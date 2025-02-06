«На политической передовой». Захарова рассказала, что значит дипломатия сегодня
Захарова: работа дипломата не имеет лимитов и длится круглосуточно
Дипломатическая работа в современном мире состоит не только из глобальных вещей и национальных интересов, но и ежедневных мирских забот. Дипломатия не имеет лимитов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.
Работа посла — круглосуточная, не имеющая понятия дежурств. В зависимости от ситуации к делу подключаются все, начиная с послов и заканчивая техническим персоналом.
В День дипломатического работника Захарова рассказала историю, произошедшую в одном из российских посольств.
«Вдруг появляется информация, что три ребенка, очевидно имеющих отношение к русскоязычному миру, среде, обнаружены в полицейском участке. Наши дипломаты туда бросаются. И оказывается, неблагополучная семья. Отец задержан, и видимо это было неоднократно, уже местной стороной», — рассказала собеседница 360.ru.
Захарова отметила, что мужчина создал много проблем в той стране, его задержала полиция, в итоге трое несовершеннолетних остались без попечительства и опеки, практически на улице. Дети не разговаривают на местном языке, а мама находилась в другой стране. Российское посольство приняло активное участие в судьбе детей, отметила дипломат.
«Забирают ребят, кормят, поят, лечат, одевают, обувают, занимаются поиском родственников, организацией того, где их разместить. Их берут практически в семьи для того, чтобы они ночевали не где-то в распределителе, в приемнике, где они языка-то не знают. Это очень важно, они совсем маленькие. И вот весь коллектив, не такой большой, собираются для того, чтобы их принять, пусть временно», — отметила дипломат.
Захарова добавила, что к решению проблемы подключили всех, в том числе уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову. Она тут же включилась в процесс, как и другие органы, которые могут предоставить информацию, найти документы на детей.
«Посол лично сделал все для того, чтобы местные власти проявили гуманизм к ребятам. И наш коллектив посольства, и жены дипломатов, которые просто окружили ребят заботой. <…>. Это помимо бесконечных подвигов, которые совершают наши дипломаты, которые находятся просто на политической передовой», — подытожила Захарова.