«На политической передовой». Захарова рассказала, что значит дипломатия сегодня

Дипломатическая работа в современном мире состоит не только из глобальных вещей и национальных интересов, но и ежедневных мирских забот. Дипломатия не имеет лимитов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

Работа посла — круглосуточная, не имеющая понятия дежурств. В зависимости от ситуации к делу подключаются все, начиная с послов и заканчивая техническим персоналом.

В День дипломатического работника Захарова рассказала историю, произошедшую в одном из российских посольств.

«Вдруг появляется информация, что три ребенка, очевидно имеющих отношение к русскоязычному миру, среде, обнаружены в полицейском участке. Наши дипломаты туда бросаются. И оказывается, неблагополучная семья. Отец задержан, и видимо это было неоднократно, уже местной стороной», — рассказала собеседница 360.ru.

Захарова отметила, что мужчина создал много проблем в той стране, его задержала полиция, в итоге трое несовершеннолетних остались без попечительства и опеки, практически на улице. Дети не разговаривают на местном языке, а мама находилась в другой стране. Российское посольство приняло активное участие в судьбе детей, отметила дипломат.