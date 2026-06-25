Сегодня 04:42 НДС для малого бизнеса поставили на паузу. Почему снижение порога отложили и выгодно ли это? Депутат Аксаков: сохранение порога УСН поможет как бюджету, так и малому бизнесу 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Госдума приняла закон, который сохранил для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения действующий порог доходов. Вместо ожидаемого снижения предприниматели получили отсрочку почти на четыре года. Это решение затронет сотни тысяч предпринимателей по всей стране. Чего ждать малому бизнесу и почему бюджет от такого решения только выиграет — в материале 360.ru.

О чем этот шум? Для бизнеса на упрощенной системе налогообложения действует правило: пока годовой доход не превышает 20 миллионов рублей, предприниматель освобожден от уплаты НДС и может использовать упрощенную систему налогообложения (УСН). По словам министра финансов России Антона Силуанова, по данным декларационной кампании 2025 года, более 360 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса показали выручку ниже заявленного порога. Как только выручка перешагивает этот порог, компания обязана начислять НДС, а следовательно, и платить больше налогов. Изначально законодатели планировали поэтапное ужесточение: с 2027 года порог должен был снизиться до 15 миллионов рублей, а с 2028-го — до 10 миллионов. Так, уже через два года десятки тысяч компаний с относительно небольшими оборотами могли попасть под обязанность уплаты НДС. Для многих малых предприятий дополнительная налоговая нагрузка, расходы на бухгалтерское сопровождение и перестройка системы учета стали бы серьезным ударом.

Фото: РИА «Новости»

На Петербургском международном экономическом форуме российский лидер Владимир Путин посчитал возможным отложить дальнейшее снижение порога и зафиксировать его на текущем уровне. После этого группа депутатов и сенаторов внесла соответствующий законопроект, который отодвинул изменения до 2030 года. По предварительным оценкам, бюджет недополучит около 51 миллиарда рублей в 2027 году и порядка 100 миллиардов в 2028–2029 годах. Предприниматели задаются вопросом: почему планку решили не трогать и что это значит для их работы? «Слава Богу, что такое решение приняли» Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с 360.ru назвал принятый закон важной поддержкой для малого бизнеса. Предприниматели теперь могут спокойно работать по прежним правилам, заявил депутат.

Слава Богу, что благодаря инициативе президента принято такое решение. Представители малого бизнеса могут спокойно выдохнуть, работать по прежним правилам, которые позволяют спокойнее относиться к бухгалтерии. Предприниматели смогут по-прежнему спокойно платить налоги. Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку

Аксаков также обратил внимание на психологический аспект. Малый бизнес — самый чувствительный к налоговым изменениям сектор, и дополнительная нагрузка часто становится поводом свернуть деятельность. «Это тот сектор экономики, который наиболее чувствителен к налоговым решениям. Это те люди, которые частенько работают на пределе возможностей, и для них уплата существующих налогов — серьезная нагрузка. Если придется больше платить, многие просто перестанут работать. Чисто психологически скажут: не буду платить, проще не работать. Это сектор, который является наиболее подвижным с точки зрения желания работать или не работать», — пояснил депутат.

Фото: РИА «Новости»

Именно поэтому сохранение планки, по его мнению, помогает удержать предпринимателей в легальном поле. Без этой передышки многие предпочли бы закрыться или уйти в тень. Парадокс для бюджета Многие восприняли сохранение порога как потерю для казны, но Аксаков назвал такие опасения ошибочными. По его словам, более низкий порог привел бы к обратному эффекту.

«Повышение налогов, казалось бы, должно привести к пополнению бюджета, а в действительности часто приводит к уменьшению налоговых платежей, и соответственно, к сокращению пополнения бюджета. Люди либо не показывают доходы, чтобы не платить, либо же уходят из бизнеса», — пояснил депутат. Сохранение порога, напротив, удерживает бизнес в легальном поле. Компании продолжают платить налоги по УСН, а не исчезают с радаров налоговой.

Фото: РИА «Новости»

Бухгалтерия без головной боли Для предпринимателей на УСН сохранение порога означает не только отсрочку по налогам. Главное — они избавились от необходимости перестраивать весь учет. Если бы планку снизили, компаниям с оборотом 10–20 миллионов рублей пришлось бы начислять НДС, выставлять счета-фактуры и вести книгу продаж и покупок. Аксаков пояснил, что это потребовало бы серьезных затрат.

Если бы правила начали действовать, то надо было бы и представлять документы, надо было бы расчеты проводить, бухгалтерию заводить. Анатолий Аксаков

Для микропредприятия или индивидуального предпринимателя такие расходы часто сопоставимы с месячной выручкой. Наем дополнительного бухгалтера и оплата специализированного программного обеспечения становятся серьезной статьей затрат. Пока же предприниматели будут сдавать отчетность в прежнем объеме, не тратя время на НДС-декларации. Сэкономленные ресурсы они смогут направить на развитие, закупку товаров или повышение зарплат сотрудникам. А что дальше? Закон дал отсрочку до 2030 года, но затем по плану лимит все же начнет снижаться. С 2030 года порог опустится до 15 миллионов рублей, а с 2031-го — до 10 миллионов.

Фото: РИА «Новости»

Аксаков не исключил, что и этот срок окажется не финальным. Он предложил не загадывать слишком далеко, но оставил пространство для маневра.

Это существенная поддержка индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу. В этот непростой период важно, что предприниматели смогут спокойно работать. Тем более установлен довольно большой срок. Ближе к 2030-му году станет понятно, и он, может быть, и дальше продлится. Анатолий Аксаков

Правительство и Госдума договорились мониторить правоприменение закона. Они оценят, как сохранение порога повлияло на число действующих предприятий и на реальные поступления в бюджет. Сохранение порога до 2030 года дает предпринимателям приличный горизонт планирования и время на спокойную работу без изменений в бухгалтерии. А бюджет, вопреки опасениям, вероятно только выиграет от того, что бизнес останется в легальном поле и продолжит платить налоги по упрощенной системе налогообложения. Если бизнес покажет устойчивость, а бюджет не потеряет в сборах, у отсрочки появятся шансы превратиться в постоянную норму. Пока же предприниматели могут спокойно работать.