

«Так и с социальным кодексом должно быть: открываешь его и видишь, что тебе положено, например, при рождении ребенка», — заявила она.