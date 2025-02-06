Торговая война США с Китаем началась не вчера, и нацелена она не на соблюдение интересов американцев. Такое мнение в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У Пекина есть свои официальные представители, которые уже все заявления сделали, в том числе и ответного характера», — отметила дипломат.

«Раскачивали Китай изнутри»

По ее мнению, ошибочно полагать, что торговая война между США и Китаем началась только сейчас. Первые экономические, гуманитарные и политические санкции Америка ввела после событий на площади Тяньаньмэнь (акции протеста в 1989 году).

«Одной из активисток этих событий, поддерживающих эти деструктивные элементы, которые раскачивали Китай изнутри <…>, была Ненси Пелоси», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что есть документальное подтверждение участия экс-спикера палаты представителей конгресса США в акциях протеста.

«Она же была тем самым, прости Господи, человеком, который летел на самолете в сторону Тайваня, когда весь мир с ужасом наблюдал, чем это все закончится. На метле туда-сюда моталась для того, чтобы дестабилизировать ситуацию», — отметила собеседница 360.ru.

«Это называется лоббизм»

Попыткам поменять ситуацию в Китае, сбить его с курса собственного развития, связать по рукам и ногам — всему этому несколько десятилетий, а люди все те же самые, подчеркнула Захарова. Она добавила, что не стоит рассматривать эту политику как национально ориентированную для США, которые должны были бы думать об интересах всего американского народа и рассматривать то, что они делают, в контексте исторического процесса.

«Они же так на это не смотрят. У них есть группа лоббистов, которые приходят и говорят: „Нам нужно парализовать вот, например, этот сегмент рынка для того, чтобы достичь конкурентных преимуществ, только не рыночными подходами“. Они проплачивают, и американская дипломатия, американская внешняя политика в целом начинает работать именно на выполнение этого заказа. Это называется лоббизм», — пояснила Захарова.